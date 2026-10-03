Επεισοδιακή σύλληψη δύο ατόμων στην Πάτρα για δέμα με 2,5 κιλά κάνναβης από τη Γαλλία

Το δέμα εντοπίστηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στην Πάτρα κατά την παραλαβή του και σε έρευνα στην κατοικία του δεύτερου