Ολλανδία: Διακοπή στον αγώνα Ουτρέχτη - Γκόου Αχέντ Ίγκλς λόγω ρίψης αντικειμένων, δείτε βίντεο

Στο 60ο λεπτό οι οπαδοί της Ουτρέχτης έριξαν κροτίδες προς τον αντίπαλο γκολκίπερ με τον αγώνα να διακόπτεπται προσωρινά - Με την επανέναρξη είχαμε βροχή από πλαστικά ποτήρια με τον διαιτητή να στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια