Αν η Ρωσία επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, θα τη νικήσουμε σχετικά γρήγορα, λέει ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών

Για «ρωσοφοβία» κατηγόρησε η Μόσχα τον Πολωνό υπουργό Ράντοσλαβ Σικόρσκι - Σύσκεψη ασφαλείας συγκάλεσε ο Τουσκ στην Πολωνία μετά τη ρωσική επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία, κοντά στα ουκρανοπολωνικά σύνορα

Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει «συντριπτική υπεροχή» στον τομέα της αεροπορικής ισχύος.



«Αν η Ρωσία μας επιτεθεί και βγάλουμε τα γάντια, νομίζω ότι θα τη νικήσουμε αρκετά γρήγορα. Έχουμε συντριπτική υπεροχή έναντι της Ρωσίας στην αεροπορική ισχύ. Στρατηγέ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά μιλάμε για περίπου 2.500 αεροσκάφη», δήλωσε ο Σικόρσκι στις 12 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ετήσια σύνοδο Yalta European Strategy στο Κίεβο.



«Ακόμη και χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η υπεροχή παραμένει συντριπτική. Και δεν έχω ελέγξει πρόσφατα πόσα F-35, πόσους JASSM και πόσες άλλες δυνατότητες πληγμάτων μεγάλου βάθους διαθέτουμε», πρόσθεσε.







Ο Σικόρσκι συνέκρινε επίσης τις δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει η Ευρώπη για πλήγματα κατά της ρωσικής ενεργειακής υποδομής με τη συνεχιζόμενη ουκρανική εκστρατεία εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων. «Αν οι Ουκρανοί έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τη μισή ρωσική ικανότητα διύλισης μέσα σε έξι μήνες, εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε μέσα σε έξι εβδομάδες και να καταστρέψουμε και την υπόλοιπη μισή», είπε.



Ο Πολωνός υπουργός κάλεσε την Ευρώπη να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της ευρωπαϊκής ηπείρου θα είχε «εξαιρετικά υψηλό κόστος».







Η αντίδραση της Ρωσίας Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα αντέδρασε στις δηλώσεις του Σικόρσκι, κατηγορώντας τον για «ρωσοφοβία του εγκεφάλου» και υποστηρίζοντας ότι είχε δηλώσει πως η Πολωνία θα μπορούσε να νικήσει γρήγορα τη Ρωσία. Ωστόσο, ο Σικόρσκι μιλούσε για μια ενδεχόμενη σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ και όχι για πόλεμο μόνο μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας.



Η ίδια η Πολωνία διαθέτει περίπου 75 έως 80 μαχητικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων F-16, FA-50, τα εναπομείναντα MiG-29 και τα πρώτα F-35, έναντι περίπου 300 μαχητικών αεροσκαφών που διαθέτει η Ρωσία.



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Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία η Πολωνία έχει αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής της μετά από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα. Μεταξύ αυτών ήταν και



Η Πολωνία συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε επειγόντως στις 14 Σεπτεμβρίου υπουργούς, στρατιωτικούς αξιωματούχους και επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, μετά το ρωσικό πλήγμα σε επιβατικό τρένο κοντά στα σύνορα της Πολωνίας με την Ουκρανία.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σλάπκα δήλωσε ότι η έκτακτη σύσκεψη θα επικεντρωνόταν στην κατάσταση ασφαλείας της Πολωνίας.



Τη σιγουριά πως το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να νικήσει γρήγορα τη Ρωσία σε περίπτωση που η Μόσχα επιτεθεί στη Συμμαχία, εξέφρασε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικώνυποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει «συντριπτική υπεροχή» στον τομέα της αεροπορικής ισχύος.«Αν η Ρωσία μας επιτεθεί και βγάλουμε τα γάντια, νομίζω ότι θα τη νικήσουμε αρκετά γρήγορα. Έχουμε συντριπτική υπεροχή έναντι της Ρωσίας στην αεροπορική ισχύ. Στρατηγέ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά μιλάμε για περίπου 2.500 αεροσκάφη», δήλωσε οστις 12 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ετήσια σύνοδοστο Κίεβο.«Ακόμη και χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η υπεροχή παραμένει συντριπτική. Και δεν έχω ελέγξει πρόσφατα πόσα F-35, πόσους JASSM και πόσες άλλες δυνατότητες πληγμάτων μεγάλου βάθους διαθέτουμε», πρόσθεσε.Ο Σικόρσκι συνέκρινε επίσης τις δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει η Ευρώπη για πλήγματα κατά της ρωσικής ενεργειακής υποδομής με τη συνεχιζόμενη ουκρανική εκστρατεία εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων. «Αν οι Ουκρανοί έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τη μισή ρωσική ικανότητα διύλισης μέσα σε έξι μήνες, εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε μέσα σε έξι εβδομάδες και να καταστρέψουμε και την υπόλοιπη μισή», είπε.Ο Πολωνός υπουργός κάλεσε την Ευρώπη να πείσει τονότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της ευρωπαϊκής ηπείρου θα είχε «εξαιρετικά υψηλό κόστος».Παράλληλα, επισήμανε ότι οι συνολικοί αμυντικοί προϋπολογισμοί των χωρών της Βαλτικής και της Βόρειας Ευρώπης ξεπερνούν εκείνον της Ρωσίας, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να μη διαθέτει πλήρη αμυντική αυτονομία.Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικώναντέδρασε στις δηλώσεις του Σικόρσκι, κατηγορώντας τον για «ρωσοφοβία του εγκεφάλου» και υποστηρίζοντας ότι είχε δηλώσει πως η Πολωνία θα μπορούσε να νικήσει γρήγορα τη Ρωσία. Ωστόσο, ο Σικόρσκι μιλούσε για μια ενδεχόμενη σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ και όχι για πόλεμο μόνο μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας.Η ίδια η Πολωνία διαθέτει περίπου 75 έως 80 μαχητικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων F-16, FA-50, τα εναπομείναντα MiG-29 και τα πρώτα F-35, έναντι περίπου 300 μαχητικών αεροσκαφών που διαθέτει η Ρωσία.Η αναφορά του Σικόρσκι στα περίπου 2.500 αεροσκάφη αφορούσε τη συνολική αεροπορική ισχύ του ΝΑΤΟ. Ο Πολωνός υπουργός τόνισε επίσης ότι η Συμμαχία θα εξακολουθούσε να διατηρεί το πλεονέκτημα έναντι της Ρωσίας ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία η Πολωνία έχει αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής της μετά από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα. Μεταξύ αυτών ήταν και η επίθεση της 13ης Σεπτεμβρίου σε επιβατικό τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό Γιαχόντιν , λίγα μόλις χιλιόμετρα από την Πολωνία.Ο πρωθυπουργός της Πολωνίαςσυγκάλεσε επειγόντως στις 14 Σεπτεμβρίου υπουργούς, στρατιωτικούς αξιωματούχους και επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, μετά το ρωσικό πλήγμα σε επιβατικό τρένο κοντά στα σύνορα της Πολωνίας με την Ουκρανία.Ο κυβερνητικός εκπρόσωποςδήλωσε ότι η έκτακτη σύσκεψη θα επικεντρωνόταν στην κατάσταση ασφαλείας της Πολωνίας.

Ο Τουσκ προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας «γίνεται πραγματικότητα» και ότι θα μπορούσε τελικά να επηρεάσει και το πολωνικό έδαφος.



«Οι επόμενες εβδομάδες και οι επόμενοι μήνες θα είναι μια περίοδος πολύ έντονης δραστηριότητας από τη ρωσική πλευρά και, δυστυχώς, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο αυτή η κλιμάκωση να επηρεάσει και το έδαφός μας», δήλωσε ο Τουσκ την Κυριακή, προσθέτοντας ότι η Πολωνία και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ «πρέπει να είναι έτοιμοι να απαντήσουν από κοινού, εάν χρειαστεί».