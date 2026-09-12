Χρήστος Κόντης: Πετύχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη
Χρήστος Κόντης: Πετύχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη
Δείτε τι δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός μετά την εκτός έδρας νίκη του ΟΦΗ επί του Ολυμπιακού
Χρειάστηκε να περιμένει 36 ολόκληρα χρόνια για να μπορέσει να πανηγυρίσει ξανά μια εκτός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού ο ΟΦΗ.
Ο Κυπελλούχος Ελλάδας χάρις στο γκολ του Κέναν Κόντρο άλωσε το Καραϊσκάκη με τον Χρήστο Κόντη να δηλώνει πολύ περήφανος που είναι προπονητής αυτής της ομάδας και να δηλώνει ότι η νίκη ανήκει 100% στους παίκτες του.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην κάμερα της Magenta TV:
«Τι να πω; Μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη. Μπράβο στα παιδιά, πολύ ωραίο παιχνίδι. Συγκέντρωση, αυτοπεποίθηση, θάρρος, αυταπάρνηση. Κάθε μέρα τους λέω να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και το κάνουν. Είμαι πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτά τα παιδιά. Είναι δικό τους αυτό, 100%! Χαίρομαι γιατί μετά από πολλά χρόνια κάναμε εκτός έδρας νίκη με τον Ολυμπιακό».
Για το μηδέν στην άμυνα: «Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πέρσι είχαμε κάποια θέματα στην αμυντική μας λειτουργία. Φέτος έχουμε δουλέψει περισσότερο, έχουμε περισσότερη αυτοσυγκέντρωση, καλύτερες τοποθετήσεις. Κάθε φορά που έχουμε το «0» πίσω, λέω ότι ένα γκολ θα το βάλουμε».
Ο Κυπελλούχος Ελλάδας χάρις στο γκολ του Κέναν Κόντρο άλωσε το Καραϊσκάκη με τον Χρήστο Κόντη να δηλώνει πολύ περήφανος που είναι προπονητής αυτής της ομάδας και να δηλώνει ότι η νίκη ανήκει 100% στους παίκτες του.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην κάμερα της Magenta TV:
«Τι να πω; Μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη. Μπράβο στα παιδιά, πολύ ωραίο παιχνίδι. Συγκέντρωση, αυτοπεποίθηση, θάρρος, αυταπάρνηση. Κάθε μέρα τους λέω να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και το κάνουν. Είμαι πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτά τα παιδιά. Είναι δικό τους αυτό, 100%! Χαίρομαι γιατί μετά από πολλά χρόνια κάναμε εκτός έδρας νίκη με τον Ολυμπιακό».
Για το μηδέν στην άμυνα: «Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πέρσι είχαμε κάποια θέματα στην αμυντική μας λειτουργία. Φέτος έχουμε δουλέψει περισσότερο, έχουμε περισσότερη αυτοσυγκέντρωση, καλύτερες τοποθετήσεις. Κάθε φορά που έχουμε το «0» πίσω, λέω ότι ένα γκολ θα το βάλουμε».
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