Υπερηχητική Μπαρτσελόνα 5-0 τη Βαλένθια στο «Μεστάγια», η Αλαβές 5-2 την Οσασούνα, δείτε γκολ από την Ευρώπη
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Υπερηχητική Μπαρτσελόνα 5-0 τη Βαλένθια στο «Μεστάγια», η Αλαβές 5-2 την Οσασούνα, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Μάιντς 5-0 το Αμβούργο εκτός έδρας, η Άρσεναλ 2-1 την Τσέλσι, η Φροζινόνε 3-2 την Βενέτσια

Υπερηχητική Μπαρτσελόνα 5-0 τη Βαλένθια στο «Μεστάγια», η Αλαβές 5-2 την Οσασούνα, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν δέσποζε στην τρίτη αγωνιστική της Premier League, εκεί όπου η Άρσεναλ επικράτησε με ανατροπή, 2-1 της Τσέλσι, με τον Χρήστο Τζόλη να αγωνίζεται 90 λεπτά και να μοιράζει ασίστ για το γκολ νίκης του Όντεγκαρντ. 

Η Γιουνάιτεντ ήταν μια ανάσα από την εκτός έδρας νίκη επί της Έβερτον, αλλά ο Μέιτλαντ-Νάιλς ισοφάρισε στο 90+5' και έκανε το 2-2. 

Στη La Liga η Μπαρτσελόνα ήταν φανταστική στο Μεστάγια, με το τελικό 0-5 να είναι λίγο μπροστά στην εικόνα των δύο ομάδων. 

Η Αλαβές διέλυσε 5-2 την Οσασούνα, ενώ στο 0-0 έμειναν Μάλαγα και Λεβάντε. 

Στη Serie A οι δύο νεοφώτιστες Φροζινόνε και Βενέτσια (3-2) πρόσφεραν ένα επικό ματς. 

Η Μπολόνια με τη Σασουόλο έμειναν στο 2-2. 

Στη Bundesliga το Αμβούργο και η Άιντραχτ γνώρισαν ιστορικές συντριβές, 0-5 και 1-4 από Μάιντς και Άουγκσμπουργκ αντίστοιχα. 

Premier League (3η αγωνιστική)

Κλείσιμο
Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2 (6΄, 9΄ Ισάκ)

Ίπσουιτς-Λίβερπουλ: 0-2 (MD 3, 04/09/2026)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2 (37΄ Μπαρνς, 88΄ Ράμσεϊ - 9΄ Ταβέρνιερ, 35΄αυτ. Τιαό)

Νιουκάστλ - Μπόρνμουθ: 2-2 (MD 3, 05/09/2026)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 1-1 (57' Γιάνελτ - 82'πέν. Λε Φι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπράιτον-Λιντς 1-1 (71' Βούσκοβιτς - 15' Μπογκλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-3 (11' Κινγκ, 42' Πέρες - 35',54' Μίτσελ, 77' Τσίλγουελ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 1-0 (26' Χάαλαντ)

Μάντσεστερ Σίτι - Κόβεντρι: 1-0 (MD 3, 05/09/2026)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 0-0

Νότιγχαμ Φόρεστ - Τότεναμ: 0-0 (MD 3, 05/09/2026)

Χαλ-Άστον Βίλα 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα 

Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (83΄ Τζορτζ, 90+6΄ Μέιτλαντ-Νάιλς - 47΄ Μπεμό, 88΄ Σέσκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Άρσεναλ-Τσέλσι 2-1 ( 38' Χάβερτς, 67' Όντεγκαρντ - 2' Ρότζερς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 9

Άρσεναλ 9

Χαλ 7

Τσέλσι 6 

Μπρέντφορντ 5

Λίβερπουλ 5

Νιούκαστλ 5

Έβερτον 5

Λιντς 5

Μπράιτον 4

Μάντσεστερ Γ. 4

Σάντερλαντ 4

Κρίσταλ Πάλας 3

Ίπσουιτς 3

Μπόρνμουθ 2

Νότιγχαμ Φόρεστ 2

Άστον Βίλα 1

Τότεναμ 1

Φούλαμ 0

Κόβεντρι 0


La Liga (4η αγωνιστική)

Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 (81΄ Πάροτ)

REAL BETIS 1 - 0 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 (46΄ Νίκο Γουίλιαμς, 48΄ Ναβάρο, 90΄ Σάνθετ)

ATHLETIC CLUB 3 - 0 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ράγιο Βαγεκάνο-Σανταντέρ 3-2 ( 17' Ράτιου, 43',47' Καμέγιο - 4' Κανάλες, Γκαρσία 27')

RAYO VALLECANO 3 - 2 R. RACING CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Αλαβές-Οσασούνα 5-2 (27΄, 51΄, 68΄ Μπογέ, 36΄ Μαριάνο Ντίας, 90΄ Ιμπάνιεθ - 46΄, 64΄πεν. Μπούντιμιρ)

Μάλαγα-Λεβάντε 0-0

Εσπανιόλ-Σεβίλη 

Χετάφε-Θέλτα 7/9

Ελτσε-Σοσιεδάδ 7/9



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 12

Αλαβές 10

Ρεάλ Μαδρίτης 9

Μπέτις 9

Λα Κορούνια 8

Ατλέτικο Μαδρίτης 7

Οσασούνα 7

Αθλέτικ Μπιλμπάο 6

Σεβίλη 6 -3αγ.

Λεβάντε 5

Σανταντέρ 4

Ράγιο Βαγεκάνο 4

Σοσιεδάδ 4

Εσπανιόλ 3 -3αγ.

Χετάφε 3 -3αγ.

Βιγιαρεάλ 2

Θέλτα 2

Μάλαγα 2

Έλτσε 1 -3αγ.

Βαλένθια 1



Bundesliga (2η αγωνιστική)

Στουτγκάρδη-Κολωνία 4-1 (39΄ Ελ Χανούς, 60΄ Πρέμελ 75΄ Ντεμίροβιτς, 90+1΄ Φάγκνομαν - 81΄αυτ. Χέντρικς)

Στουτγκάρδη-Κολωνία: 4-1 (MD 2, 04/09/2026)


Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-3 (45΄ Αβντουλάχου, 54΄ Λέμπερλε - 61΄ Γκιρασί, 66΄ Φάμπιο Σίλβα, 87΄αυτ. Χαϊντάρι)

Comeback Complete! | HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Matchday 2 – Bundesliga 2026/27

Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 4-0 (1΄ Φερνάντες, 28΄ Μεδίνα, 48΄ Σικ, 66΄ Μάσα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γκλάντμπαχ-Έλφερσμπεργκ 3-4 (12΄, 44΄ Μπόλιν, 56΄ Σκάλι - 29΄ Μόκουα, 66΄, 90+2΄ Κρατενμάχερ, 80΄ Κάιντελ) 

They Just Do It Again! | BORUSSIA M'GLADBACH - SV ELVERSBERG | Highlights | Matchday 2 – Bundesliga


Βέρντερ Βρέμης-Λειψία 3-1  (4΄ Ντινκτσί, 68΄ Φίλκρουγκ, 80΄ Γκριλ - 90+6΄ Μπάκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Πάντερμπορν-Φράιμπουργκ 0-1 (26΄ Εγκεστάιν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου 0-0 

S04 Earn A Hard-Fought Point! | SCHALKE 04 - FC BAYERN | Highlights | Matchday 2 – Bundesliga 26/27

Αμβούργο-Μάιντς 0-5 (19' Μπέκερ, 41' Μβένε, 48', 83' Τιτζ, 90'+2 Κονιγκσντόρφερ)

MAINZ UNSTOPPABLE! | HAMBURGER SV - MAINZ 05 | Highlights | Matchday 2 – Bundesliga 2026/27

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 1-4 (6' Μπούρκαρντ - 46' Μπάουμ, 47' Φελχόλερ, 65' Κλοντ-Μορίς, 89' Ρίντερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Άουγκσμπουργκ 6

Φράιμπουργκ 6

Ντόρτμουντ 6

Έλφερσμπεργκ 6

Μπάγερν Μονάχου 4

Μάιντς 4

Λεβερκούζεν 3

Λειψία 3

Στουτγκάρδη 3

Βέρντερ Βρέμης 3

Κολωνία 3

Πάντερμπορν 1

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1

Σάλκε 1

Ουνιόν Βερολίνου 1

Χοφενχάιμ 0

Αμβούργο 0

Γκλάντμπαχ 0



Serie A (3η αγωνιστική)

Τζένοα-Κόμο 1-4 (19΄ Όσμαγιτς - 25΄ Μπατούρινα, 30΄,78΄ Ντιαό, 40΄ Πας)

Como Firing On All Cylinders | GENOA-COMO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27
Φιορεντίνα-Τορίνο 1-2 (47' Πελεγκρίνο - 73' Μαντράγκορα, 82' Άνταμς)

Crazy Comeback at the Franchi! | FIORENTINA-TORINO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Ίντερ-Νάπολι 3-2 (56',90'+1 Μαρτίνες, 82' Τιράμ - 50' Πολιτάνο, 53' Χόιλουντ)

Unreal Second Half at San Siro! | INTER-NAPOLI | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27
Ρόμα-Αταλάντα 2-1 (90' Ερμόσο, 90'+3 Σούλε - 47' Έντερσον)

Absurd Comeback in Four Minutes! | ROMA-ATALANTA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Φροζινόνε-Βενέτσια 3-2 (21',39' Ραϊμόντο, 83' Κβερνάτζε - 66' Γεμπόα, 74' Σαγκράντο)

What a Game at the Stirpe! | FROSINONE-VENEZIA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Πάρμα-Μόντσα 1-1 (60' Λοντάνι - 38' Ρόμπινσον)

Robinson and Lontani Off the Mark! | PARMA-MONZA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Μπολόνια-Σασουόλο 2-2 (50' Πίκολι, 90'+1 Ντόβμπικ - 19' Ντόιγκ, 56' Άτζιτς)

Dovbyk Saves Bologna! | BOLOGNA-SASSUOLO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Γιουβέντους-Μίλαν

Κάλιαρι-Λέτσε 7/9

Ουντινέζε-Λάτσιο 7/9



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Ρόμα 9 -3αγ.

Ίντερ 9 -3αγ.

Κόμο 7 -3αγ.

Μίλαν 6

Γιουβέντους 6

Λάτσιο 6

Φροζινόνε 6 -3αγ.

Αταλάντα 6 -3αγ.

Ουντινέζε 4

Σασουόλο 4 -3αγ.

Νάπολι 3 -3αγ.

Κάλιαρι 3

Λέτσε 3

Τορίνο 3 -3αγ.

Μπολόνια 1 -3αγ

Πάρμα 1 -3αγ.

Μόντσα 1 -3αγ.

Βενέτσια 0 -3αγ.

Τζένοα 0 -3αγ.

Φιορεντίνα 0 -3αγ.
 


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