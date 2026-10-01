Διάγγελμα Χριστοδουλίδη: Δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της κατοχής, απαράδεκτες οι αξιώσεις Ερντογάν για λύση δύο κρατών

Ο πρόεδρος της Κύπρου περιέγραψε ως τελικό στόχο μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, στην οποία όλοι οι νόμιμοι πολίτες θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες της ΕΕ





Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την ίδρυση της Κύπρου «κορυφαία μεταβολή» στην ιστορία της και απέτισε φόρο τιμής στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών) και σε όσους υπερασπίστηκαν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του κράτους.





«Η κατοχή παραμένει εστία απειλής» Το μεγαλύτερο μέρος του μηνύματος αφορούσε το



Η άρση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης παραμένει η πρώτη μου προτεραιότητα και η κορυφαία μου έγνοια», ανέφερε, παραδεχόμενος παράλληλα ότι οι προσπάθειες των τελευταίων ετών δεν έχουν οδηγήσει ακόμη στο σημείο που θα επιθυμούσε η ελληνοκυπριακή πλευρά.



Υποστήριξε ότι αυτό δεν αποτελεί λόγο για εγκατάλειψη της προσπάθειας, καθώς, όπως είπε, η απραξία εξυπηρετεί όσους επιδιώκουν τη διαιώνιση του σημερινού καθεστώτος.



Αναφερόμενος στις πρόσφατες τοποθετήσεις του προέδρου της Τουρκίας, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις αξιώσεις του Τούρκου προέδρου για λύση δύο κρατών και τις παρουσίασε ως βασικό εμπόδιο στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου.



Κλείσιμο «Έτοιμος για υποχωρήσεις, όχι για επίπλαστη πρόοδο» Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Κύπριου προέδρου στην ετοιμότητά του για υποχωρήσεις στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης.



«Παραμένω ρεαλιστής, γνωρίζω τα όρια της πλευράς μας, είμαι έτοιμος για υποχωρήσεις που υπηρετούν τον στόχο της απελευθέρωσης και της επανένωσης, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα διολισθήσω σε ενέργειες χάριν μιας επίπλαστης προόδου», ανέφερε.



Ως τελικό στόχο περιέγραψε μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, στην οποία όλοι οι νόμιμοι πολίτες θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά τις δυσκολίες, το «παράθυρο ευκαιρίας» παραμένει ανοικτό και η Λευκωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.



Μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής έστειλε ο Πρόεδρος της χώρας, Νίκος Χριστοδουλίδης , στο τηλεοπτικό διάγγελμά του για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, συνδέοντας παράλληλα την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού με την ενίσχυση της άμυνας, της οικονομίας και της διεθνούς θέσης της χώρας.Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την ίδρυση της Κύπρου «κορυφαία μεταβολή» στην ιστορία της και απέτισε φόρο τιμής στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών) και σε όσους υπερασπίστηκαν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του κράτους.Το μεγαλύτερο μέρος του μηνύματος αφορούσε το Κυπριακό , με τον Κύπριο πρόεδρο να σημειώνει ότι η συνεχιζόμενη κατοχή επηρεάζει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και περιορίζει τις προοπτικές της χώρας.», ανέφερε, παραδεχόμενος παράλληλα ότι οι προσπάθειες των τελευταίων ετών δεν έχουν οδηγήσει ακόμη στο σημείο που θα επιθυμούσε η ελληνοκυπριακή πλευρά.Υποστήριξε ότι αυτό δεν αποτελεί λόγο για εγκατάλειψη της προσπάθειας, καθώς, όπως είπε, η απραξία εξυπηρετεί όσους επιδιώκουν τη διαιώνιση του σημερινού καθεστώτος.Αναφερόμενος στις πρόσφατες τοποθετήσεις του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν , στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Χριστοδουλίδηςκαι τις παρουσίασε ως βασικό εμπόδιο στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Κύπριου προέδρου στην ετοιμότητά του για υποχωρήσεις στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης.«Παραμένω ρεαλιστής, γνωρίζω τα όρια της πλευράς μας,, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα διολισθήσω σε ενέργειες χάριν μιας επίπλαστης προόδου», ανέφερε.Ως τελικό στόχο περιέγραψε, στην οποία όλοι οι νόμιμοι πολίτες θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά τις δυσκολίες, το «παράθυρο ευκαιρίας» παραμένει ανοικτό και η Λευκωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Έμφαση στην Άμυνα Μετά και τη στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου στη Λευκωσία, ο κ. Χριστοδουλίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Χαρακτήρισε «αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» της κυβέρνησής του την ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς και την αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος.



«Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά μέσα από την αναβάθμιση της αποτρεπτικής της επάρκειας, ασκεί το δικαίωμά της στην άμυνα έναντι των υπαρκτών κινδύνων που την περιβάλλουν», σημείωσε.



Οικονομία και ακρίβεια Σημαντικό τμήμα του μηνύματος αφιερώθηκε και στην οικονομία, με τον πρόεδρο της Κύπρου να επικαλείται τις αναβαθμίσεις της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τον ρυθμό ανάπτυξης, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την κατάσταση στην αγορά εργασίας.



Ταυτόχρονα αναγνώρισε ότι, παρά τους θετικούς οικονομικούς δείκτες, τα νοικοκυριά και οι μισθωτοί εξακολουθούν να πιέζονται από τις αυξήσεις των τιμών, το ενεργειακό κόστος και κυρίως τη στέγαση.



Ο κ. Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών επιτρέπει στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί μέτρα στήριξης για ευάλωτες ομάδες και τη μεσαία τάξη, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη φορολογική και τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, το επίδομα τέκνου και μέτρα για την παιδεία και την κοινωνική πρόνοια.



«Δεν θα συμβιβαστούμε» Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρόεδρος της Κύπρου συνέδεσε την επέτειο της ανεξαρτησίας με τη σημερινή διεθνή θέση της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι η Λευκωσία επιχειρεί να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση σε στρατηγικό πλεονέκτημα μέσα από τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες της ευρύτερης περιοχής. Επανέλαβε, ωστόσο, ότι το Κυπριακό παραμένει η μεγάλη εκκρεμότητα.



«Ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της παρανομίας», είπε, θέτοντας ως στόχο μια κοινή πατρίδα για Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.



«Αυτό είναι το μέλλον που οραματιζόμαστε για τον λαό μας. Αυτό είναι το μέλλον που οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας», κατέληξε ο κ. Χριστοδουλίδης.