Εργάτης καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν τραυματισμένο
ΕΛΛΑΔΑ
Εργάτης Λιμάνι Θεσσαλονίκης Πυροσβεστική

Εργάτης καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν τραυματισμένο

Ο εργάτης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Εργάτης καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν τραυματισμένο
Ατύχημα με έναν 54χρονο εργάτη να καταπλακώνεται από εμπορευματοκιβώτιο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:30 με εννέα πυροσβέστες να φτάνουν στο σημείο με τρία οχήματα προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Χάρη στις ενέργειες των πυροσβεστών ο 54χρονος εργάτης απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος και παραδόθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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