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Εισαγγελική έρευνα για το δέντρο που έπεσε σε πάρκο στην Καλαμαριά και τραυμάτισε μητέρα και παιδί
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Πτώση δέντρου Καλαμαριά Παιδική χαρά

Εισαγγελική έρευνα για το δέντρο που έπεσε σε πάρκο στην Καλαμαριά και τραυμάτισε μητέρα και παιδί

Θα ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες – Είχε προηγηθεί και δεύτερη πτώση δέντρου στην περιοχή

Εισαγγελική έρευνα για το δέντρο που έπεσε σε πάρκο στην Καλαμαριά και τραυμάτισε μητέρα και παιδί
Στράτος Λούβαρης
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Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για το περιστατικό πτώσης δέντρου σε πάρκο της Καλαμαριάς, το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 30χρονης μητέρας και του 17 μηνών παιδιού της.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ανατέθηκε στους αστυνομικούς του Τμήματος Καλαμαριάς, θα διερευνηθεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου, καθώς και αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Παράλληλα, με εισαγγελική εντολή θα ελεγχθεί η στατική επάρκεια των δέντρων στο συγκεκριμένο πάρκο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα η πτώση ενός ακόμη δέντρου σε κοντινή απόσταση.

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά το συμβάν και τον τραυματισμό της μητέρας και του παιδιού, που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην παιδική χαρά, το πάρκο της Αιγαίου αποκλείστηκε από τις Αρχές. Η κίνηση αυτή έγινε προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των πολιτών, αλλά και να διευκολυνθεί η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα και το παιδί της υπέστησαν θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία της πόλης.
Στράτος Λούβαρης
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