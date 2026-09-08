Γι’ αυτό διάλεξε τη Χαλ ο Μουζακίτης!
SPORTS

Γι’ αυτό διάλεξε τη Χαλ ο Μουζακίτης!

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του έκανε ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος άφησε τον Ολυμπιακό και μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Χαλ

Γι’ αυτό διάλεξε τη Χαλ ο Μουζακίτης!
Ο 19χρονος μέσος στη Χαλ θα συναντήσει τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν μαζί στον Ολυμπιακό και πλέον θα φορούν ξανά την ίδια φανέλα, αυτή τη φορά στην Premier League. Ο Τζολάκης έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει σημαντικό ρόλο στη νέα του ομάδα, έχοντας κρατήσει και τρία clean sheets.


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Back to School: Η σχολική τσάντα της νέας εποχής είναι εδώ!

Κάθε νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της καινούριες ανάγκες, συνήθειες και, φυσικά, μια νέα σχολική τσάντα. Στο Πλαίσιο, η φετινή Back to School συλλογή αποτυπώνει αυτή την εξέλιξη, με προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, στυλ, τεχνολογία και δημιουργικότητα.

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