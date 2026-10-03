Ο Κολοσσός ξεκίνησε με το δεξί στη Stoiximan GBL, 91-75 τη Δόξα Λευκάδας, δείτε βίντεο
Ο Κολοσσός ξεκίνησε με το δεξί στη Stoiximan GBL, 91-75 τη Δόξα Λευκάδας, δείτε βίντεο
Ο Πέιτον Γουίλις ήταν ο κορυφαίος των νικητών καθώς πέτυχε 21 πόντους
Ο Κολοσσός ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη Stoiximan GBL επικρατώντας της νεοφώτιστης Δόξας Λευκάδας με 91-75. Ο Πέιτον Γουίλις ήταν ο πρωταγωνιστής του Κολοσσού, δίνοντας σημαντικές λύσεις στο επιθετικό κομμάτι και ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 21 πόντους.
Ο Κολοσσός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, βρίσκοντας δύο τρίποντα από τους Καμπερίδη και Γουίλις για το αρχικό 6-0. Η ομάδα της Ρόδου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έτρεξε επιμέρους 17-2 μέχρι το 6ο λεπτό, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης.
Η ομάδα του Θοδωρή Τερζή δυσκολευόταν να βρει λύσεις στην επίθεση, έχοντας μόλις επτά πόντους από τους Χάρμον και Πάρις, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 17-7.
Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τον Τσιακμά να γράφει το 24-11. Ο Κολοσσός ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός από την περιφέρεια στο πρώτο δεκάλεπτο, ολοκληρώνοντάς το με 6/10 τρίποντα, την ώρα που η Δόξα είχε μόλις ένα εύστοχο σε επτά προσπάθειες.
Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να βρίσκουν καλύτερο ρυθμό από μακριά και μείωσαν στους εννέα για το 33-24. Ένα νέο 0-5 έφερε τη Δόξα ακόμη πιο κοντά, στους επτά (36-29) στο 17ο λεπτό. Ο Κολοσσός, ωστόσο, αντέδρασε και κατάφερε να διατηρήσει απόσταση ασφαλείας, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το 46-37.
Με την επιστροφή στο παρκέ, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με επιμέρους 8-3 και ανέβασαν ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (54-40). Μάλιστα, στο 26ο λεπτό ο Κολοσσός έφτασε στο +18 (63-45), δείχνοντας να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση.
Η Δόξα, όμως, απάντησε με ένα εντυπωσιακό 0-10, μειώνοντας στους οκτώ (63-55) και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο Κολοσσός κράτησε τελικά το προβάδισμα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +10, με το σκορ στο 67-57.
Ο Κολοσσός διατήρησε την υπεροχή του και το σκορ υπέρ του και οδηγήθηκε εν τέλει άνετα προς τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 24-13, 46-37, 67-57, 91-75.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά.
Ο Κολοσσός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, βρίσκοντας δύο τρίποντα από τους Καμπερίδη και Γουίλις για το αρχικό 6-0. Η ομάδα της Ρόδου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έτρεξε επιμέρους 17-2 μέχρι το 6ο λεπτό, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης.
Η ομάδα του Θοδωρή Τερζή δυσκολευόταν να βρει λύσεις στην επίθεση, έχοντας μόλις επτά πόντους από τους Χάρμον και Πάρις, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 17-7.
Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τον Τσιακμά να γράφει το 24-11. Ο Κολοσσός ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός από την περιφέρεια στο πρώτο δεκάλεπτο, ολοκληρώνοντάς το με 6/10 τρίποντα, την ώρα που η Δόξα είχε μόλις ένα εύστοχο σε επτά προσπάθειες.
Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να βρίσκουν καλύτερο ρυθμό από μακριά και μείωσαν στους εννέα για το 33-24. Ένα νέο 0-5 έφερε τη Δόξα ακόμη πιο κοντά, στους επτά (36-29) στο 17ο λεπτό. Ο Κολοσσός, ωστόσο, αντέδρασε και κατάφερε να διατηρήσει απόσταση ασφαλείας, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το 46-37.
Με την επιστροφή στο παρκέ, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με επιμέρους 8-3 και ανέβασαν ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (54-40). Μάλιστα, στο 26ο λεπτό ο Κολοσσός έφτασε στο +18 (63-45), δείχνοντας να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση.
Η Δόξα, όμως, απάντησε με ένα εντυπωσιακό 0-10, μειώνοντας στους οκτώ (63-55) και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο Κολοσσός κράτησε τελικά το προβάδισμα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +10, με το σκορ στο 67-57.
Ο Κολοσσός διατήρησε την υπεροχή του και το σκορ υπέρ του και οδηγήθηκε εν τέλει άνετα προς τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 24-13, 46-37, 67-57, 91-75.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα