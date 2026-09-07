Οικογενειακή τραγωδία στο Παρίσι: Νεκροί πατέρας και γιος μετά από τροχαίο με Lamborghini, έτρεχαν με 200 χλμ/ώρα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Οικογενειακή τραγωδία Τροχαίο δυστύχημα Παρίσι Αυτοκινητόδρομος Lamborghini Ταχύτητα Φωτιά

Οικογενειακή τραγωδία στο Παρίσι: Νεκροί πατέρας και γιος μετά από τροχαίο με Lamborghini, έτρεχαν με 200 χλμ/ώρα, δείτε βίντεο

Το supercar, το οποίο φέρεται πως ήταν ενοικιαζόμενο, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, κόπηκε στα δύο και πήρε φωτιά - Τέσσερις τραυματίες από το άλλο όχημα

Οικογενειακή τραγωδία στο Παρίσι: Νεκροί πατέρας και γιος μετά από τροχαίο με Lamborghini, έτρεχαν με 200 χλμ/ώρα, δείτε βίντεο
29 ΣΧΟΛΙΑ
Μία οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (5/9) σε αυτοκινητόδρομο της Σεν-Σαιν-Ντενί (Seine-Saint-Denis) του Παρισιού, καθώς ένας 63χρονος πατέρας και ο 27χρονος γιος του έχασαν τη ζωή τους μετά από σοκαριστικό τροχαίο. Οι δυο τους επέβαιναν σε μία Lamborghini Aventador, η οποία φέρεται να έτρεχε με 200 χλμ./ώρα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, κόπηκε στα δύο και στη συνέχεια πήρε φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του parismatch, στο άλλο όχημα, το οποίο κατέληξε να βρίσκεται αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου, επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. 

Το supercar ήταν ενοικιαζόμενο 

Το supercar φέρεται να ήταν ενοικιαζόμενο και να είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα πριν γίνει το τραγικό περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο Α3 μεταξύ Romainville και Montreuil (Seine-Saint-Denis). Η εισαγγελία του Bobigny δεν διευκρίνισε την ταχύτητα του αυτοκινήτου, αλλά αναφέρει ότι ο οδηγός και ο συνοδηγός οδηγούσαν «πάνω» από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

 Ο πατέρας, που οδηγούσε το όχημα, εκτοξεύθηκε λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία. Ο γιος του, ο οποίος καθόταν στη θέση του συνοδηγού, εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και πέθανε από τη φωτιά που ξέσπασε στο αμάξι.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τις δραματικές στιγμές λίγο μετά το φονικό τροχαίο. Η πράσινη Lamborghini Aventador έχει καταστραφεί ολοσχερώς και φλέγεται. Ταυτόχρονα πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό. Όταν έσβησε η φωτιά το μόνο που απέμεινε ήταν μία άμορφη μάζα από σιδερικά.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
29 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης