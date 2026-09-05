Ανατροπή πρωταθλήτριας για την Ίντερ, 3-2 τη Νάπολι, 3-0 η Μπιλμπάο την Ατλέτικο, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Ο Τζολάκης κράτησε ξανά το «0» κόντρα στην Άστον Βίλα, η Ράγιο 3-2 την Σανταντέρ, η Μπάγερν γκέλαρε στην έδρα της Σάλκε, η Ντόρτμουντ με βασικό τον Καρέτσα πέρασε με ανατροπή 3-2 από την έδρα της Χόφενχαϊμ