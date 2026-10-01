Νέοι κανόνες για τους servicers: Πλαφόν 15% στις προκαταβολές και πλήρης διαφάνεια στις χρεώσεις

Το νέο πλαίσιο για τους servicers εισάγει αυστηρότερους κανόνες στις ρυθμίσεις οφειλών, με όρια στις προκαταβολές, μεγαλύτερη διαφάνεια, κυρώσεις για παραβάσεις και αυξημένη προστασία των συνεπών και ευάλωτων οφειλετών