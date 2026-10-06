Η BMW αλλάζει ριζικά την γκάμα μοντέλων της

Η BMW αναπροσαρμόζει ριζικά τη γκάμα των μοντέλων της, εγκαταλείποντας την έως τώρα λογική ενός ενιαίου παγκόσμιου portfolio και προσαρμόζοντας τα νέα μοντέλα της στις ανάγκες κάθε αγοράς.



Οι πρώτες αλλαγές αφορούν τόσο τη βάση όσο και την κορυφή της γκάμας, με ένα νέο κόμπακτ ηλεκτρικό μοντέλο για την Ευρώπη και ένα μεγαλύτερο από την X7 SUV που θα στοχεύει την αγορά των ΗΠΑ.



«Εγκαταλείπουμε την ιδέα ότι κάθε αυτοκίνητό μας πρέπει να είναι ένα παγκόσμιο μοντέλο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβολους της BMW, Milan Nedeljković, κατά την Ημέρα Κεφαλαιαγορών της εταιρείας. Η νέα στρατηγική αρχίζει ήδη να αποτυπώνεται στα μελλοντικά προϊόντα της βαυαρικής μάρκας.



Για την ευρωπαϊκή αγορά, η BMW ετοιμάζει ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην κατηγορία των κόμπακτ οχημάτων. Το αυτοκίνητο, που προς το παρόν έχει κωδική ονομασία NB0, αναμένεται να παρουσιαστεί το 2028 και θα βασίζεται στην τεχνολογία της νέας πλατφόρμας Neue Klasse.



Σύμφωνα με το BimmerToday, το μοντέλο ενδέχεται να ονομάζεται BMW i1, αν και η ονομασία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της μετάδοσης στους πίσω τροχούς, καθώς η BMW φαίνεται να επιστρέφει στην κλασική της αρχιτεκτονική για τα κόμπακτ μοντέλα, μετά τη μετάβαση των σημερινών μικρότερων μοντέλων σε προσθιοκίνητες πλατφόρμες.



Εκτός από την πισωκίνητη έκδοση, αναμένεται και τουλάχιστον μία τετρακίνητη παραλλαγή, με δεύτερο ηλεκτροκινητήρα, τοποθετημένο στον εμπρός άξονα. Η τεχνολογική βάση θα είναι η 6η γενιά του συστήματος ηλεκτροκίνησης eDrive Gen6. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για ισχύ, χωρητικότητα μπαταρίας ή αυτονομία.



Παραμένει επίσης ασαφές αν η νέα ηλεκτρική BMW θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα Σειρά 1 ή αν θα τοποθετηθεί ως ξεχωριστό μοντέλο κάτω την ηλεκτρική i3.



Την ίδια στιγμή, ένα γνώριμο μοντέλο της BMW φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της διαδρομής του. Η Σειρά 2 Active Tourer δεν θα αποκτήσει διάδοχο, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της εταιρείας.



Η BMW σχεδιάζει γενικότερα να περιορίσει τον αριθμό των διαθέσιμων εκδόσεων σε αρκετές σειρές μοντέλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η νέα Σειρά 3, η οποία δεν θα προσφέρει πλέον πετρελαιοκίνητες εκδόσεις, ενώ συνολικά θα διατίθεται με λιγότερες επιλογές κινητήρων.



Για την κορυφή της γκάμας, η BMW εξετάζει τη δημιουργία ενός ακόμη μεγαλύτερου SUV, σε σχέση με την X7, το οποίο θα απευθύνεται πρωτίστως στην αμερικανική αγορά. Η εταιρεία το αποκαλεί προς το παρόν «top-end model», χωρίς να έχει αποφασιστεί η ονομασία του. Μεταξύ των ονομάτων που φέρονται να εξετάζονται είναι τα X8 και X9.



Σύμφωνα με το BimmerToday, το project βρίσκεται ήδη στα πρώτα στάδια εξέλιξης, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την παραγωγή του. Άγνωστο παραμένει και αν το συγκεκριμένο μοντέλο θα διατεθεί στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου.



Η πιθανή δημιουργία του συνδέεται άμεσα με τη ζήτηση στις ΗΠΑ για ιδιαίτερα μεγάλα και πολυτελή SUV. Εκεί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ισχυροί θερμικοί κινητήρες ή υβριδικά συστήματα, ενώ για την Ευρώπη θα μπορούσε να εξεταστεί και μια αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή.



Η διεύρυνση της γκάμας «X» δημιουργεί, πάντως, σημαντικές απαιτήσεις και σε επίπεδο παραγωγής. Η BMW κατασκευάζει τα μεγάλα SUV, μεταξύ των οποίων την X5 και την X7, κυρίως στο εργοστάσιο του Σπάρτανμπεργκ στις ΗΠΑ, το οποίο ήδη λειτουργεί κοντά στα όρια της δυναμικότητάς του.



Γι’ αυτό η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο η παραγωγή να μοιραστεί και σε άλλες μονάδες, απελευθερώνοντας παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου του Σπάρτανμπεργκ για νέα, μεγαλύτερα SUV.



Η σημαντικότερη, ωστόσο, αλλαγή στην στρατηγική της γερμανικής εταιρείας αφορά την κινεζική αγορά. Η BMW σκοπεύει να σταματήσει την παραγωγή των μοντέλων που βασίζονται στην αρχιτεκτονική UKL. Στο εξής, θα δωθεί μεγαλύτερο βάρος τόσο στα μεγαλύτερα οχήματα, όσο και σε αυτά που ανήκουν στη γενιά Neue Klasse. Μάλιστα, από το 2030 πάνω από το 95% των μοντέλων που θα πωλούνται στην τοπική αγορά θα κατασκευάζονται εντός Κίνας.



Η αλλαγή των πλάνων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η BMW αντιμετωπίζει την μείωση των πωλήσεών της στην Κίνα και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τους εγχώριους κατασκευαστές. Το 2025 οι παραδόσεις BMW στην κινεζική αγορά υποχώρησαν στις 626.000 μονάδες, γεγονός που οδηγεί την εταιρεία σε μεγαλύτερη μεταφορά ανάπτυξης, προμηθειών και παραγωγής στην κινεζική αγορά.



Παράλληλα, εξετάζεται ακόμη και η εξαγωγή μοντέλων BMW που κατασκευάζονται στην Κίνα προς άλλες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας.