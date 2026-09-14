Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε περισσότερες από 50 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τους Χούθι
Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε περισσότερες από 50 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τους Χούθι
«Η εγκληματική Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, με μαχητικά F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από σαουδαραβικές βάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Χούθι
Οι αντάρτες Χούθι ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Υεμένη, μετά τα πλήγματα που προκάλεσε το φιλοϊρανικό κίνημα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και στον σαουδάραβα σύμμαχό τους.
«Η εγκληματική Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, με μαχητικά F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από σαουδαραβικές βάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, επισημαίνοντας πως στο στόχαστρο βρέθηκαν οι περιοχές Τάιζ, Λατζ, Αλ Τζάουφ, Μαρίμπ και Χοντάιντα.
«Η εγκληματική Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, με μαχητικά F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από σαουδαραβικές βάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, επισημαίνοντας πως στο στόχαστρο βρέθηκαν οι περιοχές Τάιζ, Λατζ, Αλ Τζάουφ, Μαρίμπ και Χοντάιντα.
Houthi military spokesperson Yahya Saree says the group launched dozens of ballistic missiles and drones at King Khalid Air Base in southern Saudi Arabia.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 14, 2026
He warned of broader attacks against Saudi Arabia if its operations in Yemen continue. pic.twitter.com/VCq3NKasmy
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα