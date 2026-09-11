Ντόρτμουντ σε Κωνσταντέλια: Χαιρόμαστε πολύ που σε βλέπουμε να χαμογελάς

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκινάει την αποθεραπεία του για να επιστρέψει μετά το σοβαρό χειρουργείο που έκανε και η Ντόρτμουντ του ξεκαθάρισε πως θα είναι δίπλα του σε κάθε του βήμα