The Football Show: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ, εποχή Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό
SPORTS
The Football Show

The Football Show: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ, εποχή Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό

Παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας

Τέλος ο Μεντιλίμπαρ, εποχή Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό - «The Football Show» by Stoiximan
The Football Show: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ, εποχή Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό
UPD:
Στο The Football Show By Stoiximan της Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:

-Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου ο Γιαννίκος Δούσκας.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ

Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
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