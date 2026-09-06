Ιβάν Σαββίδης: «Δεν πουλάω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την ποντιακή μου ψυχή»

Το προσωπικό μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη στον επιστήθιο φίλο του και πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, Κώστα Σανίδη, έβγαλε ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ





Το μήνυμα αυτό ήρθε μέσω της απάντησης που έδωσε στον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης και προσωπικό του φίλο, Κώστα Σανίδη.







Αναλυτικά το μήνυμα του Κωνσταντίνου Σανίδη προς τον Ιβάν Σαββίδη

«Αγαπητέ πρόεδρε καλησπέρα!





Παρόμοιες στιγμές είναι βέβαιο ότι θα ζούσε σήμερα και ο Ελληνισμός του Πόντου, εάν εκείνοι που είχαν τότε την όποια δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις, είχαν και όραμα για αυτόν. Το γνωρίζεις καλλίτερα εσύ, που εισέπραξες και εισπράττεις ακόμη και σήμερα αχαριστία και αγνωμοσύνη από διάφορες “θύρες”.



Λυπούμεθα, αγαπητέ πρόεδρε, και δε θα ξεχάσουμε, διότι πιστεύουμε βαθιά ότι αγνοήθηκε, με σκοπιμότητα, η ύπαρξη του εμπνευσμένου παράγοντά μας, με μοναδικές ποντιακές ευαισθησίες, με διάθεση και τεράστια προσφορά στη χώρα που θα μας οδηγούσε με βεβαιότητα από τον μαρασμό που ζούμε σήμερα στον δρόμο της λύτρωσης.

Κλείσιμο



Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Κώστας Σανίδης, Πρόεδρος Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης»



Ο κ. Σαββίδης, ο οποίος για τελευταία φορά είχε εμφανιστεί δημόσια στην προπόνηση των παικτών του ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από τη Μπραν, απάντησε προσωπικά στον κ.Σανίδη, ευχαριστώντας τον για τη στήριξή του ενώ εμφανίστηκε κατηγορηματικός στο ενδεχόμενο αποχώρησης του από τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να τον πουλήσει, ενώ συνέδεσε τη θέση του αυτή με την πίστη, την τιμή και την ποντιακή του ψυχή.



Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Θύρας 4 που του ζητούσε να πουλήσει τις μετοχές του και να αποχωρήσει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε το δικό του μήνυμα δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να φύγει από τον Δικέφαλο...Το μήνυμα αυτό ήρθε μέσω της απάντησης που έδωσε στον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης και προσωπικό του φίλο, Κώστα Σανίδη.Ο τελευταίος επικοινώνησε με τον ισχυρό άνδρα του Δικεφάλου, αναφερόμενος στις αλλαγές που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ όσο και στην πορεία της ομάδας και εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του για την ανακοίνωση της Θύρας 4.Αναλυτικά το μήνυμα του Κωνσταντίνου Σανίδη προς τον Ιβάν Σαββίδη«Αγαπητέ πρόεδρε καλησπέρα!Οι ριζικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιουργούν πολλές προσδοκίες στον περήφανο λαό του. Η ομάδα είναι φανερό ότι ανεβαίνει επίπεδο και ζει μεγάλες στιγμές, που θα φανούν πιο έντονα στην πορεία, ενώ παράλληλα μια πλειάδα νεαρών παικτών της κοσμούν ήδη μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης.Παρόμοιες στιγμές είναι βέβαιο ότι θα ζούσε σήμερα και ο Ελληνισμός του Πόντου, εάν εκείνοι που είχαν τότε την όποια δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις, είχαν και όραμα για αυτόν. Το γνωρίζεις καλλίτερα εσύ, που εισέπραξες και εισπράττεις ακόμη και σήμερα αχαριστία και αγνωμοσύνη από διάφορες “θύρες”.Λυπούμεθα, αγαπητέ πρόεδρε, και δε θα ξεχάσουμε, διότι πιστεύουμε βαθιά ότι αγνοήθηκε, με σκοπιμότητα, η ύπαρξη του εμπνευσμένου παράγοντά μας, με μοναδικές ποντιακές ευαισθησίες, με διάθεση και τεράστια προσφορά στη χώρα που θα μας οδηγούσε με βεβαιότητα από τον μαρασμό που ζούμε σήμερα στον δρόμο της λύτρωσης.Εμείς θα συνεχίσουμε να θέτουμε στόχους και να αγωνιζόμαστε με την ίδια πίστη για την επίτευξή τους. Ο Θεός είναι μεγάλος και είναι μαζί μας και εμείς μαζί σου.Με ιδιαίτερη εκτίμηση,Κώστας Σανίδης, Πρόεδρος Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης»Ο κ. Σαββίδης, ο οποίος για τελευταία φορά είχε εμφανιστεί δημόσια στην προπόνηση των παικτών του ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από τη Μπραν, απάντησε προσωπικά στον κ.Σανίδη, ευχαριστώντας τον για τη στήριξή του ενώ εμφανίστηκε κατηγορηματικός στο ενδεχόμενο αποχώρησης του από τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να τον πουλήσει, ενώ συνέδεσε τη θέση του αυτή με την πίστη, την τιμή και την ποντιακή του ψυχή.

Αναλυτικά η απάντηση του Ιβάν Σαββίδη προς τον Κωνσταντίνο Σανίδη:

«Κώστα, ευχαριστώ! Ο Θεός είναι μεγάλος, θα βγω ακόμα πιο δυνατός. Δεν πουλάω και δε θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την πίστη μου ούτε την τιμή μου ούτε την ποντιακή την ψυχή μου. Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρός. Ευχαριστώ, ξέρω ότι είσαι μαζί και κοντά. Πάντα φίλος, Ι.Σ.»