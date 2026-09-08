«Bαθιά λυπηρή» για την ΕΕ η παρουσία Σέρβων αξιωματούχων στην κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς
«Bαθιά λυπηρή» για την ΕΕ η παρουσία Σέρβων αξιωματούχων στην κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς
Η παρουσία τους καταδεικνύει «άρνηση να αντιμετωπίσουν ένα σκοτεινό κεφάλαιο της πρόσφατης ιστορίας της Ευρώπης» τόνισαν μέσω του X οι δύο ευρωπαίοι ηγέτες
Η παρουσία Σέρβων αξιωματούχων στην κηδεία του Σερβοβόσνιου εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς είναι «βαθιά λυπηρή», δήλωσαν σήμερα οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Η παρουσία τους καταδεικνύει «άρνηση να αντιμετωπίσουν ένα σκοτεινό κεφάλαιο της πρόσφατης ιστορίας της Ευρώπης και αντιβαίνει στις αξίες στις οποίες βασίζεται η πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισαν μέσω του X οι δύο ευρωπαίοι ηγέτες, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη χθεσινή κηδεία στο Βελιγράδι του Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος έχει γίνει σύμβολο των ωμοτήτων που είχαν διαπραχθεί κατά τον πόλεμο στη Βοσνία.
Η παρουσία τους καταδεικνύει «άρνηση να αντιμετωπίσουν ένα σκοτεινό κεφάλαιο της πρόσφατης ιστορίας της Ευρώπης και αντιβαίνει στις αξίες στις οποίες βασίζεται η πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισαν μέσω του X οι δύο ευρωπαίοι ηγέτες, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη χθεσινή κηδεία στο Βελιγράδι του Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος έχει γίνει σύμβολο των ωμοτήτων που είχαν διαπραχθεί κατά τον πόλεμο στη Βοσνία.
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