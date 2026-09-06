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Υπερηχητική Μπαρτσελόνα 5-0 τη Βαλένθια στο «Μεστάγια», η Αλαβές 5-2 την Οσασούνα, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Υπερηχητική Μπαρτσελόνα 5-0 τη Βαλένθια στο «Μεστάγια», η Αλαβές 5-2 την Οσασούνα, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Μάιντς 5-0 το Αμβούργο εκτός έδρας, η Άρσεναλ 2-1 την Τσέλσι, η Φροζινόνε 3-2 την Βενέτσια
Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν δέσποζε στην τρίτη αγωνιστική της Premier League, εκεί όπου η Άρσεναλ επικράτησε με ανατροπή, 2-1 της Τσέλσι, με τον Χρήστο Τζόλη να αγωνίζεται 90 λεπτά και να μοιράζει ασίστ για το γκολ νίκης του Όντεγκαρντ.
Η Γιουνάιτεντ ήταν μια ανάσα από την εκτός έδρας νίκη επί της Έβερτον, αλλά ο Μέιτλαντ-Νάιλς ισοφάρισε στο 90+5' και έκανε το 2-2.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα ήταν φανταστική στο Μεστάγια, με το τελικό 0-5 να είναι λίγο μπροστά στην εικόνα των δύο ομάδων.
Η Αλαβές διέλυσε 5-2 την Οσασούνα, ενώ στο 0-0 έμειναν Μάλαγα και Λεβάντε.
Στη Serie A οι δύο νεοφώτιστες Φροζινόνε και Βενέτσια (3-2) πρόσφεραν ένα επικό ματς.
Η Μπολόνια με τη Σασουόλο έμειναν στο 2-2.
Στη Bundesliga το Αμβούργο και η Άιντραχτ γνώρισαν ιστορικές συντριβές, 0-5 και 1-4 από Μάιντς και Άουγκσμπουργκ αντίστοιχα.
Premier League (3η αγωνιστική)
Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2 (6΄, 9΄ Ισάκ)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2 (37΄ Μπαρνς, 88΄ Ράμσεϊ - 9΄ Ταβέρνιερ, 35΄αυτ. Τιαό)
Η Γιουνάιτεντ ήταν μια ανάσα από την εκτός έδρας νίκη επί της Έβερτον, αλλά ο Μέιτλαντ-Νάιλς ισοφάρισε στο 90+5' και έκανε το 2-2.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα ήταν φανταστική στο Μεστάγια, με το τελικό 0-5 να είναι λίγο μπροστά στην εικόνα των δύο ομάδων.
Η Αλαβές διέλυσε 5-2 την Οσασούνα, ενώ στο 0-0 έμειναν Μάλαγα και Λεβάντε.
Στη Serie A οι δύο νεοφώτιστες Φροζινόνε και Βενέτσια (3-2) πρόσφεραν ένα επικό ματς.
Η Μπολόνια με τη Σασουόλο έμειναν στο 2-2.
Στη Bundesliga το Αμβούργο και η Άιντραχτ γνώρισαν ιστορικές συντριβές, 0-5 και 1-4 από Μάιντς και Άουγκσμπουργκ αντίστοιχα.
Premier League (3η αγωνιστική)
Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2 (6΄, 9΄ Ισάκ)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2 (37΄ Μπαρνς, 88΄ Ράμσεϊ - 9΄ Ταβέρνιερ, 35΄αυτ. Τιαό)
Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 1-1 (57' Γιάνελτ - 82'πέν. Λε Φι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Λιντς 1-1 (71' Βούσκοβιτς - 15' Μπογκλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-3 (11' Κινγκ, 42' Πέρες - 35',54' Μίτσελ, 77' Τσίλγουελ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 1-0 (26' Χάαλαντ)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 0-0
Χαλ-Άστον Βίλα 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (83΄ Τζορτζ, 90+6΄ Μέιτλαντ-Νάιλς - 47΄ Μπεμό, 88΄ Σέσκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Τσέλσι 2-1 ( 38' Χάβερτς, 67' Όντεγκαρντ - 2' Ρότζερς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 9
Άρσεναλ 9
Χαλ 7
Τσέλσι 6
Μπρέντφορντ 5
Λίβερπουλ 5
Νιούκαστλ 5
Έβερτον 5
Λιντς 5
Μπράιτον 4
Μάντσεστερ Γ. 4
Σάντερλαντ 4
Κρίσταλ Πάλας 3
Ίπσουιτς 3
Μπόρνμουθ 2
Νότιγχαμ Φόρεστ 2
Άστον Βίλα 1
Τότεναμ 1
Φούλαμ 0
Κόβεντρι 0
La Liga (4η αγωνιστική)
Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 (81΄ Πάροτ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 (46΄ Νίκο Γουίλιαμς, 48΄ Ναβάρο, 90΄ Σάνθετ)
Ράγιο Βαγεκάνο-Σανταντέρ 3-2 ( 17' Ράτιου, 43',47' Καμέγιο - 4' Κανάλες, Γκαρσία 27')
Αλαβές-Οσασούνα 5-2 (27΄, 51΄, 68΄ Μπογέ, 36΄ Μαριάνο Ντίας, 90΄ Ιμπάνιεθ - 46΄, 64΄πεν. Μπούντιμιρ)
Μάλαγα-Λεβάντε 0-0
Εσπανιόλ-Σεβίλη
Χετάφε-Θέλτα 7/9
Ελτσε-Σοσιεδάδ 7/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 12
Αλαβές 10
Ρεάλ Μαδρίτης 9
Μπέτις 9
Λα Κορούνια 8
Ατλέτικο Μαδρίτης 7
Οσασούνα 7
Αθλέτικ Μπιλμπάο 6
Σεβίλη 6 -3αγ.
Λεβάντε 5
Σανταντέρ 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Σοσιεδάδ 4
Εσπανιόλ 3 -3αγ.
Χετάφε 3 -3αγ.
Βιγιαρεάλ 2
Θέλτα 2
Μάλαγα 2
Έλτσε 1 -3αγ.
Βαλένθια 1
Bundesliga (2η αγωνιστική)
Στουτγκάρδη-Κολωνία 4-1 (39΄ Ελ Χανούς, 60΄ Πρέμελ 75΄ Ντεμίροβιτς, 90+1΄ Φάγκνομαν - 81΄αυτ. Χέντρικς)
Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-3 (45΄ Αβντουλάχου, 54΄ Λέμπερλε - 61΄ Γκιρασί, 66΄ Φάμπιο Σίλβα, 87΄αυτ. Χαϊντάρι)
Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 4-0 (1΄ Φερνάντες, 28΄ Μεδίνα, 48΄ Σικ, 66΄ Μάσα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γκλάντμπαχ-Έλφερσμπεργκ 3-4 (12΄, 44΄ Μπόλιν, 56΄ Σκάλι - 29΄ Μόκουα, 66΄, 90+2΄ Κρατενμάχερ, 80΄ Κάιντελ)
Βέρντερ Βρέμης-Λειψία 3-1 (4΄ Ντινκτσί, 68΄ Φίλκρουγκ, 80΄ Γκριλ - 90+6΄ Μπάκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Πάντερμπορν-Φράιμπουργκ 0-1 (26΄ Εγκεστάιν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου 0-0
Αμβούργο-Μάιντς 0-5 (19' Μπέκερ, 41' Μβένε, 48', 83' Τιτζ, 90'+2 Κονιγκσντόρφερ)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 1-4 (6' Μπούρκαρντ - 46' Μπάουμ, 47' Φελχόλερ, 65' Κλοντ-Μορίς, 89' Ρίντερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Άουγκσμπουργκ 6
Φράιμπουργκ 6
Ντόρτμουντ 6
Έλφερσμπεργκ 6
Μπάγερν Μονάχου 4
Μάιντς 4
Λεβερκούζεν 3
Λειψία 3
Στουτγκάρδη 3
Βέρντερ Βρέμης 3
Κολωνία 3
Πάντερμπορν 1
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1
Σάλκε 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Χοφενχάιμ 0
Αμβούργο 0
Γκλάντμπαχ 0
Serie A (3η αγωνιστική)
Τζένοα-Κόμο 1-4 (19΄ Όσμαγιτς - 25΄ Μπατούρινα, 30΄,78΄ Ντιαό, 40΄ Πας)
Φιορεντίνα-Τορίνο 1-2 (47' Πελεγκρίνο - 73' Μαντράγκορα, 82' Άνταμς)
Ίντερ-Νάπολι 3-2 (56',90'+1 Μαρτίνες, 82' Τιράμ - 50' Πολιτάνο, 53' Χόιλουντ)
Ρόμα-Αταλάντα 2-1 (90' Ερμόσο, 90'+3 Σούλε - 47' Έντερσον)
Φροζινόνε-Βενέτσια 3-2 (21',39' Ραϊμόντο, 83' Κβερνάτζε - 66' Γεμπόα, 74' Σαγκράντο)
Πάρμα-Μόντσα 1-1 (60' Λοντάνι - 38' Ρόμπινσον)
Μπολόνια-Σασουόλο 2-2 (50' Πίκολι, 90'+1 Ντόβμπικ - 19' Ντόιγκ, 56' Άτζιτς)
Γιουβέντους-Μίλαν
Κάλιαρι-Λέτσε 7/9
Ουντινέζε-Λάτσιο 7/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ρόμα 9 -3αγ.
Ίντερ 9 -3αγ.
Κόμο 7 -3αγ.
Μίλαν 6
Γιουβέντους 6
Λάτσιο 6
Φροζινόνε 6 -3αγ.
Αταλάντα 6 -3αγ.
Ουντινέζε 4
Σασουόλο 4 -3αγ.
Νάπολι 3 -3αγ.
Κάλιαρι 3
Λέτσε 3
Τορίνο 3 -3αγ.
Μπολόνια 1 -3αγ
Πάρμα 1 -3αγ.
Μόντσα 1 -3αγ.
Βενέτσια 0 -3αγ.
Τζένοα 0 -3αγ.
Φιορεντίνα 0 -3αγ.
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