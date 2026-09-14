Σκληρές εικόνες: Η στιγμή που ο «Μέσι των ταυρομάχων» παγιδεύεται στα κέρατα ταύρου, κινδύνευσε η ζωή του, δείτε βίντεο

🇵🇪🇪🇸 Le torero péruvien Andrés Roca Rey a été opéré d'urgence après la corrida de dimanche après-midi à la Foire d'Automne à Madrid, en Espagne. pic.twitter.com/uay7BRrfzl — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) October 7, 2024



Η όλο και μεγαλύτερη αμφισβήτηση των ταυρομαχιών

Τον περασμένο Απρίλιο, στη Σεβίλλη, τραυματίστηκε όταν ταύρος τον χτύπησε και τον σήκωσε στον αέρα, προκαλώντας του βαθύ τραύμα στο πόδι.Τον Οκτώβριο του 2024 είχε επίσης καταγραφεί σε βίντεο να εκσφενδονίζεται από τα κέρατα ταύρου. Αφού έπεσε με δύναμη στο έδαφος και προσπάθησε να προστατευθεί κουλουριάζοντας το σώμα του, το ζώο επιτέθηκε ξανά, πιάνοντας με το κέρατό του τη στολή του και τινάζοντάς τον βίαια μέχρι να παρέμβουν οι υπόλοιποι ταυρομάχοι.Οι επικίνδυνες αναμετρήσεις τον συνοδεύουν ήδη από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Ο Ρόκα Ρέι είχε τραυματιστεί από ταύρο στις πέντε πρώτες εμφανίσεις του, ενώ το 2016 ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό είχε κάνει τον γύρο των μέσων ενημέρωσης.Τότε, ενώ επιχειρούσε μια εντυπωσιακή κίνηση με την κάπα του, ο ταύρος τον άρπαξε με τα κέρατά του και τον πέταξε στον αέρα. Ο νεαρός τότε ταυρομάχος βρέθηκε στο έδαφος, όπου το ζώο συνέχισε την επίθεση μέχρι να επέμβουν οι παρευρισκόμενοι.Τα περιστατικά αυτά αναζωπυρώνουν παράλληλα τη συζήτηση γύρω από τις ταυρομαχίες, ένα θέαμα με μακρά παράδοση κυρίως στην Ισπανία, το οποίο όμως βρίσκεται αντιμέτωπο με ολοένα μεγαλύτερες αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ζώων.Σύμφωνα με δημοσκόπηση του 2025 που επικαλείται το βρετανικό δημοσίευμα, περίπου το 77% των Ισπανών δηλώνει αντίθετο στις ταυρομαχίες, ενώ στους πολίτες κάτω των 35 ετών το ποσοστό ξεπερνά το 80%.Για τον Ρόκα Ρέι, πάντως, το νέο τρομακτικό περιστατικό στην Αρλ δεν ήταν αρκετό για να τον κάνει να εγκαταλείψει την αρένα. Λίγα λεπτά αφότου είχε βρεθεί παγιδευμένος στα κέρατα ενός ταύρου 540 κιλών, επέστρεψε απέναντί του και ολοκλήρωσε την εμφάνισή του.