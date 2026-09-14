Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε περισσότερες από 50 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τους Χούθι
ΚΟΣΜΟΣ
Αντάρτες Χούθι Σαουδική Αραβία Αεροπορικές επιδρομές Υεμένη

Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε περισσότερες από 50 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τους Χούθι

«Η εγκληματική Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, με μαχητικά F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από σαουδαραβικές βάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Χούθι

Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε περισσότερες από 50 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τους Χούθι
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Οι αντάρτες Χούθι ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Υεμένη, μετά τα πλήγματα που προκάλεσε το φιλοϊρανικό κίνημα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και στον σαουδάραβα σύμμαχό τους.

«Η εγκληματική Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, με μαχητικά F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από σαουδαραβικές βάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, επισημαίνοντας πως στο στόχαστρο βρέθηκαν οι περιοχές Τάιζ, Λατζ, Αλ Τζάουφ, Μαρίμπ και Χοντάιντα.

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