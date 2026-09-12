Αλγουαθίλ: Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμία δικαιολογία, είμαι θυμωμένος όπως οι οπαδοί
Αλγουαθίλ: Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμία δικαιολογία, είμαι θυμωμένος όπως οι οπαδοί
Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού ευθυγραμμίστηκε με τον κόσμο της ομάδας και τόνισε ότι δεν πρόκειται να ψάξει για δικαιολογίες παρά τον λίγο χρόνο που είχε - Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου
Αλλιώς φανταζόταν το ντεμπούτο του στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος είδε τον ΟΦΗ να επικρατεί με 1-0 στο Καραϊσκάκη και τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Βάσκος δήλωσε ότι κατανοεί τις αντιδράσεις του κόσμου, δεν πρόκειται να αναζητήσει δικαιολογίες παρά τον ελάχιστο χρόνο που είχε, ενώ δήλωσε ότι η ομάδα έχει σπουδαίο ρόστερ...
Αναλυτικά όσα είπε στη Magenta TV:
«Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Προσπαθήσαμε πολύ, στην αρχή δεν ήμασταν κακοί. Στην συνέχεια είχαμε πρόβλημα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι νιώθει ο κόσμος, όταν βλέπει την ομάδα να μην μπορεί να κερδίσει στην έδρα της. Στον κόσμο δεν αρέσει ούτε η ισοπαλία, ούτε και μια οριακή νίκη με 1-0.
Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμία δικαιολογία. Ο χρόνος είναι όντως πάρα πολύ λίγος. Έχουμε σπουδαίο ρόστερ. Δεν θα ήταν αξιοπρεπές να ψάξει δικαιολογίες ο προπονητής μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Θα συνεχίσω να δουλεύω για να βελτιώσουμε πράγματα και στο τέλος της χρονιάς ο κόσμος του Ολυμπιακού να είναι υπερήφανος για την ομάδα».
«Είμαι θυμωμένος όπως ο κόσμος»
Λίγο αργότερα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, ενώ στάθηκε και στις αντιδράσεις του κόσμου.
Αναλυτικά ο Ιμανού Αλγουαθίλ δήλωσε:
«Είμαι το ίδιο θυμωμένος όπως όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ξέρω τι σημαίνει να παίζεις σε αυτό το γήπεδο, φορώντας αυτή τη φανέλα. Νιώθω πληγωμένος. Εδώ δεν μας φτάνει να κερδίσουμε, πρέπει να παίζουμε καλά. Δεν θέλω να ψάξω δικαιολογίες. Δεν θα σταματήσω να δουλεύω, ώστε όλοι να είναι υπερήφανοι για την ομάδα».
Για το πώς θέλει την ομάδα του: «Aυτό που έχω στο μυαλό μου για την ομάδα είναι αυτό που είδατε στα πρώτα 30 λεπτά, που θέλω να πιέζει και να κερδίζει. Είναι μία διαδικασία, ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνος».
Για το τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός: «Θα πρέπει αν δουλέψουμε, χρόνος δεν υπάρχει. Είναι πολύ λίγος χρόνος, ξέρουμε τις απαιτήσεις της ομάδας».
Για το ποιο στοιχείο θέλει να βελτιώσει: «Είναι πράγματα που έγιναν άσχημα, για να είμαστε δίκαιοι, υπήρχαν και καλά πράγματα και θέλω να σταθώ σ’ ένα. Αυτό είναι η συμπεριφορά των παικτών και του σταφ, ήταν η μέγιστη. Έχω την ευθύνη, ώστε στο τέλος της χρονιάς να είμαστε περήφανοι γι’ αυτήν την ομάδα».
Για το αν θα κάνει άλλη προσθήκη: «Σε όλες τις χώρες του κόσμου, όταν η αγορά είναι ανοιχτή και υπάρχουν πιθανότητες, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτήν την στιγμή προτεραιότητα είναι να βγάλουμε το καλύτερο που έχουμε από τους παίκτες που έχουμε».
Ο Βάσκος δήλωσε ότι κατανοεί τις αντιδράσεις του κόσμου, δεν πρόκειται να αναζητήσει δικαιολογίες παρά τον ελάχιστο χρόνο που είχε, ενώ δήλωσε ότι η ομάδα έχει σπουδαίο ρόστερ...
Αναλυτικά όσα είπε στη Magenta TV:
«Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Προσπαθήσαμε πολύ, στην αρχή δεν ήμασταν κακοί. Στην συνέχεια είχαμε πρόβλημα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι νιώθει ο κόσμος, όταν βλέπει την ομάδα να μην μπορεί να κερδίσει στην έδρα της. Στον κόσμο δεν αρέσει ούτε η ισοπαλία, ούτε και μια οριακή νίκη με 1-0.
Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμία δικαιολογία. Ο χρόνος είναι όντως πάρα πολύ λίγος. Έχουμε σπουδαίο ρόστερ. Δεν θα ήταν αξιοπρεπές να ψάξει δικαιολογίες ο προπονητής μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Θα συνεχίσω να δουλεύω για να βελτιώσουμε πράγματα και στο τέλος της χρονιάς ο κόσμος του Ολυμπιακού να είναι υπερήφανος για την ομάδα».
«Είμαι θυμωμένος όπως ο κόσμος»
Λίγο αργότερα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, ενώ στάθηκε και στις αντιδράσεις του κόσμου.
Αναλυτικά ο Ιμανού Αλγουαθίλ δήλωσε:
«Είμαι το ίδιο θυμωμένος όπως όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ξέρω τι σημαίνει να παίζεις σε αυτό το γήπεδο, φορώντας αυτή τη φανέλα. Νιώθω πληγωμένος. Εδώ δεν μας φτάνει να κερδίσουμε, πρέπει να παίζουμε καλά. Δεν θέλω να ψάξω δικαιολογίες. Δεν θα σταματήσω να δουλεύω, ώστε όλοι να είναι υπερήφανοι για την ομάδα».
Για το πώς θέλει την ομάδα του: «Aυτό που έχω στο μυαλό μου για την ομάδα είναι αυτό που είδατε στα πρώτα 30 λεπτά, που θέλω να πιέζει και να κερδίζει. Είναι μία διαδικασία, ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνος».
Για το τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός: «Θα πρέπει αν δουλέψουμε, χρόνος δεν υπάρχει. Είναι πολύ λίγος χρόνος, ξέρουμε τις απαιτήσεις της ομάδας».
Για το ποιο στοιχείο θέλει να βελτιώσει: «Είναι πράγματα που έγιναν άσχημα, για να είμαστε δίκαιοι, υπήρχαν και καλά πράγματα και θέλω να σταθώ σ’ ένα. Αυτό είναι η συμπεριφορά των παικτών και του σταφ, ήταν η μέγιστη. Έχω την ευθύνη, ώστε στο τέλος της χρονιάς να είμαστε περήφανοι γι’ αυτήν την ομάδα».
Για το αν θα κάνει άλλη προσθήκη: «Σε όλες τις χώρες του κόσμου, όταν η αγορά είναι ανοιχτή και υπάρχουν πιθανότητες, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτήν την στιγμή προτεραιότητα είναι να βγάλουμε το καλύτερο που έχουμε από τους παίκτες που έχουμε».
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