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Ολυμπιακός: Ο Μάριους έχει κερδίσει πόντους στην κούρσα των φορ ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός: Ο Μάριους έχει κερδίσει πόντους στην κούρσα των φορ ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στις προπονήσεις του Ολυμπιακού και έχει πάρει προβάδισμα ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Τριήμερο ρεπό έχει δώσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στους ποδοσφαιριστές του που αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις την Τρίτη το απόγευμα για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Βάσκος προπονητής όλο αυτό το διάστημα δεν είχε στη διάθεση του αρκετούς παίκτες λόγω των υποχρεώσεων τους με τις εθνικές ομάδες.
Έχει δουλέψει, ωστόσο με τους παίκτες που έμειναν στο Ρέντη και το ευχάριστο για τον προπονητή του Ολυμπιακού είναι πως υπήρχαν αρκετοί από τη μέση και μπροστά. Όλο αυτό το διάστημα ήταν μία πολύ καλή ευκαιρία για τον Μάριους Μουαντιλμαντζί να δουλέψει με την ομάδα και να φτάσει στα επίπεδα που θέλει ο Βάσκος προπονητής.
Ο Αφρικανός είχε έρθει στην Ελλάδα την ημέρα που ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τη Γιαγκελόνια και έπαιξε ελάχιστα στο ματς με τον Λεβαδειακό. Αυτό που προκύπτει από το Ρέντη είναι πως ο Μάριους έχει εκμεταλλευτεί και με το παραπάνω αυτό το διάστημα της διακοπής έχοντας δουλέψει πολύ.
Ο Αλγουαθίλ ετοιμάζει τον Μάριους για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και από τις προπονήσεις έχει φανεί ότι ο παίκτης βάζει γερή υποψηφιότητα για την ενδεκάδα του ντέρμπι. Μπορεί να είναι νωρίς για να γίνει κουβέντα για το αρχικό σχήμα της αναμέτρησης με τους «πράσινους», όμως ο Μάριους βρίσκεται στις προπονήσεις όλες αυτές τις ημέρες και το θετικό είναι πως δείχνει τρομερά ορεξάτος και πως είναι ένας φορ που μπορεί να δώσει ταχύτητα στην επίθεση του Ολυμπιακού.
Πολλά θα εξαρτηθούν από την κατάσταση που θα επιστρέψει και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έπαιξε στο ματς της Ουκρανίας με τη Β. Ιρλανδία, αλλά η απόδοση του κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Μάριους έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στο Ρέντη και τα σχόλια που γίνονται από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού είναι πολύ θετικά.
Έχει δουλέψει, ωστόσο με τους παίκτες που έμειναν στο Ρέντη και το ευχάριστο για τον προπονητή του Ολυμπιακού είναι πως υπήρχαν αρκετοί από τη μέση και μπροστά. Όλο αυτό το διάστημα ήταν μία πολύ καλή ευκαιρία για τον Μάριους Μουαντιλμαντζί να δουλέψει με την ομάδα και να φτάσει στα επίπεδα που θέλει ο Βάσκος προπονητής.
Ο Αφρικανός είχε έρθει στην Ελλάδα την ημέρα που ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τη Γιαγκελόνια και έπαιξε ελάχιστα στο ματς με τον Λεβαδειακό. Αυτό που προκύπτει από το Ρέντη είναι πως ο Μάριους έχει εκμεταλλευτεί και με το παραπάνω αυτό το διάστημα της διακοπής έχοντας δουλέψει πολύ.
Ο Αλγουαθίλ ετοιμάζει τον Μάριους για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και από τις προπονήσεις έχει φανεί ότι ο παίκτης βάζει γερή υποψηφιότητα για την ενδεκάδα του ντέρμπι. Μπορεί να είναι νωρίς για να γίνει κουβέντα για το αρχικό σχήμα της αναμέτρησης με τους «πράσινους», όμως ο Μάριους βρίσκεται στις προπονήσεις όλες αυτές τις ημέρες και το θετικό είναι πως δείχνει τρομερά ορεξάτος και πως είναι ένας φορ που μπορεί να δώσει ταχύτητα στην επίθεση του Ολυμπιακού.
Πολλά θα εξαρτηθούν από την κατάσταση που θα επιστρέψει και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έπαιξε στο ματς της Ουκρανίας με τη Β. Ιρλανδία, αλλά η απόδοση του κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Μάριους έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στο Ρέντη και τα σχόλια που γίνονται από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού είναι πολύ θετικά.
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