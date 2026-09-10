Ολυμπιακός: Το βίντεο από την πρώτη προπόνηση του Αλγκουαθίλ
SPORTS
Ολυμπιακός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ολυμπιακός: Το βίντεο από την πρώτη προπόνηση του Αλγκουαθίλ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε λόγο για ένα νέο κεφάλαιο που ξεκινάει για την ομάδα του Πειραιά δημοσιεύοντας και βίντεο με τις πρώτες στιγμές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ολυμπιακός: Το βίντεο από την πρώτη προπόνηση του Αλγκουαθίλ
Η εποχή του Ιμανόλ Ιλγκουαθίλ ξεκίνησε στον Ολυμπιακό με τον Βάσκο προπονητή να πιάνει δουλειά και να κάνει την πρώτη του προπόνηση στον Ρέντη.

Πριν την έναρξη του προγράμματος ο 55χρονος κόουτς παρουσιάστηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και στη συνέχεια πήρε μία πρώτη γεύση από τη νέα του ομάδα.

Ο νέος τεχνικός έχει μπροστά του ένα αρκετά δύσκολο και απαιτητικό έργο, αφού το Σάββατο τον περιμένει ένα δύσκολο ματς με αντίπαλο τον ΟΦΗ, ενώ ακολουθεί και ο αγώνας με τη Γιαγκελόνια για το Europa League.

Η πειραϊκή ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με τις πρώτες στιγμές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και έγραψε: «Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά υπό την καθοδήγηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ».

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