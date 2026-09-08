Στα δικαστήρια οι γονείς του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη και ο Αφγανός, βίντεο από τη μεταγωγή τους
Στα δικαστήρια οι γονείς του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη και ο Αφγανός, βίντεο από τη μεταγωγή τους
Το ζευγάρι κατηγορείται για τη δολοφονία του μόλις οκτώ μηνών παιδιού τους, το οποίο βρέθηκε νεκρό σε κατάψυξη
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 11:00 ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός, προκειμένου να απολογηθούν στην ανακρίτρια για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.
Το ζευγάρι κατηγορείται για τη δολοφονία του μόλις οκτώ μηνών παιδιού τους, το οποίο βρέθηκε νεκρό σε κατάψυξη.
Βίντεο από τη μεταγωγή τους:
Παράλληλα, ο 26χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας, η οποία κυοφορεί. Υπενθυμίζεται ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι ήδη προφυλακισμένοι για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή τους είχαν βρεθεί μικροποσότητες και ζυγαριές ακριβείας.
Το ζευγάρι κατηγορείται για τη δολοφονία του μόλις οκτώ μηνών παιδιού τους, το οποίο βρέθηκε νεκρό σε κατάψυξη.
Βίντεο από τη μεταγωγή τους:
Παράλληλα, ο 26χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας, η οποία κυοφορεί. Υπενθυμίζεται ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι ήδη προφυλακισμένοι για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή τους είχαν βρεθεί μικροποσότητες και ζυγαριές ακριβείας.
Στο επίκεντρο τα ιατροδικαστικά ευρήματαΕνώπιον της ανακρίτριας, οι εμπλεκόμενοι καλούνται να δώσουν σαφείς απαντήσεις επί των ευρημάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με αυτά, το βρέφος έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη, καθώς και προθανάτιες κακώσεις που αποδεικνύουν ότι χτυπήθηκε βάναυσα όσο βρισκόταν εν ζωή.
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