Νίστρουπ: «Στόχος μας να κερδίζουμε παντού και να δείχνουμε την ποιότητά μας»
Νίστρουπ: «Στόχος μας να κερδίζουμε παντού και να δείχνουμε την ποιότητά μας»
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στάθηκε στον έλεγχο του αγώνα και ζήτησε χαμηλούς τόνους παρά το 4Χ4
Ικανοποιημένος από την εικόνα του Παναθηναϊκού και τη νίκη επί του Παναιτωλικού στο ΟΑΚΑ εμφανίστηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του είχε τον έλεγχο από την αρχή έως το τέλος, αν και θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα γκολ.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΪ και αναφέρθηκε τόσο στην εικόνα της ομάδας του όσο και στη νοοτροπία που θέλει να χτίσει ενόψει της συνέχειας.
Ο προπονητής των «πράσινων» στάθηκε στην κινητικότητα των παικτών του, στον έλεγχο που είχε ο Παναθηναϊκός στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά και στις βελτιώσεις που εξακολουθούν να απαιτούνται.
Για την εικόνα της αναμέτρησης, ο Νίστρουπ δήλωσε: «Ήταν ωραία εμφάνιση παίξαμε 11 εναντίον 11 σε αυτό το παιχνίδι δεν υπήρχανε κόκκινες κάρτες, δεν υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Αυτό που θα πω είναι ότι θα έπρεπε να είχαμε σημειώσει περισσότερα γκολ, όμως ήμασταν κινητικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα πλην κάποιων μικρών διαστημάτων. Οπωσδήποτε χρειάζονται μικρές βελτιώσεις. Είχαμε τον έλεγχο από την αρχή μέχρι το τέλος και είμαστε ικανοποιημένοι».
Αναφερόμενος στο κατά πόσο ο Παναθηναϊκός χτίζει χαρακτήρα νικητή, τόνισε: «Είναι πολύ καλύτερο να κερδίζεις από το να μην κερδίζεις, στόχος μας είναι να κερδίζουμε σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε. Έχουμε ήδη παίξει 4 αγώνες, έχουμε κάνει 4 νίκες, αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς, έχουμε πολλούς αντιπάλους να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε σεμνοί, θέλουμε να έχουμε τα πόδια μας στο έδαφος και να δείξουμε την ποιότητά μας».
Μετά το τέλος της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΪ και αναφέρθηκε τόσο στην εικόνα της ομάδας του όσο και στη νοοτροπία που θέλει να χτίσει ενόψει της συνέχειας.
Ο προπονητής των «πράσινων» στάθηκε στην κινητικότητα των παικτών του, στον έλεγχο που είχε ο Παναθηναϊκός στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά και στις βελτιώσεις που εξακολουθούν να απαιτούνται.
Για την εικόνα της αναμέτρησης, ο Νίστρουπ δήλωσε: «Ήταν ωραία εμφάνιση παίξαμε 11 εναντίον 11 σε αυτό το παιχνίδι δεν υπήρχανε κόκκινες κάρτες, δεν υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Αυτό που θα πω είναι ότι θα έπρεπε να είχαμε σημειώσει περισσότερα γκολ, όμως ήμασταν κινητικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα πλην κάποιων μικρών διαστημάτων. Οπωσδήποτε χρειάζονται μικρές βελτιώσεις. Είχαμε τον έλεγχο από την αρχή μέχρι το τέλος και είμαστε ικανοποιημένοι».
Αναφερόμενος στο κατά πόσο ο Παναθηναϊκός χτίζει χαρακτήρα νικητή, τόνισε: «Είναι πολύ καλύτερο να κερδίζεις από το να μην κερδίζεις, στόχος μας είναι να κερδίζουμε σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε. Έχουμε ήδη παίξει 4 αγώνες, έχουμε κάνει 4 νίκες, αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς, έχουμε πολλούς αντιπάλους να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε σεμνοί, θέλουμε να έχουμε τα πόδια μας στο έδαφος και να δείξουμε την ποιότητά μας».
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