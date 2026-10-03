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Συνελήφθησαν τρία άτομα για πώληση κάνναβης σε περίπτερο στην Πάτρα
Συνελήφθησαν τρία άτομα για πώληση κάνναβης σε περίπτερο στην Πάτρα
Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 20 τυποποιημένες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη
Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, μετά από έλεγχο που έγινε σε περίπτερο όπου και εντοπίστηκαν 20 τυποποιημένες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη.
Ειδικότερα οι Αρχές προχώρησαν στην σύλληψη δύο γυναικών και ενός άνδρα καθώς στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε περίπτερο ιδιοκτησίας μίας από τις συλληφθείσες, όπου εργάζονταν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι.
Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 20 τυποποιημένες και σφραγισμένες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης.
Από τον έλεγχο προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα ο άνδρας, ο οποίος ήταν προσωρινά υπεύθυνος του περιπτέρου, είχε πουλήσει μία αντίστοιχη συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη σε ημεδαπό αγοραστή.
Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Ειδικότερα οι Αρχές προχώρησαν στην σύλληψη δύο γυναικών και ενός άνδρα καθώς στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε περίπτερο ιδιοκτησίας μίας από τις συλληφθείσες, όπου εργάζονταν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι.
Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 20 τυποποιημένες και σφραγισμένες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης.
Από τον έλεγχο προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα ο άνδρας, ο οποίος ήταν προσωρινά υπεύθυνος του περιπτέρου, είχε πουλήσει μία αντίστοιχη συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη σε ημεδαπό αγοραστή.
Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
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