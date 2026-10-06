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Κορίτσια 11 και 12 ετών στην Ηλεία κατήγγειλαν 82χρονο για σεξουαλική παρενόχληση
Κορίτσια 11 και 12 ετών στην Ηλεία κατήγγειλαν 82χρονο για σεξουαλική παρενόχληση
Κατά την καταγγελία που υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων, ο 82χρονος φέρεται να προσέγγισε τα δύο ανήλικα κορίτσια και να τους απεύθυνε ερώτημα το οποίο παρέπεμπε σε σεξουαλικό περιεχόμενο
Καταγγελία σε βάρος ενός 82χρονου ότι τις παρενόχλησε σεξουαλικά υπέβαλαν δύο ανήλικα κορίτσια 11 και 12 ετών στην Ηλεία.
Σύμφωνα με την καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη του 82χρονου από τοπική κοινότητα του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.
Κατά την καταγγελία που υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων, ο 82χρονος φέρεται να προσέγγισε τα δύο ανήλικα κορίτσια και να τους απεύθυνε ερώτημα το οποίο παρέπεμπε σε σεξουαλικό περιεχόμενο.
Οι ανήλικες που θορυβήθηκαν, ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι με την σειρά τους προχώρησαν σε καταγγελία που οδήγησε στην σύλληψη του ηλικιωμένου.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, σε βαθμό πλημμελήματος, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Αφού αφέθηκε ελεύθερος το Σάββατο, χθες, Δευτέρα παρουσιάστηκε στο αυτόφωρο δικαστήριο, με την δίκη να αναβάλλεται για τον Μάρτιο του 2027.
Σύμφωνα με την καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη του 82χρονου από τοπική κοινότητα του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.
Κατά την καταγγελία που υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων, ο 82χρονος φέρεται να προσέγγισε τα δύο ανήλικα κορίτσια και να τους απεύθυνε ερώτημα το οποίο παρέπεμπε σε σεξουαλικό περιεχόμενο.
Οι ανήλικες που θορυβήθηκαν, ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι με την σειρά τους προχώρησαν σε καταγγελία που οδήγησε στην σύλληψη του ηλικιωμένου.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, σε βαθμό πλημμελήματος, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Αφού αφέθηκε ελεύθερος το Σάββατο, χθες, Δευτέρα παρουσιάστηκε στο αυτόφωρο δικαστήριο, με την δίκη να αναβάλλεται για τον Μάρτιο του 2027.
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