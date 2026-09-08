Τι κερδίζει ένα σπίτι από τη μόνωση ταράτσας και ποια σημεία της εφαρμογής κρίνουν αν θα αντέξει πέντε ή εικοσιπέντε χρόνια.
Τροχαίο στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο στο ύψος της Φυλής, κλειστή η δεξιά λωρίδα
Τροχαίο στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο στο ύψος της Φυλής, κλειστή η δεξιά λωρίδα
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο φορτηγά και ένα ΙΧ
Τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου 8 για Φυλή, ενεπλάκησαν δύο φορτηγά και ένα ΙΧ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Λόγω του τροχαίου έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.
Δείτε live την κίνηση
Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου 8 για Φυλή, ενεπλάκησαν δύο φορτηγά και ένα ΙΧ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Λόγω του τροχαίου έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.
Δείτε live την κίνηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα