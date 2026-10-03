Το τραγικό νέο γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ηλιούπολης - Την Τρίτη η κηδεία της, ενώ η οικογένειά της προχώρησε σε δωρεά των οργάνων της





Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Δήμου Ηλιούπολης αναφέρει τα εξής:



«Μια αναντικατάστατη απώλεια.







Υπάρχουν άνθρωποι που, με την παρουσία, την εργατικότητα και την προσφορά τους, αφήνουν ένα αποτύπωμα που δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους, σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων συνεργάστηκαν μαζί της και όλων όσων είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.



Απ’ όπου κι αν περνούσε, κατόρθωνε να αφήνει τη δική της σφραγίδα, όπως έπραξε και στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης. Με πρωτοφανή εργατικότητα, αποφασιστικότητα και μια έντονη, δημιουργική προσωπικότητα, εργάστηκε ακούραστα για να βρίσκει καθημερινά λύσεις, να ξεπερνά προβλήματα και να ανοίγει νέους δρόμους για τη σχολική κοινότητα.







Με την ηγετική της παρουσία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές.



Υπό τη διεύθυνσή της, στο 2ο Γυμνάσιο σχεδίασε και υλοποίησε σημαντικές δράσεις, δημιούργησε ομίλους και πρωτοβουλίες δημιουργικής έκφρασης, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου, όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, και οργάνωσε εικαστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.



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Η συνεργασία της με τους συναδέλφους της, τους γονείς, τους μαθητές, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Δήμο Ηλιούπολης υπήρξε πάντοτε άριστη.



Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε πραγματικά, γιατί πίσω από την αποφασιστικότητα και τη δύναμή της υπήρχε βαθιά αγάπη για τα παιδιά, για την εκπαίδευση και για το σχολείο.



Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον σύζυγο, στα δύο της παιδιά, στην οικογένειά της, στους οικείους της, στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, στη σχολική κοινότητα και στη δημόσια εκπαίδευση



Πέθανε η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, που είχε υποστεί ανακοπή έπειτα από κεραυνό που έπεσε σε σχολείο , όπως έγινε γνωστό μέσα από σχετική ανακοίνωση του Δήμου. Σημειώνεται ότι η οικογένεια της άτυχης γυναίκας προχώρησε σε δωρεά των οργάνων της.«Μια αναντικατάστατη απώλεια.Με βαθιά θλίψη ο Δήμος Ηλιούπολης αποχαιρετά τη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Βασιλική Μαρία Τζούβελη.Υπάρχουν άνθρωποι που, με την παρουσία, την εργατικότητα και την προσφορά τους, αφήνουν ένα αποτύπωμα που δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους, σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων συνεργάστηκαν μαζί της και όλων όσων είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.Απ’ όπου κι αν περνούσε, κατόρθωνε να αφήνει τη δική της σφραγίδα, όπως έπραξε και στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης. Με πρωτοφανή εργατικότητα, αποφασιστικότητα και μια έντονη, δημιουργική προσωπικότητα, εργάστηκε ακούραστα για να βρίσκει καθημερινά λύσεις, να ξεπερνά προβλήματα και να ανοίγει νέους δρόμους για τη σχολική κοινότητα.Το σχολείο ήταν η ζωή της και το αποδείκνυε καθημερινά.Με την ηγετική της παρουσία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές.Υπό τη διεύθυνσή της, στο 2ο Γυμνάσιο σχεδίασε και υλοποίησε σημαντικές δράσεις, δημιούργησε ομίλους και πρωτοβουλίες δημιουργικής έκφρασης, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου, όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, και οργάνωσε εικαστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.Χάρη στις πρωτοβουλίες της, το σχολείο απέκτησε τη δική του κουλτούρα μάθησης, συμμετοχής και ζωντάνιας, σε απόλυτη αρμονία με την έντονη προσωπικότητα της Διευθύντριάς του.Η συνεργασία της με τους συναδέλφους της, τους γονείς, τους μαθητές, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Δήμο Ηλιούπολης υπήρξε πάντοτε άριστη.Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε πραγματικά, γιατί πίσω από την αποφασιστικότητα και τη δύναμή της υπήρχε βαθιά αγάπη για τα παιδιά, για την εκπαίδευση και για το σχολείο.Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον σύζυγο, στα δύο της παιδιά, στην οικογένειά της, στους οικείους της, στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, στη σχολική κοινότητα και στη δημόσια εκπαίδευση

Ο Δήμος Ηλιούπολης εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά της, τους συναδέλφους, τους μαθητές και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.



Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.

Καλό ταξίδι, Βασιλική Μαρία.



Η προσφορά, η δύναμη και η αγάπη σου για το σχολείο θα μείνουν πάντοτε ζωντανές στη μνήμη της Ηλιούπολης».







Το περιστατικό είχε σημειωθεί το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026, όταν η εκπαιδευτικός βρισκόταν έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Αστυνομικά Πανοράματος Ηλιούπολης και ακούστηκε ισχυρός κρότος κεραυνού.



Ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε την 50χρονη με ανακοπή στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν, ενώ στη συνέχεια διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.



Καταγγέλλουν απουσία αλεξικέραυνου, η απάντηση του Δήμου Ηλιούπολης Σύμφωνα με καταγγελία στο protothema.gr, τόσο το 2ο Γυμνάσιο, όσο και τα σχολεία με τα οποία γειτνιάζει δεν έχουν αλεξικέραυνο, ενώ παρά τη σχετική εξαγγελία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, ήδη από τον Αύγουστο του 2025 ότι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα εξοπλίζονταν με απινιδωτές, εντούτοις στο συγκρότημα της Ηλιούπολης δεν υπήρχε. Τις πρώτες βοήθειες στην άτυχη εκπαιδευτικό έδωσε η νοσηλεύτρια του δημοτικού σχολείου που βρίσκεται απέναντι από το γυμνάσιο, η οποία έκανε επί ώρα ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας να την επαναφέρει, «δίνοντας το 1.000%» των δυνάμεών της, όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε μάρτυρας στο protothema.gr.



Ωστόσο, ακόμη κι αν ο κεραυνός δεν χτύπησε την εκπαιδευτικό και δεν συνδέεται αιτιωδώς με την ανακοπή που υπέστη, το ζήτημα της ανυπαρξίας του αλεξικέραυνου σε ένα σχολικό συγκρότημα παραμένει σοβαρό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και καταγγελίες, μόλις χθες τεχνικοί του δήμου Ηλιούπολης πήγαν στο σχολείο, παρά το γεγονός ότι η έλλειψη είχε επισημανθεί εγγράφως από την εκπαιδευτική κοινότητα.



Στο θέμα αναφέρθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Ηλιούπολης, το απόγευμα της Τετάρτης, ο δήμαρχος Στάθης Ψυρρόπουλος. Όπως είπε, δεν τεκμηριώνεται πλήγμα κεραυνού στο σχολικό κτίριο και επικαλέστηκε μάλιστα, στοιχεία του Αστεροσκοπείου σύμφωνα με τα οποία οι κεραυνοί έπεσαν «στο βουνό». Η ένταση, ωστόσο, όπως και είπε και ο κρότος του κεραυνού μπορούν να προκαλέσουν «αιφνιδιασμό και τρόμο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι με αυτό τον τρόπο συνδέεται το φαινόμενο με την ανακοπή που υπέστη η εκπαιδευτικός, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρξει ιατρική τεκμηρίωση.