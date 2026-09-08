Ο ΔΣΑ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για τις άδειες των μη κρατικών Νομικών Σχολών, ζητά συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ
Ο ΔΣΑ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για τις άδειες των μη κρατικών Νομικών Σχολών, ζητά συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ
Ο ΔΣΑ κάνει λόγο για σοβαρά ζητήματα νομιμότητας μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ζητά την άμεση συμμόρφωση της Πολιτείας
Τη δικαστική προσφυγή για την ακύρωση πράξεων ή παραλείψεων που σχετίζονται με την αδειοδότηση μη κρατικών Νομικών Σχολών αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου στις 7 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την ενημέρωση που παρείχε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Π. Λαζαράτος για τα ζητήματα που έχουν προκύψει μετά από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Πρόκειται, όπως αναφέρει ο ΔΣΑ, για αποφάσεις με τις οποίες ακυρώθηκαν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και η πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Μετά την εξέταση των δεδομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ διαπίστωσε ότι προκύπτουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Νομικών Σχολών.
Ειδικότερα, ο Σύλλογος εστιάζει στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, στον τρόπο συγκρότησης των αρμόδιων επιτροπών αξιολόγησης, καθώς και συνολικά στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
Παράλληλα, ο ΔΣΑ υποστηρίζει ότι μετά τις συγκεκριμένες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Πολιτεία οφείλει να τις εφαρμόσει και να συμμορφωθεί άμεσα με το περιεχόμενό τους, ώστε να μην παρατείνεται η αβεβαιότητα που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, έχει δημιουργηθεί.
Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με το άρθρο 90ζ του Κώδικα Δικηγόρων, να κινηθεί δικαστικά ζητώντας την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλείψεων.
Η Πολιτεία, μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας υποχρεούται να τις εφαρμόσει απαρέγκλιτα και να συμμορφωθεί, άμεσα, με το περιεχόμενό τους προκειμένου να μην παρατείνεται το καθεστώς αβεβαιότητος που έχει δημιουργηθεί σήμερα.
Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 90ζ Κώδικα Δικηγόρων, να προσφύγει δικαστικά για την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλείψεων».
Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου στις 7 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την ενημέρωση που παρείχε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Π. Λαζαράτος για τα ζητήματα που έχουν προκύψει μετά από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Πρόκειται, όπως αναφέρει ο ΔΣΑ, για αποφάσεις με τις οποίες ακυρώθηκαν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και η πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Μετά την εξέταση των δεδομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ διαπίστωσε ότι προκύπτουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Νομικών Σχολών.
Ειδικότερα, ο Σύλλογος εστιάζει στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, στον τρόπο συγκρότησης των αρμόδιων επιτροπών αξιολόγησης, καθώς και συνολικά στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
Παράλληλα, ο ΔΣΑ υποστηρίζει ότι μετά τις συγκεκριμένες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Πολιτεία οφείλει να τις εφαρμόσει και να συμμορφωθεί άμεσα με το περιεχόμενό τους, ώστε να μην παρατείνεται η αβεβαιότητα που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, έχει δημιουργηθεί.
Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με το άρθρο 90ζ του Κώδικα Δικηγόρων, να κινηθεί δικαστικά ζητώντας την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλείψεων.
Η ανακοίνωση του ΔΣΑ«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή του στις 7.9.2026, αφού έλαβε υπόψη την αναλυτική ενημέρωση από τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κ. Π. Λαζαράτο, επί των ζητημάτων που εγείρονται μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς επίσης και ή πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, διαπίστωσε ότι τίθενται σοβαρά θέματα ως προς τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Νομικών Σχολών, ιδίως σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, τη συγκρότηση των αρμοδίων επιτροπών αξιολόγησης και το εν γένει κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Θ.Α.Α.Ε.
Η Πολιτεία, μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας υποχρεούται να τις εφαρμόσει απαρέγκλιτα και να συμμορφωθεί, άμεσα, με το περιεχόμενό τους προκειμένου να μην παρατείνεται το καθεστώς αβεβαιότητος που έχει δημιουργηθεί σήμερα.
Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 90ζ Κώδικα Δικηγόρων, να προσφύγει δικαστικά για την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλείψεων».
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