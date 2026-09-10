Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Ολυμπιακός: Το βίντεο από την πρώτη προπόνηση του Αλγκουαθίλ
Ολυμπιακός: Το βίντεο από την πρώτη προπόνηση του Αλγκουαθίλ
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε λόγο για ένα νέο κεφάλαιο που ξεκινάει για την ομάδα του Πειραιά δημοσιεύοντας και βίντεο με τις πρώτες στιγμές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ
Η εποχή του Ιμανόλ Ιλγκουαθίλ ξεκίνησε στον Ολυμπιακό με τον Βάσκο προπονητή να πιάνει δουλειά και να κάνει την πρώτη του προπόνηση στον Ρέντη.
Πριν την έναρξη του προγράμματος ο 55χρονος κόουτς παρουσιάστηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και στη συνέχεια πήρε μία πρώτη γεύση από τη νέα του ομάδα.
Ο νέος τεχνικός έχει μπροστά του ένα αρκετά δύσκολο και απαιτητικό έργο, αφού το Σάββατο τον περιμένει ένα δύσκολο ματς με αντίπαλο τον ΟΦΗ, ενώ ακολουθεί και ο αγώνας με τη Γιαγκελόνια για το Europa League.
Η πειραϊκή ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με τις πρώτες στιγμές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και έγραψε: «Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά υπό την καθοδήγηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ».
Πριν την έναρξη του προγράμματος ο 55χρονος κόουτς παρουσιάστηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και στη συνέχεια πήρε μία πρώτη γεύση από τη νέα του ομάδα.
Ο νέος τεχνικός έχει μπροστά του ένα αρκετά δύσκολο και απαιτητικό έργο, αφού το Σάββατο τον περιμένει ένα δύσκολο ματς με αντίπαλο τον ΟΦΗ, ενώ ακολουθεί και ο αγώνας με τη Γιαγκελόνια για το Europa League.
Η πειραϊκή ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με τις πρώτες στιγμές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και έγραψε: «Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά υπό την καθοδήγηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ».
A new chapter begins under the guidance of Imanol Alguacil. 🔴⚪ pic.twitter.com/fuhgcTtWfn— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 10, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα