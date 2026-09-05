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Ολλανδία: Διακοπή στον αγώνα Ουτρέχτη - Γκόου Αχέντ Ίγκλς λόγω ρίψης αντικειμένων, δείτε βίντεο
Ολλανδία: Διακοπή στον αγώνα Ουτρέχτη - Γκόου Αχέντ Ίγκλς λόγω ρίψης αντικειμένων, δείτε βίντεο
Στο 60ο λεπτό οι οπαδοί της Ουτρέχτης έριξαν κροτίδες προς τον αντίπαλο γκολκίπερ με τον αγώνα να διακόπτεπται προσωρινά - Με την επανέναρξη είχαμε βροχή από πλαστικά ποτήρια με τον διαιτητή να στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια
Άδοξο τέλος είχε η αναμέτρηση της Ουτρέχτης με την Γκόου Αχέντ Ίγκλς για την 5η αγωνιστική της Eredivisie.
Οι οπαδοί της ομάδας στην οποία αγωνίζεται ο Βασίλης Μπάρκας αλλά και ο Νόρντιν Άμραμπατ, απογοητευμένοι από την κάκιση εικόνα της, καθώς έχανε με 3-0, δεν έμειναν στα συνθήματα κατά της διοίκησης και του προπονητή, αλλά έριξαν κροτίδες προς την εστία των φιλοξενούμενων με τον διαιτητή να διακόπτει προσωρινά το ματς.
Σε συνεννόηση με τις αρχές ενημέρωσε ότι εάν με την επιστροφή των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο γίνει το παραμικρό τότε θα διακόψει οριστικά τον αγώνα...
Με την επανέναρξη του αγώνα η Ουτρέχτη μείωσε το σκορ σε 1-3, ωστόσο αυτό δεν μετρίασε την οργή των οπαδών της που άρχισαν να ρίχνουν ότι πλαστικό ποτήρι είχαν στα χέρια του και έτσι ο διαιτητής έστειλε ξανά τις ομάδες στα αποδυτήρια.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά πιθανότητα το τελευταίο ημίωρο θα παιχθεί την Κυριακή ή την Δευτέρα ενώ ελάχιστες πιθανότητες συγκεντρώνει ο μηδενισμός της Ουτρέχτης.
Οι οπαδοί της ομάδας στην οποία αγωνίζεται ο Βασίλης Μπάρκας αλλά και ο Νόρντιν Άμραμπατ, απογοητευμένοι από την κάκιση εικόνα της, καθώς έχανε με 3-0, δεν έμειναν στα συνθήματα κατά της διοίκησης και του προπονητή, αλλά έριξαν κροτίδες προς την εστία των φιλοξενούμενων με τον διαιτητή να διακόπτει προσωρινά το ματς.
🇳🇱💥 𝖬𝖠𝖣 𝖲𝖢𝖤𝖭𝖤𝖲 𝖨𝖭 𝖳𝖧𝖤 𝖭𝖤𝖳𝖧𝖤𝖱𝖫𝖠𝖭𝖣𝖲 𝖳𝖮𝖭𝖨𝖦𝖧𝖳!— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) September 5, 2026
With FC Utrecht 3–0 down against Go Ahead Eagles, frustration boiled over as fireworks were thrown onto the pitch, forcing the match to be temporarily suspended. ❌🧨
The atmosphere completely erupted… pic.twitter.com/SHvYXQLlzE
Σε συνεννόηση με τις αρχές ενημέρωσε ότι εάν με την επιστροφή των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο γίνει το παραμικρό τότε θα διακόψει οριστικά τον αγώνα...
Με την επανέναρξη του αγώνα η Ουτρέχτη μείωσε το σκορ σε 1-3, ωστόσο αυτό δεν μετρίασε την οργή των οπαδών της που άρχισαν να ρίχνουν ότι πλαστικό ποτήρι είχαν στα χέρια του και έτσι ο διαιτητής έστειλε ξανά τις ομάδες στα αποδυτήρια.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά πιθανότητα το τελευταίο ημίωρο θα παιχθεί την Κυριακή ή την Δευτέρα ενώ ελάχιστες πιθανότητες συγκεντρώνει ο μηδενισμός της Ουτρέχτης.
🆚 FC Utrecht - Go Ahead Eagles— 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) September 5, 2026
Le match est définitivement interrompu pour ce soir. Il faudra joué la suite lundi ou mardi sans doute.
Score : 1-3 pic.twitter.com/9A4DE83JT2
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