Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακό - ΟΦΗ και Ηρακλή - Ατρόμητο και Τεντόγλου
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Αθλητικές μεταδόσεις Stoiximan Super League

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακό - ΟΦΗ και Ηρακλή - Ατρόμητο και Τεντόγλου

Πλούσιο το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα με Super League, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, βόλεϊ, MotoGP και Τεντόγλου

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακό - ΟΦΗ και Ηρακλή - Ατρόμητο και Τεντόγλου
Γεμάτο δράση είναι το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με επιλογές από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Ολυμπιακός - ΟΦΗ και Ηρακλής - Ατρόμητος για τη Stoiximan Super League, αλλά και στο Ελλάδα - Ιταλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών. Ξεχωρίζουν ακόμη η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, το MotoGP στο Σαν Μαρίνο, καθώς και σπουδαία παιχνίδια από Premier League, Bundesliga, Serie A και LaLiga.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
09:35 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:40 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Magenta Sport 8 DTM 2026 Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 1ος Αγώνας

Κλείσιμο
14:30 Magenta Sport 3 Ντέρμπι – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

14:35 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 Magenta Sport 3 League Ρασίνγκ Σανταντέρ – Αλαβές LaLiga

15:05 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS7 Pelun 1

15:45 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Tissot Sprint)

16:00 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS8 Lota 1

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκό – Athens Kallithea FC Superbet League 2

16:00 Magenta Sport 1 Τζένοα – Φροζινόνε Serie A

16:30 Novasports Extra 3 Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Πάντερμπορν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 Novasports 5HDΚρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς Premier League

17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Χαλ Premier League

17:00 Novasports 2HD Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

17:00 Magenta Sport 5 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο – 1ος Αγώνας

17:00 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS9 Maria de las Cruces 1

17:00 Magenta Sport 3 Γουότφορντ – Στόουκ EFL Championship

17:15 Magenta Sport 4 League Οσασούνα – Εσπανιόλ LaLiga

18:00 Action 24 Παναθηναϊκός – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα Μπάσκετ

19:00 Magenta Sport 1 League Ολυμπιακός – ΟΦΗ Stoiximan Super League

19:00 Magenta Sport 4 Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ultimate Championship

19:00 Magenta Sport 1 Λάτσιο – Μίλαν Serie A

19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Έβερτον Premier League

19:30 Novasports Prime Κολωνία – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

19:30 Magenta Sport 3 League Μπιλμπάο – Έλτσε LaLiga

19:45 Magenta Sport 3 Κιλμάρνοκ – Αμπερντίν Premier Sports Cup

20:00 Magenta Sport 7 Ομόνοια – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League

20:00 Magenta Sport 2 Κάζα Πία – Πόρτο Liga Portugal

20:44 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ultimate Championship, Τεντόγλου Στίβος

21:00 Novasports 2HD Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ Eredivisie

21:00 ΣΚΑΪ Ηρακλής – Ατρόμητος Stoiximan Super League

21:30 Novasports Start Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2

21:45 Magenta Sport 1 Αταλάντα – Κάλιαρι Serie A

22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Άρσεναλ Premier League

22:00 Magenta Sport 3 League Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο LaLiga

22:00 Magenta Sport 8 Oktagon 2026 93 (Τσεχία, Μπρνο)

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών

22:30 Action 24 Ατλέτικο Τουκουμάν – Ρίβερ Πλέιτ Liga Profesional Clausura

23:00 Eurosport 1 Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα US Open Τένις

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