Τζόλης: «Οι συμπαίκτες μου με φωνάζουν Λεωνίδα, τζατζίκι, Σαντορίνη και Μύκονο», δείτε βίντεο
SPORTS
Χρήστος Τζόλης Άρσεναλ Ελλάδα Τζατζίκι

Τζόλης: «Οι συμπαίκτες μου με φωνάζουν Λεωνίδα, τζατζίκι, Σαντορίνη και Μύκονο», δείτε βίντεο

Ο Έλληνας εξτρέμ σε συνέντευξή του στο Sky Sports αποκάλυψε τα παρατσούκλια που του έχουν βγάλει οι συμπαίκτες του στην Άρσεναλ

Τζόλης: «Οι συμπαίκτες μου με φωνάζουν Λεωνίδα, τζατζίκι, Σαντορίνη και Μύκονο», δείτε βίντεο
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Ο Χρήστος Τζόλης δε χρειάστηκε πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί στην Άρσεναλ και ήδη συμπαίκτες και οπαδοί δείχνουν την αγάπη τους γι' αυτόν.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Sky Sports, ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ αποκάλυψε με αρκετή δόση χιούμορ ότι το «Λεωνίδας» δεν είναι το μοναδικό παρατσούκλι που έχει αποκτήσει στο Λονδίνο.

Όπως εξήγησε, οι συμπαίκτες του χρησιμοποιούν ουσιαστικά όποια ελληνική λέξη γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να ακούει μεταξύ άλλων τα «τζατζίκι», «χωριάτικη», «Μύκονος» και «Σαντορίνη».

Το «Λεωνίδας», πάντως, έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία.

Ο Τζόλης είχε τερματίσει πρώτος σε ένα από τα απαιτητικότερα τεστ φυσικής κατάστασης της Άρσεναλ στην προετοιμασία, μία δοκιμασία συνολικής απόστασης 1,4 χιλιομέτρων, κερδίζοντας έτσι το συγκεκριμένο προσωνύμιο από μέλος του τεχνικού επιτελείου.

Όσο για το «τζατζίκι», δεν είναι κάτι καινούργιο για τον Έλληνα άσο. Από την περίοδο που αγωνιζόταν στην Κλαμπ Μπριζ είχε αποκαλύψει πως οι τότε συμπαίκτες του τον αποκαλούσαν έτσι επειδή, παρά την ελληνική καταγωγή του, δεν του... άρεσε καθόλου το τζατζίκι.

Μάλιστα, είχε ονομάσει ακόμη και την ομάδα του στο Fantasy «FC Tzatziki».

Ο Τζόλης μετακόμισε το φετινό καλοκαίρι στην Άρσεναλ από την Μπριζ έναντι 34 εκατ. λιρών και ήδη έχει γίνει ένας από τους αγαπημένους των οπαδών της Άρσεναλ, μοιράζοντας... ασταμάτητα ασίστ!

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