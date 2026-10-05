Παναθηναϊκός: Έτοιμος ο Ταμπόρδα, επέστρεψαν Κυριακόπουλος, Τσάπρας, αγωνία για Λιβάι
SPORTS
Παναθηναϊκός Βισέντε Ταμπόρδα Λιβάι Γκαρ​σία Τζέικομπ Νίστρουπ

Παναθηναϊκός: Έτοιμος ο Ταμπόρδα, επέστρεψαν Κυριακόπουλος, Τσάπρας, αγωνία για Λιβάι

Ο Αργεντινός ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε και υπολογίζεται από τον Νίστρουπ - Επιστρέφει το μεσημέρι ο Λιβάι Γκαρσία και θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του εν όψει ντέρμπι

Παναθηναϊκός: Έτοιμος ο Ταμπόρδα, επέστρεψαν Κυριακόπουλος, Τσάπρας, αγωνία για Λιβάι
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Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις για να ξεκινήσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό που θα λάβει χώρα την Κυριακή (11/10-21:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Το πιο σημαντικό νέα που προέκυψε από το σημερινό πρόγραμμα ήταν αδιαμφισβήτητα η συμμετοχή του Βισέντε Ταμπόρδα.

Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος, που είχε υποστεί θλάση στον μακρύ προσαγωγό του δεξιού του ποδιού στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, αναμενόταν να μπει σήμερα σε κομμάτι του ομαδικού προγράμματος μπαίνοντας κανονικά από τη Πέμπτη (08/10), ωστόσο εκείνος κατόρθωσε να βγάλει όλο το πρόγραμμα και να δείξει πως είναι πανέτοιμος για το ντέρμπι των «αιωνίων».

Στη σημερινή προπόνηση έδωσαν κανονικά το «παρών» και δύο από τους διεθνείς που επέστρεψαν. Ο λόγος για τους Γιώργο Κυριακόπουλο και Τριαντάφυλλο Τσάπρα, που βρίσκονταν με την εθνική ομάδα της Ελλάδας.

Στην Αθήνα επιστρέφει σήμερα και ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος αναμένεται στην Ελλάδα στις 14:00, οπότε μέσα στην ημέρα αναμένεται να γίνουν γνωστά τα νεότερα για την κατάστασή του, αφότου υποβληθεί σε μαγνητική.

Πηγή:www.gazzetta.gr
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