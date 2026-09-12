Το έργο της ΕΕΑΑ για το 2025 και η σημασία του για τη μετάβαση της χώρας σε ένα βιώσιμο μέλλον
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακό - ΟΦΗ και Ηρακλή - Ατρόμητο και Τεντόγλου
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακό - ΟΦΗ και Ηρακλή - Ατρόμητο και Τεντόγλου
Πλούσιο το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα με Super League, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, βόλεϊ, MotoGP και Τεντόγλου
Γεμάτο δράση είναι το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με επιλογές από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Ολυμπιακός - ΟΦΗ και Ηρακλής - Ατρόμητος για τη Stoiximan Super League, αλλά και στο Ελλάδα - Ιταλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών. Ξεχωρίζουν ακόμη η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, το MotoGP στο Σαν Μαρίνο, καθώς και σπουδαία παιχνίδια από Premier League, Bundesliga, Serie A και LaLiga.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
09:35 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:40 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30 Magenta Sport 8 DTM 2026 Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 1ος Αγώνας
14:30 Magenta Sport 3 Ντέρμπι – Μπέρμιγχαμ EFL Championship
14:35 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00 Magenta Sport 3 League Ρασίνγκ Σανταντέρ – Αλαβές LaLiga
15:05 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS7 Pelun 1
Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
09:35 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:40 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30 Magenta Sport 8 DTM 2026 Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 1ος Αγώνας
14:30 Magenta Sport 3 Ντέρμπι – Μπέρμιγχαμ EFL Championship
14:35 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00 Magenta Sport 3 League Ρασίνγκ Σανταντέρ – Αλαβές LaLiga
15:05 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS7 Pelun 1
15:45 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Tissot Sprint)
16:00 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS8 Lota 1
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκό – Athens Kallithea FC Superbet League 2
16:00 Magenta Sport 1 Τζένοα – Φροζινόνε Serie A
16:30 Novasports Extra 3 Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Πάντερμπορν Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Φούλαμ Premier League
17:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 Novasports 5HDΚρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς Premier League
17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Χαλ Premier League
17:00 Novasports 2HD Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
17:00 Magenta Sport 5 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο – 1ος Αγώνας
17:00 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS9 Maria de las Cruces 1
17:00 Magenta Sport 3 Γουότφορντ – Στόουκ EFL Championship
17:15 Magenta Sport 4 League Οσασούνα – Εσπανιόλ LaLiga
18:00 Action 24 Παναθηναϊκός – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα Μπάσκετ
19:00 Magenta Sport 1 League Ολυμπιακός – ΟΦΗ Stoiximan Super League
19:00 Magenta Sport 4 Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ Cyprus League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ultimate Championship
19:00 Magenta Sport 1 Λάτσιο – Μίλαν Serie A
19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Έβερτον Premier League
19:30 Novasports Prime Κολωνία – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
19:30 Magenta Sport 3 League Μπιλμπάο – Έλτσε LaLiga
19:45 Magenta Sport 3 Κιλμάρνοκ – Αμπερντίν Premier Sports Cup
20:00 Magenta Sport 7 Ομόνοια – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League
20:00 Magenta Sport 2 Κάζα Πία – Πόρτο Liga Portugal
20:44 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ultimate Championship, Τεντόγλου Στίβος
21:00 Novasports 2HD Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ Eredivisie
21:00 ΣΚΑΪ Ηρακλής – Ατρόμητος Stoiximan Super League
21:30 Novasports Start Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2
21:45 Magenta Sport 1 Αταλάντα – Κάλιαρι Serie A
22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Άρσεναλ Premier League
22:00 Magenta Sport 3 League Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο LaLiga
22:00 Magenta Sport 8 Oktagon 2026 93 (Τσεχία, Μπρνο)
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών
22:30 Action 24 Ατλέτικο Τουκουμάν – Ρίβερ Πλέιτ Liga Profesional Clausura
23:00 Eurosport 1 Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα US Open Τένις
16:00 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS8 Lota 1
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκό – Athens Kallithea FC Superbet League 2
16:00 Magenta Sport 1 Τζένοα – Φροζινόνε Serie A
16:30 Novasports Extra 3 Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Πάντερμπορν Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Φούλαμ Premier League
17:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 Novasports 5HDΚρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς Premier League
17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Χαλ Premier League
17:00 Novasports 2HD Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
17:00 Magenta Sport 5 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο – 1ος Αγώνας
17:00 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS9 Maria de las Cruces 1
17:00 Magenta Sport 3 Γουότφορντ – Στόουκ EFL Championship
17:15 Magenta Sport 4 League Οσασούνα – Εσπανιόλ LaLiga
18:00 Action 24 Παναθηναϊκός – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα Μπάσκετ
19:00 Magenta Sport 1 League Ολυμπιακός – ΟΦΗ Stoiximan Super League
19:00 Magenta Sport 4 Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ Cyprus League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ultimate Championship
19:00 Magenta Sport 1 Λάτσιο – Μίλαν Serie A
19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Έβερτον Premier League
19:30 Novasports Prime Κολωνία – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
19:30 Magenta Sport 3 League Μπιλμπάο – Έλτσε LaLiga
19:45 Magenta Sport 3 Κιλμάρνοκ – Αμπερντίν Premier Sports Cup
20:00 Magenta Sport 7 Ομόνοια – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League
20:00 Magenta Sport 2 Κάζα Πία – Πόρτο Liga Portugal
20:44 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ultimate Championship, Τεντόγλου Στίβος
21:00 Novasports 2HD Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ Eredivisie
21:00 ΣΚΑΪ Ηρακλής – Ατρόμητος Stoiximan Super League
21:30 Novasports Start Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2
21:45 Magenta Sport 1 Αταλάντα – Κάλιαρι Serie A
22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Άρσεναλ Premier League
22:00 Magenta Sport 3 League Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο LaLiga
22:00 Magenta Sport 8 Oktagon 2026 93 (Τσεχία, Μπρνο)
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών
22:30 Action 24 Ατλέτικο Τουκουμάν – Ρίβερ Πλέιτ Liga Profesional Clausura
23:00 Eurosport 1 Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα US Open Τένις
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