Ντόρτμουντ σε Κωνσταντέλια: Χαιρόμαστε πολύ που σε βλέπουμε να χαμογελάς
Ντόρτμουντ σε Κωνσταντέλια: Χαιρόμαστε πολύ που σε βλέπουμε να χαμογελάς
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκινάει την αποθεραπεία του για να επιστρέψει μετά το σοβαρό χειρουργείο που έκανε και η Ντόρτμουντ του ξεκαθάρισε πως θα είναι δίπλα του σε κάθε του βήμα
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο και θα επιστρέψει με το καλό στη δράση στο 2027.
Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής παραμένει στη Γερμανία μαζί με την οικογένειά του και ξεκινάει άμεσα αποθεραπεία η οποία θα κρατήσει για μήνες προκειμένου να επανέλθει γερός στην ενεργό δράση.
Η Ντόρτμουντ είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα του και πριν από λίγη ώρα ανέβασε φωτογραφία του από το κρεβάτι του νοσοκομείου και έγραψε: «Χαιρόμαστε πολύ που σε βλέπουμε να χαμογελάς! Είμαστε δίπλα σου σε κάθε βήμα της επιστροφής σου, Γιάννη!».
Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής παραμένει στη Γερμανία μαζί με την οικογένειά του και ξεκινάει άμεσα αποθεραπεία η οποία θα κρατήσει για μήνες προκειμένου να επανέλθει γερός στην ενεργό δράση.
Η Ντόρτμουντ είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα του και πριν από λίγη ώρα ανέβασε φωτογραφία του από το κρεβάτι του νοσοκομείου και έγραψε: «Χαιρόμαστε πολύ που σε βλέπουμε να χαμογελάς! Είμαστε δίπλα σου σε κάθε βήμα της επιστροφής σου, Γιάννη!».
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