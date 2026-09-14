Παυλίδης on fire: Δύο γκολ και νέα παράσταση με την Μπενφίκα στο 3-1 επί της Ζιλ Βισέντε, δείτε τα γκολ
SPORTS
Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης

Παυλίδης on fire: Δύο γκολ και νέα παράσταση με την Μπενφίκα στο 3-1 επί της Ζιλ Βισέντε, δείτε τα γκολ

Ο διεθνής φορ έφτασε τα 16 γκολ σε 13 επίσημα παιχνίδια και συνεχίζει να κυνηγά εντυπωσιακά ρεκόρ

Παυλίδης on fire: Δύο γκολ και νέα παράσταση με την Μπενφίκα στο 3-1 επί της Ζιλ Βισέντε, δείτε τα γκολ
Ο ασταμάτητος (και) φέτος Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να κάνει... θραύση στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα και κυνηγάει ασύλληπτα ρεκόρ.

Ο διεθνής Ελληνας επιθετικός σημείωσε άλλα δύο γκολ (με πέναλτι αυτή τη φορά) στο ματς των «αετών» της Λισαβόνας με την Ζιλ Βισέντε, οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη με 3-1, που την έφερε ξανά στη δεύτερη θέση.

Ο Παυλίδης έχει ήδη 16 γκολ σε 13 επίσημα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και είναι ξεκάθαρα ένας απ' τους πιο «καυτούς» επιθετικούς στην Ευρώπη.




Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Primeira Liga και η βαθμολογία:

Νασιονάλ-Αλβέρκα 1-3
Κάσα Πία-Πόρτο 1-4
Ακαντέμικο-Γκιμαράες 2-1
Κλείσιμο
Αρούκα-Σάντα Κλάρα 1-2
Μπενφίκα-Ζιλ Βισέντε 3-1
Φαμαλικάο-Σπόρτινγκ Λισ. 22:30
Ρίο Αβε-Εστρέλα Αμαδόρα 14/09
Μορεϊρένσε-Μαρίτιμο 14/09
Μπράγκα-Εστορίλ 14/09

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 6 αγώνες)

Πόρτο 18
Μπενφίκα 16
Σάντα Κλάρα 14
Σπόρτινγκ Λισ. 13 -5αγ.
Αρούκα 10
Εστρέλα Αμαδόρα 9 -5αγ.
Ακαντέμικο 8
Ζιλ Βισέντε 7 -5αγ.
Μπράγκα 7 -4αγ.
Μαρίτιμο 7 -5αγ.
Αλβέρκα 5
Γκιμαράες 4
Νασιονάλ 4
Μορεϊρένσε 4 -5αγ.
Φαμαλικάο 3 -5αγ.
Ρίο Αβε 3 -5αγ.
Εστορίλ 2 -5αγ.
Κάσα Πία 1

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