Γιατί ο Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό της ΝΔ και απάντησε στα «καβαλημένα καλάμια» της Ντόρας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει οι ρόλοι να είναι ξεκάθαροι και η προσέγγιση κοινή, καθώς στόχος είναι η μέγιστη δυνατή συσπείρωση στον δρόμο προς την κάλπη