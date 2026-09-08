Τροχαίο στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο στο ύψος της Φυλής, κλειστή η δεξιά λωρίδα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αττική Οδός

Τροχαίο στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο στο ύψος της Φυλής, κλειστή η δεξιά λωρίδα

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο φορτηγά και ένα ΙΧ

Τροχαίο στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο στο ύψος της Φυλής, κλειστή η δεξιά λωρίδα
Τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου 8 για Φυλή, ενεπλάκησαν δύο φορτηγά και ένα ΙΧ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Λόγω του τροχαίου έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Δείτε live την κίνηση

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