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Χειροπέδες σε δύο Τούρκους από το ελληνικό FBI, ήταν μέλη εγκληματικών οργανώσεων
Χειροπέδες σε δύο Τούρκους από το ελληνικό FBI, ήταν μέλη εγκληματικών οργανώσεων
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για κατά περίπτωση παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και αλλοδαπών, καθώς και για πλαστογραφία
Στη σύλληψη δύο Τούρκων στο πλαίσιο των ερευνών του ελληνικού FBI κατά εγκληματικών οργανώσεων με Τούρκους στην ελληνική επικράτεια, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Οι δύο Τούρκοι που κατηγορούνται για κατά περίπτωση παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και αλλοδαπών, καθώς και για πλαστογραφία.
Αστυνομικοί πραγματοποίησαν και έρευνα στα σπίτια των δύο Τούρκων όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ, 2,04 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε νάιλον συσκευασία, ενώ στην κατοχή του ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ατομικά έγγραφα, εμφανώς πλαστά.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Οι δύο Τούρκοι που κατηγορούνται για κατά περίπτωση παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και αλλοδαπών, καθώς και για πλαστογραφία.
Αστυνομικοί πραγματοποίησαν και έρευνα στα σπίτια των δύο Τούρκων όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ, 2,04 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε νάιλον συσκευασία, ενώ στην κατοχή του ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ατομικά έγγραφα, εμφανώς πλαστά.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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