Τι κερδίζει ένα σπίτι από τη μόνωση ταράτσας και ποια σημεία της εφαρμογής κρίνουν αν θα αντέξει πέντε ή εικοσιπέντε χρόνια.
Γι’ αυτό διάλεξε τη Χαλ ο Μουζακίτης!
Γι’ αυτό διάλεξε τη Χαλ ο Μουζακίτης!
Το επόμενο βήμα στην καριέρα του έκανε ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος άφησε τον Ολυμπιακό και μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Χαλ
Ο 19χρονος μέσος στη Χαλ θα συναντήσει τον Κωνσταντή Τζολάκη.
Οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν μαζί στον Ολυμπιακό και πλέον θα φορούν ξανά την ίδια φανέλα, αυτή τη φορά στην Premier League. Ο Τζολάκης έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει σημαντικό ρόλο στη νέα του ομάδα, έχοντας κρατήσει και τρία clean sheets.
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Οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν μαζί στον Ολυμπιακό και πλέον θα φορούν ξανά την ίδια φανέλα, αυτή τη φορά στην Premier League. Ο Τζολάκης έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει σημαντικό ρόλο στη νέα του ομάδα, έχοντας κρατήσει και τρία clean sheets.
Διαβάστε περισσότερα monobala.gr
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