Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εξέδωσε το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Λιόλιου και Προμηθέα
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εξέδωσε το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Λιόλιου και Προμηθέα
Αυτές είναι οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που επέβαλε η ΕΕΑ, σχετικά με την υπόθεση που αφορά τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Προμηθέα Πάτρας
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) εξέδωσε πολυσέλιδη απόφαση για την υπόθεση στην οποία εμπλέκονται η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας και ο νυν πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) Βαγγέλης Λιόλιος.
Η ΕΕΑ απέστειλε στην ΕΟΚ, τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και την Ε.Π.ΑΘΛ.Α την απόφασή της.
Η ΕΕΑ φέρεται να εξέτασε την πραγματική εταιρική κατάσταση και τον τρόπο άσκησης της διοίκησης στην ΚΑΕ.
Οι αποφάσεις του περασμένου Ιουλίου από την Επιτροπή για το ζήτημα που διερευνήθηκε είχαν ως εξής:
-Ανάκληση του πιστοποιητικού που είχε χορηγηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 στην ΚΑΕ Προμηθέας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026
-Επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στην ΚΑΕ
-Επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο
-Διαβίβαση της απόφασης στην ΕΟΚ και στον ΕΣΑΚΕ, προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η ΕΕΑ απέστειλε στην ΕΟΚ, τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και την Ε.Π.ΑΘΛ.Α την απόφασή της.
Η ΕΕΑ φέρεται να εξέτασε την πραγματική εταιρική κατάσταση και τον τρόπο άσκησης της διοίκησης στην ΚΑΕ.
Οι αποφάσεις του περασμένου Ιουλίου από την Επιτροπή για το ζήτημα που διερευνήθηκε είχαν ως εξής:
-Ανάκληση του πιστοποιητικού που είχε χορηγηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 στην ΚΑΕ Προμηθέας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026
-Επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στην ΚΑΕ
-Επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο
-Διαβίβαση της απόφασης στην ΕΟΚ και στον ΕΣΑΚΕ, προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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