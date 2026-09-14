Νεκρή σε διαμέρισμα στο Τόκιο βρέθηκε η 25χρονη Γιαπωνέζα πορνοστάρ Χάνα Κουράκι
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Ιαπωνία Πορνοστάρ Νεκρή Τόκιο

Νεκρή σε διαμέρισμα στο Τόκιο βρέθηκε η 25χρονη Γιαπωνέζα πορνοστάρ Χάνα Κουράκι

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία – Φίλος της εντόπισε τη σορό της στην περιοχή Καμπουκίτσο

Νεκρή σε διαμέρισμα στο Τόκιο βρέθηκε η 25χρονη Γιαπωνέζα πορνοστάρ Χάνα Κουράκι
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Νεκρή σε ηλικία 25 ετών βρέθηκε το Σάββατο στο Τόκιο η Γιαπωνέζα ηθοποιός ερωτικών ταινιών Χάνα Κουράκι, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο θάνατός της αντιμετωπίζεται ως αυτοκτονία.

Η Κουράκι εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή Καμπουκίτσο από φίλο της, ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, γνωστό ως Σακίτο.

Ο ίδιος ανέφερε σε εκτενή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μετέβη στο σημείο και συνεργάστηκε με την αστυνομία του Τόκιο, διαψεύδοντας παράλληλα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να είναι εκείνος που βρήκε τη σορό.

«Είμαι βαθιά λυπημένος και συντετριμμένος από την είδηση του θανάτου της Χάνα Κουράκι. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου», έγραψε.

Ο Σακίτο ανέφερε ακόμη ότι η 25χρονη τού είχε μιλήσει στο παρελθόν για προβλήματα που αντιμετώπιζε στην προσωπική της σχέση, ζήτησε όμως να μην υπάρξουν αυθαίρετα συμπεράσματα γύρω από τον θάνατό της.

«Ελπίζω να μην προκληθεί περαιτέρω βλάβη στη μνήμη της εκλιπούσας ή στους ανθρώπους γύρω της μέσω παραπληροφόρησης ή εικασιών», σημείωσε.

Πρόσθεσε ακόμη: «Ελπίζω επίσης σε έναν κόσμο χωρίς ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη βία για να ελέγχουν τους άλλους ή να τους οδηγούν σε τέτοια απόγνωση».

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Η καριέρα και το διάλειμμα μετά το τροχαίο

Η Χάνα Κουράκι είχε ξεκινήσει την καριέρα της στη βιομηχανία ερωτικών ταινιών το 2024 και επρόκειτο να συμμετάσχει αργότερα μέσα στη χρονιά σε έκθεση του κλάδου στην Ταϊβάν.



Τον Ιούνιο είχε ανακοινώσει ότι θα έκανε προσωρινό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, έπειτα από τραυματισμούς στο πρόσωπο και στη γνάθο σε τροχαίο ατύχημα.



Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ είχε γράψει: «Αποφάσισα να κάνω ένα διάλειμμα για λίγο, οπότε θα αναστείλω τις δραστηριότητές μου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θέλω, αν μπορώ, να συνεχίσω τα γυρίσματα. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί, θα σας ενημερώσω μόλις μπορέσω».

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