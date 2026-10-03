Μυστήριο 59 ετών: Ο πνιγμός του Αυστραλού πρωθυπουργού Χολτ στη θάλασσα και οι απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας

Harold Holt και Lyndon Johnson.jpg

Πρωτοσέλιδο αυστραλιανής εφημερίδας για την εξαφάνιση του Χολτ



Το Σαββατοκύριακο στο Πόρτσι και η μοιραία βουτιά

Ο Χ.Χολτ σε βραχώδη ακτή της Αυστραλίας

Ο Χολτ και...η ψαριά του



Οι έρευνες των αυστραλιανών Αρχών

Έρευνες για τον Χολτ μετά την εξαφάνισή του



Αληθοφανείς και απίθανες θεωρίες συνωμοσίας για τον Χολτ

Ο Χολτ σε νεαρή ηλικία



Επίλογος

Η παραλία όπου χάθηκε ο Χολτ

Προσιτός στον κόσμο, λάτρης των σπορ (κρίκετ, ποδόσφαιρο, τένις κ.ά.), κυρίως όμως του υποβρύχιου ψαρέματος.Είχε την ικανότητα να κρατά την ανάσα του κάτω από το νερό για πολλά δευτερόλεπτα. Μάλιστα, το ίδιο έκανε ακόμα και στη Βουλή κάποιες φορές, για να δοκιμάσει τις αντοχές του. Βέβαια, καθώς τα χρόνια περνούσαν ο Χολτ συνέχιζε να ασχολείται με το υποβρύχιο ψάρεμα κάνοντας ριψοκίνδυνες ενέργειες. Δύο φορές, το 1967 και το 1969 κινδύνευσε σοβαρά στη θάλασσα, την πρώτη μάλιστα ανασύρθηκε λιπόθυμος από αυτή. Τον Νοέμβριο του 1955 είχε υποστεί εγκεφαλική διάσειση, όταν το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο σκοτώθηκε ο οδηγός του.Παίζοντας ποδόσφαιρο σε νεανική ηλικία, είχε έναν σοβαρό τραυματισμό στον ώμο, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο του 1967 άρχισε να του δημιουργεί προβλήματα. Ο προσωπικός του γιατρός Μάρκους Φάουνς, εκτός από τα παυσίπονα και τις φυσικοθεραπείες, του συνέστησε να αποφεύγει την υπερβολική άσκηση, ιδιαίτερα το κολύμπι και το τένις. Ο Χολτ όμως δεν τον άκουσε...Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Χολτ ήταν ότι δεν ήθελε να έχει προσωπική ασφάλεια. Μόνο αφού ένας ελεύθερος σκοπευτής πυροβόλησε στο γραφείο του, σπάζοντας ένα παράθυρο, το 1966 και έγινε απόπειρα δολοφονίας του Άρθουρ Κάλγουελ, αρχηγού της αντιπολίτευσης λίγο αργότερα, ο Χολτ δέχτηκε απρόθυμα ένα σωματοφύλακα για τις επίσημες υποχρεώσεις του. Απέκλεισε όμως οποιαδήποτε συνοδεία κατά την προσωπική του ζωή θεωρώντας την παραβίαση της ιδιωτικότητάς του. Η σύζυγός του βέβαια είπε μετά τον θάνατό του ότι αυτό το έκανε για να μην δημοσιοποιούνται οι εξωσυζυγικές του σχέσεις.Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 1967, ο Χολτ πήγε με στρατιωτικό αεροσκάφος στη Μελβούρνη. Από εκεί κατευθύνθηκε στο εξοχικό σπίτι, που είχε αγοράσει η σύζυγός του, στο Πόρτσι της Βικτόρια. Δεν είχε μαζί του κανένα σωματοφύλακα, ενώ όπως περιγράφεται, έπαιξε τένις, πήγε σε κοκτέιλ πάρτι γειτόνων, δείπνησε στο σπίτι του με άλλα 12 άτομα κ.λπ. Όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για έναν πάρα πολύ απλό και προσιτό άνθρωπο. Τη μοιραία Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 1967, ο Χολτ οδηγώντας μια κόκκινη Pontiac Parisienne πήγε μια βόλτα στο Πόιντ Νέπιαν. Μαζί του στο αυτοκίνητο ήταν η γειτόνισσα και φίλη του Μάρτζορι Γκιλέσπι, η κόρη της Βάινερ και δύο φίλοι της Γκιλέσπι και του συζύγου της, οι Μάρτιν Σίμπσον και Άλαν Στιούαρτ.Επιστρέφοντας στο Πόρτσι, ο Χολτ σταμάτησε στην παραλία Τσέβιοτ, που οφείλει το όνομά της στο ναυάγιο εκεί του SS Cheviot το 1887. Πρότεινε και στους άλλους να κολυμπήσουν. Τα νερά εκεί ήταν πολύ επικίνδυνα και γεμάτα βράχια. Έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και καθώς είχε κολυμπήσει εκεί, δεκάδες φορές, ο Χολτ βούτηξε στη θάλασσα. Τον ακολούθησε μόνο ο Άλαν Στιούαρτ, καθώς οι υπόλοιποι φοβήθηκαν. Ο Στιούαρτ παρέμεινε κοντά στην ακτή και όπως είπε, ακόμα και στα ρηχά νερά ένιωσε ένα δυνατό υπόγειο ρεύμα. Ο Χολτ συνέχισε να κολυμπά, παρά τις εκκλήσεις των υπολοίπων να επιστρέψει.Δεν έκανε καμία κίνηση και εξαφανίστηκε "σαν ένα φύλλο που χάνεται για πάντα...", όπως είπε η Γκιλέσπι... Ήταν 12.15 μ.μ. όταν ο Χολτ βούτηξε στη θάλασσα...Αμέσως μετά την εξαφάνιση του Χολτ, ο Στιούαρτ οδήγησε την Pontiac στη Σχολή Αξιωματικών Δοκίμων του Πόρτσι.Από εκεί ειδοποιήθηκε η Αστυνομία της Βικτόρια και ξεκίνησε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις έρευνας στην ιστορία της Αυστραλίας. Στη 1.30 μ.μ. τρεις ερασιτέχνες δύτες βούτηξαν στα νερά της Τσέβιοτ. Ακολούθησαν βέβαια επίσημες έρευνες από δύτες, ελικόπτερα, σκάφη κ.λπ στις οποίες συμμετείχαν τουλάχιστον 340 άτομα. Ολόκληρες οι Ένοπλες Δυνάμεις της Αυστραλίας κινητοποιήθηκαν, χωρίς αποτέλεσμα. Στις 19 Δεκεμβρίου 1967 ο Χολτ ανακοινώθηκε ότι ο Χολτ θεωρείται επισήμως νεκρός. Οι έρευνες συνεχίστηκαν ως τις 5 Ιανουαρίου 1968. Είχαν περιοριστεί όμως σε παράκτιες περιπολίες.Ο έμπειρος Υποπλοίαρχος Φιλ Χοκ επικεφαλής των αρχικών ερευνών είπε ότι κάθε πιθανότητα ανεύρεσης του Χολτ είχε χαθεί ως το βράδυ της Κυριακής 17/12, της ημέρας εξαφάνισής του δηλαδή. Η σορός του δεν βρέθηκε ποτέ. Αυτό αποτέλεσε βασική αφορμή για την πυροδότηση απίθανων θεωριών συνωμοσίας και εξωπραγματικών σεναρίων. Ας δούμε μερικά από αυτά.Ανάμεσα στα παυσίπονα που έπαιρνε ο Χολτ ήταν και η μορφίνη. Δεν είναι γνωστό αν στις 17 Δεκεμβρίου 1967, ο Χολτ είχε πάρει μορφίνη, κάτι που ίσως τον επηρέασε.Ο Χολτ ήταν 59 χρονών, αλλά εκτός από το πρόβλημα στον ώμο δεν είχε κάποιο άλλο θέμα. Στην οικογένειά του πάντως υπήρχε ιστορικό θανάτων σε αυτή την ηλικία. 59 ετών πέθανε ο πατέρας του και 57 ετών ο μεγαλύτερος αδελφός του...Αρχικά γράφτηκε ότι ο Χολτ βρισκόταν στην παραλία με την ερωμένη του (την Γκιλέσπι) και "άλλες κοπέλες". Όμως, όπως αναφέραμε υπήρχαν δύο ακόμα άνδρες, η Γκιλέσπι και η κόρη της. Η θεωρία αυτή κατέπεσε άμεσα. Ακολούθησαν όμως άλλες, τις οποίες παραθέτει ο Τζόελ Λέβυ, στο βιβλίο του "ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ".Ειπώθηκε ότι ο Χολτ αυτοκτόνησε καθώς είχε πέσει σε κατάθλιψη λόγω του πρόσφατου θανάτου του αδελφού του και των αυξανόμενων επικρίσεων για τη διακυβέρνησή του. Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι έπασχε από κατάθλιψη.Μια άλλη θεωρία με δήθεν πληροφορίες "από μέσα" αναφέρει ότι ο Χολτ σκηνοθέτησε τον θάνατό του. Πήγε κολυμπώντας σε γειτονικό κόλπο, όπου συνάντησε μία από τις ερωμένες του. Ακολούθως, ταξίδεψαν αεροπορικώς για τη νότια Γαλλία όπου ο Χολτ έζησε ως το τέλος της ζωής του. Ιδανικό σενάριο για ταινία του Χόλιγουντ, αλλά μάλλον απίθανο για να είναι πραγματικό.Όπως ήταν αναμενόμενο στην ιστορία ενεπλάκη και η CIA.Αυτό συμβαίνει μέχρι σήμερα. Σε κάθε τι παράξενο που συμβαίνει διεθνώς εμπλέκονται η CIA, η Μοσάντ, οι Βρετανοί, οι Κινέζοι, το Βατικανό, ο Πούτιν και άλλοι, που πιθανότατα δεν γνωρίζουν τίποτα για τα θέματα στα οποία τους εμπλέκουν κάποιοι ευφάνταστοι.Έτσι γράφτηκε κατά κόρον ότι η CIA δολοφόνησε (;) τον Χολτ. Πώς έγινε αυτό όμως; Πράκτορές της βούτηξαν στα άγρια νερά της παραλίας Τσέβιοτ, σκότωσαν και εξαφάνισαν τον Αυστραλό πρωθυπουργό; Οι συνωμοσιολόγοι ισχυρίζονται ότι αν και ο Χολτ αρχικά ήταν υπέρ των Αμερικανών στο Βιετνάμ, στη συνέχεια αποφάσισε να αποσύρει τα στρατεύματα της χώρας του από τη ΝΑ Ασία. Οι Η.Π.Α. ήθελαν να τον αντικαταστήσουν με κάποιον πιο "ευέλικτο". Πραγματικά, ο διάδοχός του Τζορτζ Γκόρντον κλιμάκωσε τη συμμετοχή της Αυστραλός στο Βιετνάμ.Ο Βρετανός δημοσιογράφος Άντονι Γκρέι υποστήριξε πρώτος ότι ο Χολτ ήταν κατάσκοπος των Κινέζων. Ένα κινέζικο υποβρύχιο έφτασε στην παραλία Τσέβιοτ, ο Χολτ κολύμπησε και επιβιβάστηκε σ' αυτό και πήγε στην Κίνα, αφού η αποστολή του είχε λήξει (!). Ο Λέβυ γράφει ότι τα περί CIA και Κινέζων είναι ανοησίες. Οι Κινέζοι δεν διέθεταν τα 1967 υποβρύχιο για τέτοια αποστολή. Ακόμα κι αν διέθεταν, χωρίς να είναι γνωστό διεθνώς, πώς αυτό έφτασε στα αχαρτογράφητα επικίνδυνα νερά της παραλίας Τσέβιοτ;Τον Ιανουάριο του 1968, κοινή επίσημη έκθεση των αυστραλιανών Αρχών ανέφερε ότι "δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η εξαφάνιση του εκλιπόντος δεν οφείλεται σε ατύχημα". Ο Χολτ υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του και οι ακραίες καιρικές συνθήκες (δυνατός άνεμος, μεγάλα κύματα και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα) προκάλεσαν τον πνιγμό του.Όσο για την μη ανεύρεση της σορού του; Ίσως του επιτέθηκε κάποιο θαλάσσιο ζώο, ίσως παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα ή ίσως σφηνώθηκε σε σχισμές βράχων. Ο Τζόελ Λέβυ, ο οποίος στο τέλος καθεμιάς από τις δεκάδες ιστορίες με θεωρίες συνωμοσίας που παραθέτει, δίνει κι ένα ποσοστό στο να είναι αυτές αληθινές, για την περίπτωση Χολτ δίνει πιθανότητα επαλήθευσής τους 1 (ένα) τοις εκατό, ίσως το χαμηλότερο σε ολόκληρο το βιβλίο...