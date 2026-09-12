Ο ΟΦΗ πέρασε από το Καραϊσκάκη μετά από 36 χρόνια, δείτε βίντεο
Ο ΟΦΗ πέρασε από το Καραϊσκάκη μετά από 36 χρόνια, δείτε βίντεο
Με τον Γκέραρντ στον πάγκο του είχε νικήσει ο ΟΦΗ τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με σκορ 5-4
Στον ΟΦΗ έχει γίνει εξαιρετική δουλειά εδώ και πολύ καιρό και αυτό αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο και στα αποτελέσματα της ομάδας.
Η ομάδα της Κρήτης έδειξε και στο «Γ. Καραϊσκάκης» ότι έχει κάνει άλματα προόδου, αφού κατάφερε να νικήσει τον Ολυμπιακό στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
Πρόκειται για μία ιστορική νίκη για τους Κρητικούς, αφού κάτι ανάλογο είχαν κάνει πριν 36 χρόνια με τον Ευγένιο Γκέραρντ στον πάγκο τους.
Συγκεκριμένα ο Όμιλος είχε περάσει νικηφόρα από τον Πειραιά στις 27 Μαΐου 1990 με εκείνο το ιστορικό 4-5. Ήταν ένα ματς που είχε γίνει λίγες ημέρες μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ με 4-2 για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Στο μεταξύ ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί για τελευταία φορά από ομάδα της περιφέρειας τον Απρίλιο του 2012 με σκορ 1-0 από την Κέρκυρα.
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