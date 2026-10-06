Έρχεται πόρισμα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά την ολιγωρία των αρχών για την επέκταση του White Coast στη Μήλο

Το πόρισμα θα αφορά την αδειοδότηση του ξενοδοχείου που βρίσκεται μόλις 1,9 χιλιόμετρα από το Σαρακήνικο - Έλεγχο περίπου 30 οικοδομικών αδειών για ξενοδοχειακές μονάδες στη Μήλο ζητά η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού





Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο,







Το φαραωνικό έργο Το White Coast αποτελεί μια τουριστική μονάδα που από τις 99 κλίνες του αρχικού σχεδιασμού προβλέπεται να φτάσει τις 271, με 125 δωμάτια και ιδιωτική πισίνα για κάθε δωμάτιο, πέραν των κεντρικών πισινών. Η κλίμακα του έργου καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την απάντηση για το πώς οι τοπικές αρχές αντιμετώπισαν την εξέλιξή της χωρίς καμία προηγούμενη παρέμβαση.



Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην



Οι ενστάσεις του έργου Η απόρριψη της προσφυγής για την τουριστική μονάδα επιχειρεί να ξαναδώσει πνοή στην επένδυση χωρίς όμως να έχουν απαντηθεί δικαστικά τα ερωτήματα που την προκάλεσαν. Οι προσφεύγοντες (η ΕΛΛΕΤ, ο δήμος Μήλου και δύο πολίτες) υποστήριξαν στην προσφυγή τους ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, ελλείψει χωροταξικού σχεδιασμού, προσκρούει στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Έθεταν επίσης ζήτημα οικοδομησιμότητας, καθώς, όπως ανέφεραν,



Παράλληλα, τόνιζαν ότι, εν αναμονή εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδιασμού για τη Μήλο, δεν μπορούσαν να αγνοηθούν οι κατευθύνσεις της υφιστάμενης μελέτης χωρικής οργάνωσης. Για τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία βρίσκεται εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής, η μελέτη προέβλεπε ήπια τουριστική ανάπτυξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς η απόφαση δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί, το δικαστήριο έκρινε ότι είχε παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία για την προσβολή της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.



Η απόρριψη για λόγους εκπροθέσμου δεν ισοδυναμεί, όμως, με δικαστική επιβεβαίωση ότι οι ενστάσεις κατά του έργου ήταν αβάσιμες. Σημαίνει ότι η εξέτασή τους σταμάτησε στο διαδικαστικό σκέλος και ότι η συγκεκριμένη δικαστική συνδρομή έκλεισε, χωρίς να δώσει απάντηση στην ουσία της αντιπαράθεσης.



Κλείσιμο Η «θετική έκβαση» στην εταιρική έκθεση Στην οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα εννεαμήνου, η Prodea, η οποία κατέχει το 49% της ιδιοκτήτριας V Tourism, καταγράφει την απόφαση 1097/2026 του ΣτΕ, χωρίς να προσδιορίζει τον λόγο της απόρριψης. Μετά τη «θετική έκβαση της υπόθεσης για την Εταιρεία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η ξενοδοχειακή μονάδα αναμένεται να επαναλειτουργήσει τη θερινή περίοδο του 2027, ενώ η ολοκλήρωση της επέκτασης τοποθετείται εντός του 2028.



Σύμφωνα με το ιστορικό που παραθέτει, στις 27 Ιανουαρίου 2026 κοινοποιήθηκε στη V Tourism αίτηση αναστολής, σε συνέχεια αίτησης ακύρωσης. Η προσφυγή στρεφόταν κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της 5ης Αυγούστου 2024 και της αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας της 7ης Αυγούστου 2024.



Το δικαστήριο χορήγησε προσωρινή διαταγή, υποχρεώνοντας τη V Tourism να απέχει από κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα σχετική με το έργο έως την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής. Η τελευταία συζητήθηκε στις 11 Μαρτίου 2026, ενώ για την αίτηση ακύρωσης είχε οριστεί δικάσιμος η 6η Μαΐου.



Η επανέναρξη των εργασιών προγραμματίζεται πλέον μετά τη λήξη της γενικής αναστολής οικοδομικών εργασιών που ισχύει έως το τέλος του 2026 στη βορειοανατολική ακτή της Μήλου, με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



Ανενόχλητη συνεχίζει η Prodea την προετοιμασία για την επανεκκίνηση των εργασιών στο ξενοδοχειακό συγκρότημα White Coast , στον Μύτακα της Μήλου , μετά την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης ακύρωσης κατά της επέκτασής του. Η εταιρεία κάνει λόγο για «θετική έκβαση της υπόθεσης» και προγραμματίζει την επανέναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στις αρχές του 2027.Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, η προσφυγή απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη, χωρίς το δικαστήριο να εξετάσει επί της ουσίας τις ενστάσεις για την οικοδομησιμότητα του ακινήτου και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.Η εξέλιξη εγείρει ερωτήματα και για τον χρόνο αντίδρασης του Δήμου Μήλου , καθώς μεσολάβησε περίπου ένας χρόνος μέχρι να αντιληφθεί το μέγεθος της σχεδιαζόμενης επέκτασης και να κινηθεί δικαστικά. Πότε ενημερώθηκε η δημοτική αρχή για την κλίμακα της επένδυσης, ποιες ενέργειες έκανε στο διάστημα που μεσολάβησε και γιατί δεν προσέφυγε νωρίτερα; Τα ερωτήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όταν η προσφυγή απορρίπτεται λόγω παρέλευσης της προθεσμίας, χωρίς να εξεταστούν οι ουσιαστικές ενστάσεις για το έργο.Το White Coast αποτελεί μια τουριστική μονάδα που από τις 99 κλίνες του αρχικού σχεδιασμού προβλέπεται να φτάσει τις 271, με 125 δωμάτια και ιδιωτική πισίνα για κάθε δωμάτιο, πέραν των κεντρικών πισινών. Η κλίμακα του έργου καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την απάντηση για το πώς οι τοπικές αρχές αντιμετώπισαν την εξέλιξή της χωρίς καμία προηγούμενη παρέμβαση.Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας , η οποία ολοκληρώνει το πόρισμά της για την αδειοδότηση του ξενοδοχείου, μόλις 1,9 χιλιόμετρα από το Σαρακήνικο . Τα ευρήματα αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο έλεγχος αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκαν οι εγκρίσεις και τον ρόλο του Δήμου Μήλου, της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων υπηρεσιών.Η απόρριψη της προσφυγής για την τουριστική μονάδα επιχειρεί να ξαναδώσει πνοή στην επένδυση χωρίς όμως να έχουν απαντηθεί δικαστικά τα ερωτήματα που την προκάλεσαν. Οι προσφεύγοντες (η ΕΛΛΕΤ, ο δήμος Μήλου και δύο πολίτες) υποστήριξαν στην προσφυγή τους ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, ελλείψει χωροταξικού σχεδιασμού, προσκρούει στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Έθεταν επίσης ζήτημα οικοδομησιμότητας, καθώς, όπως ανέφεραν, το ακίνητο στερείται προσώπου σε αναγνωρισμένη οδό, προϋπόθεση για τη δόμηση εκτός σχεδίου Παράλληλα, τόνιζαν ότι, εν αναμονή εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδιασμού για τη Μήλο, δεν μπορούσαν να αγνοηθούν οι κατευθύνσεις της υφιστάμενης μελέτης χωρικής οργάνωσης. Για τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία βρίσκεται εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής, η μελέτη προέβλεπε ήπια τουριστική ανάπτυξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς η απόφαση δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί, το δικαστήριο έκρινε ότι είχε παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία για την προσβολή της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.Η απόρριψη για λόγους εκπροθέσμου δεν ισοδυναμεί, όμως, με δικαστική επιβεβαίωση ότι οι ενστάσεις κατά του έργου ήταν αβάσιμες. Σημαίνει ότι η εξέτασή τους σταμάτησε στο διαδικαστικό σκέλος και ότι η συγκεκριμένη δικαστική συνδρομή έκλεισε, χωρίς να δώσει απάντηση στην ουσία της αντιπαράθεσης.Στην οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα εννεαμήνου, η, η οποία κατέχει το 49% της ιδιοκτήτριας V Tourism, καταγράφει την απόφαση 1097/2026 του ΣτΕ, χωρίς να προσδιορίζει τον λόγο της απόρριψης. Μετά τη «θετική έκβαση της υπόθεσης για την Εταιρεία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η ξενοδοχειακή μονάδα αναμένεται να επαναλειτουργήσει τη θερινή περίοδο του 2027, ενώ η ολοκλήρωση της επέκτασης τοποθετείται εντός του 2028.Σύμφωνα με το ιστορικό που παραθέτει, στις 27 Ιανουαρίου 2026 κοινοποιήθηκε στη V Tourism αίτηση αναστολής, σε συνέχεια αίτησης ακύρωσης. Η προσφυγή στρεφόταν κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της 5ης Αυγούστου 2024 και της αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας της 7ης Αυγούστου 2024.Το δικαστήριο χορήγησε προσωρινή διαταγή, υποχρεώνοντας τη V Tourism να απέχει από κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα σχετική με το έργο έως την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής. Η τελευταία συζητήθηκε στις 11 Μαρτίου 2026, ενώ για την αίτηση ακύρωσης είχε οριστεί δικάσιμος η 6η Μαΐου.Η επανέναρξη των εργασιών προγραμματίζεται πλέον μετά τη λήξη της γενικής αναστολής οικοδομικών εργασιών που ισχύει έως το τέλος του 2026 στη βορειοανατολική ακτή της Μήλου, με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι διαδοχικές επεκτάσεις Το White Coast αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 30 στρεμμάτων και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές επενδύσεις του νησιού. Η επέκτασή του σε δύο γειτονικά οικόπεδα προχώρησε με διαδοχικές αναθεωρήσεις της οικοδομικής άδειας του 2019, το 2021 και το 2024, και απαίτησε νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση.



Η ΑΕΠΟ του Αυγούστου 2024 κατέγραφε ένα κτίριο σε λειτουργία, δυναμικότητας 50 κλινών, και τέσσερα ακόμη υπό κατασκευή. Με τις αναθεωρήσεις, η προβλεπόμενη δυναμικότητα σχεδόν τριπλασιάζεται σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.



Η επέκταση βρέθηκε στο προσκήνιο μετά την ανάδειξη της υπόθεσης της ξενοδοχειακής επένδυσης στο Σαρακήνικο, η οποία άνοιξε την ευρύτερη συζήτηση για την οικοδομική πίεση στη Μήλο.



Η ΕΛΛΕΤ ζητά έλεγχο περίπου 30 αδειών Η συζήτηση αυτή παραμένει ανοιχτή και πέρα από τον Μύτακα. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η ΕΛΛΕΤ (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού) αναφέρει ότι στις 14 Ιουλίου 2026 επέδωσε εξώδικη διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση προς την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και τον Δήμο Μήλου, ζητώντας τον έλεγχο περίπου 30 οικοδομικών αδειών για ξενοδοχειακές μονάδες.



Η οργάνωση διευκρινίζει ότι καμία από αυτές δεν αφορά οικογενειακή κατασκευή. Πρόκειται, όπως υποστηρίζει, για μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια σε κρίσιμες περιοχές του νησιού, σε εκτός σχεδίου γήπεδα, τα περισσότερα από τα οποία δεν διαθέτουν πρόσβαση σε νόμιμα αναγνωρισμένη οδό.



«Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου. Ζητάμε να γίνει ο έλεγχος», επισημαίνει η ΕΛΛΕΤ, καταγγέλλοντας ότι κατά τον χρόνο της ανακοίνωσής της δεν είχε λάβει απάντηση. Ζητά από τη διοίκηση να τεκμηριώσει τη νομιμότητα των αδειών ή, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις και πλημμέλειες, να τις αντιμετωπίσει.



Η αναστολή δόμησης πλησιάζει στη λήξη της και, όπως υπογραμμίζει η οργάνωση, ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί. Το ζητούμενο είναι αν οι έλεγχοι θα προηγηθούν της δημιουργίας νέων τετελεσμένων. Διότι οι προθεσμίες μπορεί να κλείνουν μια δικαστική υπόθεση, δεν απαντούν όμως στο πώς και με ποιους όρους οικοδομείται η Μήλος.