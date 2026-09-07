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Οικογενειακή τραγωδία στο Παρίσι: Νεκροί πατέρας και γιος μετά από τροχαίο με Lamborghini, έτρεχαν με 200 χλμ/ώρα, δείτε βίντεο
Οικογενειακή τραγωδία στο Παρίσι: Νεκροί πατέρας και γιος μετά από τροχαίο με Lamborghini, έτρεχαν με 200 χλμ/ώρα, δείτε βίντεο
Το supercar, το οποίο φέρεται πως ήταν ενοικιαζόμενο, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, κόπηκε στα δύο και πήρε φωτιά - Τέσσερις τραυματίες από το άλλο όχημα
Μία οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (5/9) σε αυτοκινητόδρομο της Σεν-Σαιν-Ντενί (Seine-Saint-Denis) του Παρισιού, καθώς ένας 63χρονος πατέρας και ο 27χρονος γιος του έχασαν τη ζωή τους μετά από σοκαριστικό τροχαίο. Οι δυο τους επέβαιναν σε μία Lamborghini Aventador, η οποία φέρεται να έτρεχε με 200 χλμ./ώρα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, κόπηκε στα δύο και στη συνέχεια πήρε φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του parismatch, στο άλλο όχημα, το οποίο κατέληξε να βρίσκεται αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου, επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
Το supercar φέρεται να ήταν ενοικιαζόμενο και να είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα πριν γίνει το τραγικό περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο Α3 μεταξύ Romainville και Montreuil (Seine-Saint-Denis). Η εισαγγελία του Bobigny δεν διευκρίνισε την ταχύτητα του αυτοκινήτου, αλλά αναφέρει ότι ο οδηγός και ο συνοδηγός οδηγούσαν «πάνω» από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.
Ο πατέρας, που οδηγούσε το όχημα, εκτοξεύθηκε λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία. Ο γιος του, ο οποίος καθόταν στη θέση του συνοδηγού, εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και πέθανε από τη φωτιά που ξέσπασε στο αμάξι.
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τις δραματικές στιγμές λίγο μετά το φονικό τροχαίο. Η πράσινη Lamborghini Aventador έχει καταστραφεί ολοσχερώς και φλέγεται. Ταυτόχρονα πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό. Όταν έσβησε η φωτιά το μόνο που απέμεινε ήταν μία άμορφη μάζα από σιδερικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του parismatch, στο άλλο όχημα, το οποίο κατέληξε να βρίσκεται αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου, επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
Το supercar ήταν ενοικιαζόμενο
🚨🇫🇷 Un TERRIBLE ACCIDENT s’est produit ce matin sur l’autoroute A3, près de Paris.— Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) September 5, 2026
Une Lamborghini a été coupée en deux sous la violence du choc avant de prendre feu. L’accident est mortel.
L’autoroute A3 a été fermée à la circulation. pic.twitter.com/HWMKgwuDHV
Το supercar φέρεται να ήταν ενοικιαζόμενο και να είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα πριν γίνει το τραγικό περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο Α3 μεταξύ Romainville και Montreuil (Seine-Saint-Denis). Η εισαγγελία του Bobigny δεν διευκρίνισε την ταχύτητα του αυτοκινήτου, αλλά αναφέρει ότι ο οδηγός και ο συνοδηγός οδηγούσαν «πάνω» από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.
Ο πατέρας, που οδηγούσε το όχημα, εκτοξεύθηκε λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία. Ο γιος του, ο οποίος καθόταν στη θέση του συνοδηγού, εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και πέθανε από τη φωτιά που ξέσπασε στο αμάξι.
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τις δραματικές στιγμές λίγο μετά το φονικό τροχαίο. Η πράσινη Lamborghini Aventador έχει καταστραφεί ολοσχερώς και φλέγεται. Ταυτόχρονα πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό. Όταν έσβησε η φωτιά το μόνο που απέμεινε ήταν μία άμορφη μάζα από σιδερικά.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
🚨🇫🇷 Il ne reste ABSOLUMENT RIEN… 😳— MED TV (@medtvoff) September 6, 2026
Voici ce qu’il reste d’une Lamborghini après un crash d'une violence inouïe sur l’A3 (Seine-Saint-Denis). La voiture s’est coupée en deux avant de prendre feu. pic.twitter.com/eZDW2KEejp
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