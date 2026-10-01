Γιατί ο Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό της ΝΔ και απάντησε στα «καβαλημένα καλάμια» της Ντόρας
Γιατί ο Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό της ΝΔ και απάντησε στα «καβαλημένα καλάμια» της Ντόρας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει οι ρόλοι να είναι ξεκάθαροι και η προσέγγιση κοινή, καθώς στόχος είναι η μέγιστη δυνατή συσπείρωση στον δρόμο προς την κάλπη
Το πολιτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας ήταν σαφές κατά την εισήγησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο: πρέπει άπαντες να είναι προσεκτικοί στο ύφος των τοποθετήσεων τους, πρέπει όλοι οι υπουργοί να βγαίνουν στα ΜΜΕ και να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο ανεξαρτήτως χαρτοφυλακίου και ο μόνος που μπορεί να κρίνει το κυβερνητικό πολιτικό προσωπικό μέχρι την ώρα της κρίσης των πολιτών είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ομολογουμένως, το τελευταίο σκέλος του πρωθυπουργικού μηνύματος συζητήθηκε περισσότερο και από τη μάλλον ήπια «κίτρινη κάρτα» προς υπουργούς της κυβέρνησης και βουλευτές της ΝΔ, καθώς ήταν η έμμεση πλην σαφής απάντηση του κ. Μητσοτάκη στα «καβαλημένα καλάμια» που απέδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη σε κάποια μέλη της κυβέρνησης προ ημερών.
Στην πραγματικότητα, απαντώντας στην κυρία. Μπακογιάννη και πέραν της ιδιαιτερότητας της οικογενειακής σχέσης, ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς όλους για διάφορα «καπετανάτα» που διαμορφώνονται στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Σε ορισμένες περιπτώσεις σχετίζονται με προσωπικές δυσαρέσκειες, σε άλλες με τοπικούς ανταγωνισμούς και ούτω καθ’ εξής. Το μήνυμα ευκρινές: ο πρωθυπουργός έχει το προνόμιο και την ευθύνη να κρίνει το πολιτικό προσωπικό. Και θα κριθεί και αυτός γι’ αυτό την ώρα της κάλπης.
Συγκυριακά, λίγο πριν την τοποθέτηση Μητσοτάκη στο υπουργικό, είχε προηγηθεί η εμφάνιση του πρώην δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη στο Action24, όπου είπε τη φράση «ο κόσμος το’ χει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι» για τα φαινόμενα αλαζονείας. Ο κ. Μπακογιάννης στη συνέχεια της τοποθέτησης του δεν εξαίρεσε και τον εαυτό του από την ανάγκη οι πολιτικοί να αφίστανται της αλαζονείας της εξουσίας, όμως η τοποθέτηση συζητήθηκε ακριβώς λόγω του ποιος το είπε.
Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν θέλησε να συνεχίσει τη συζήτηση «σηκώνοντας το γάντι», αν και η άποψη της είναι ευκρινής για όσους συζήτησαν μαζί της αυτές τις μέρες: εκτιμά ότι απλά είπε δυνατά κάτι που συζητούν πολλοί εντός της ΝΔ, κάτι που αναγνώριζαν προ ημερών και αρκετοί βουλευτές.
Ώρες μετά το ευθύβολο μήνυμα από το υπουργικό και ενώ η συζήτηση στα πολιτικά πηγαδάκια είχε αναπτυχθεί, ήρθε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Mega να υπερθεματίσει με κομψότητα του πρωθυπουργικού μηνύματος, χωρίς όμως να συντηρεί ένα μέτωπο με την κ. Μπακογιάννη. «Κριτές μας είναι οι πολίτες. Κριτής, αυτός που αξιολογεί τα κυβερνητικά στελέχη είναι ο πρωθυπουργός και τα κοινοβουλευτικά στελέχη ο πρόεδρος του κόμματος, του εκάστοτε κόμματος, εν προκειμένω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι με ευπρέπεια, με το σωστό ύφος, να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, στέλνοντας παράλληλα και μήνυμα ενότητας στον δρόμο προς τις κάλπες.
Το προειδοποιητικό σινιάλο του κ. Μητσοτάκη πάντως ήταν ευκρινές, σε μια περίοδο που εντός της ΝΔ εύκολα ανοίγει μια εσωστρεφής συζήτηση. Είναι και η αναμονή για το τι μέλλει γενέσθαι με το κόμμα Σαμαρά που πυροδοτεί τον προβληματισμό αρκετών γαλάζιων στελεχών, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, συνεπώς εύκολα αρκεί μια σπίθα να γίνει πυρκαγιά, όπως συνέβη σε έναν βαθμό την προηγούμενη εβδομάδα, με δεδομένο ότι και ο πρωθυπουργός ήταν στις ΗΠΑ και το κυβερνητικό επιτελείο δεν παρενέβη σε πρώτο χρόνο.
Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, θέλει οι ρόλοι να είναι ξεκάθαροι και η προσέγγιση κοινή, καθώς στόχος είναι η μέγιστη δυνατή συσπείρωση στον δρόμο προς την κάλπη. Η ΝΔ άλλωστε είναι κόμμα εξουσίας και η προοπτική της λειτουργεί συγκολλητικά.
Ομολογουμένως, το τελευταίο σκέλος του πρωθυπουργικού μηνύματος συζητήθηκε περισσότερο και από τη μάλλον ήπια «κίτρινη κάρτα» προς υπουργούς της κυβέρνησης και βουλευτές της ΝΔ, καθώς ήταν η έμμεση πλην σαφής απάντηση του κ. Μητσοτάκη στα «καβαλημένα καλάμια» που απέδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη σε κάποια μέλη της κυβέρνησης προ ημερών.
Στην πραγματικότητα, απαντώντας στην κυρία. Μπακογιάννη και πέραν της ιδιαιτερότητας της οικογενειακής σχέσης, ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς όλους για διάφορα «καπετανάτα» που διαμορφώνονται στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Σε ορισμένες περιπτώσεις σχετίζονται με προσωπικές δυσαρέσκειες, σε άλλες με τοπικούς ανταγωνισμούς και ούτω καθ’ εξής. Το μήνυμα ευκρινές: ο πρωθυπουργός έχει το προνόμιο και την ευθύνη να κρίνει το πολιτικό προσωπικό. Και θα κριθεί και αυτός γι’ αυτό την ώρα της κάλπης.
@protothema.gr ‼️ Με συστάσεις και παραινέσεις προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου για το ύφος και το περιεχόμενο των δημοσίων τοποθετήσεων τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγηση του στο Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε παράλληλα και μια μάλλον ευκρινή απάντηση στη διαπίστωση της Ντόρας Μπακογιάννη για «καβαλημένα καλάμια» υπουργών που τροφοδότησε την πολιτική συζήτηση όλη την προηγούμενη εβδομάδα. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Συγκυριακά, λίγο πριν την τοποθέτηση Μητσοτάκη στο υπουργικό, είχε προηγηθεί η εμφάνιση του πρώην δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη στο Action24, όπου είπε τη φράση «ο κόσμος το’ χει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι» για τα φαινόμενα αλαζονείας. Ο κ. Μπακογιάννης στη συνέχεια της τοποθέτησης του δεν εξαίρεσε και τον εαυτό του από την ανάγκη οι πολιτικοί να αφίστανται της αλαζονείας της εξουσίας, όμως η τοποθέτηση συζητήθηκε ακριβώς λόγω του ποιος το είπε.
Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν θέλησε να συνεχίσει τη συζήτηση «σηκώνοντας το γάντι», αν και η άποψη της είναι ευκρινής για όσους συζήτησαν μαζί της αυτές τις μέρες: εκτιμά ότι απλά είπε δυνατά κάτι που συζητούν πολλοί εντός της ΝΔ, κάτι που αναγνώριζαν προ ημερών και αρκετοί βουλευτές.
Ώρες μετά το ευθύβολο μήνυμα από το υπουργικό και ενώ η συζήτηση στα πολιτικά πηγαδάκια είχε αναπτυχθεί, ήρθε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Mega να υπερθεματίσει με κομψότητα του πρωθυπουργικού μηνύματος, χωρίς όμως να συντηρεί ένα μέτωπο με την κ. Μπακογιάννη. «Κριτές μας είναι οι πολίτες. Κριτής, αυτός που αξιολογεί τα κυβερνητικά στελέχη είναι ο πρωθυπουργός και τα κοινοβουλευτικά στελέχη ο πρόεδρος του κόμματος, του εκάστοτε κόμματος, εν προκειμένω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι με ευπρέπεια, με το σωστό ύφος, να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, στέλνοντας παράλληλα και μήνυμα ενότητας στον δρόμο προς τις κάλπες.
Το προειδοποιητικό σινιάλο του κ. Μητσοτάκη πάντως ήταν ευκρινές, σε μια περίοδο που εντός της ΝΔ εύκολα ανοίγει μια εσωστρεφής συζήτηση. Είναι και η αναμονή για το τι μέλλει γενέσθαι με το κόμμα Σαμαρά που πυροδοτεί τον προβληματισμό αρκετών γαλάζιων στελεχών, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, συνεπώς εύκολα αρκεί μια σπίθα να γίνει πυρκαγιά, όπως συνέβη σε έναν βαθμό την προηγούμενη εβδομάδα, με δεδομένο ότι και ο πρωθυπουργός ήταν στις ΗΠΑ και το κυβερνητικό επιτελείο δεν παρενέβη σε πρώτο χρόνο.
Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, θέλει οι ρόλοι να είναι ξεκάθαροι και η προσέγγιση κοινή, καθώς στόχος είναι η μέγιστη δυνατή συσπείρωση στον δρόμο προς την κάλπη. Η ΝΔ άλλωστε είναι κόμμα εξουσίας και η προοπτική της λειτουργεί συγκολλητικά.
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