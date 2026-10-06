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Εργάτης καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν τραυματισμένο
Εργάτης καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν τραυματισμένο
Ο εργάτης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ατύχημα με έναν 54χρονο εργάτη να καταπλακώνεται από εμπορευματοκιβώτιο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:30 με εννέα πυροσβέστες να φτάνουν στο σημείο με τρία οχήματα προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση απεγκλωβισμού.
Χάρη στις ενέργειες των πυροσβεστών ο 54χρονος εργάτης απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος και παραδόθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:30 με εννέα πυροσβέστες να φτάνουν στο σημείο με τρία οχήματα προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση απεγκλωβισμού.
Χάρη στις ενέργειες των πυροσβεστών ο 54χρονος εργάτης απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος και παραδόθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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