Ανατροπή πρωταθλήτριας για την Ίντερ, 3-2 τη Νάπολι, 3-0 η Μπιλμπάο την Ατλέτικο, δείτε γκολ από την Ευρώπη
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Ανατροπή πρωταθλήτριας για την Ίντερ, 3-2 τη Νάπολι, 3-0 η Μπιλμπάο την Ατλέτικο, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Ο Τζολάκης κράτησε ξανά το «0» κόντρα στην Άστον Βίλα, η Ράγιο 3-2 την Σανταντέρ, η Μπάγερν γκέλαρε στην έδρα της Σάλκε, η Ντόρτμουντ με βασικό τον Καρέτσα πέρασε με ανατροπή 3-2 από την έδρα της Χόφενχαϊμ

Ανατροπή πρωταθλήτριας για την Ίντερ, 3-2 τη Νάπολι, 3-0 η Μπιλμπάο την Ατλέτικο, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Ο Τζολάκης συνέχισε το φοβερό του σερί στην Premier League αφού κράτησε για τρίτο συνεχόμενο ματς σε ισάριθμες αγωνιστικές το 0 στην άμυνα, με τη Χαλ να μένει στο 0-0 κόντρα στην Άστον Βίλα. 

Η Σίτι έκανε την τρίτη της νίκη στο πρωτάθλημα, 1-0 την Κόβεντρι. Η Κρίσταλ Πάλας με ανατροπή νίκησε 3-2 τη Φούλαμ, ενώ στο 1-1 έμειναν Μπράιτον-Λιντς και Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ. 

Τότεναμ και Νότιγχαμ Φόρεστ εξουδετέρωσαν ο ένας τον άλλο και το 0-0 το φανερώνει.

Στη Bundesliga η Μπάγερν έχασε τους πρώτους της βαθμούς, 0-0 στην έδρα της Σάλκε. Η Ντόρτμουντ έκανε τεράστια ανατροπή μέσα στη Χόφενχαϊμ, από 2-0, 2-3. 

Η νεοφώτιστη Έλβερσμπεργκ έκανε το 2 στα 2 νικώντας, 3-4 στην έδρα της Γκλάντμπαχ, Η Λεβερκούζεν 4-0 την Ουνιόν Βερολίνου. 

Στη Serie A η Ίντερ πήρε πρωταθληματική νίκη, με ανατροπή από 0-2, 3-2 κόντρα στη Νάπολι. Η Τορίνο επικράτησε της Φιορεντίνα με 2-1 στο Αρτέμιο Φράνκι. 

Στη La Liga η Ατλέτικο γνώρισε την πρώτη της ήττα, με 3-0 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στη χώρα των Βάσκων. 

Ματσάρα με νικήτρια τη Ράγιο στη Μαδρίτη, 3-2 την Ράσινγκ Σανταντέρ. 


Premier League (3η αγωνιστική)

Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2 (6΄, 9΄ Ισάκ)

Ίπσουιτς-Λίβερπουλ: 0-2 (MD 3, 04/09/2026)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2 (37΄ Μπαρνς, 88΄ Ράμσεϊ - 9΄ Ταβέρνιερ, 35΄αυτ. Τιαό)

Νιουκάστλ - Μπόρνμουθ: 2-2 (MD 3, 05/09/2026)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 1-1 (57' Γιάνελτ - 82'πέν. Λε Φι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπράιτον-Λιντς 1-1 (71' Βούσκοβιτς - 15' Μπογκλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-3 (11' Κινγκ, 42' Πέρες - 35',54' Μίτσελ, 77' Τσίλγουελ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 1-0 (26' Χάαλαντ)

Μάντσεστερ Σίτι - Κόβεντρι: 1-0 (MD 3, 05/09/2026)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 0-0

Νότιγχαμ Φόρεστ - Τότεναμ: 0-0 (MD 3, 05/09/2026)
Κλείσιμο

Χαλ-Άστον Βίλα 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα 

Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 6/9

Άρσεναλ-Τσέλσι 6/9



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 9

Χαλ 7

Άρσεναλ 6 -2αγ.

Τσέλσι 6 -2αγ.

Μπρέντφορντ 5

Λίβερπουλ 5

Νιούκαστλ 5

Λιντς 5

Μπράιτον 4

Έβερτον 4 -2αγ.

Σάντερλαντ 4

Μάντσεστερ Γ. 3 -2αγ.

Κρίσταλ Πάλας 3

Ίπσουιτς 3

Μπόρνμουθ 2

Νότιγχαμ Φόρεστ 2

Τότεναμ 1

Άστον Βίλα 1

Φούλαμ 0

Κόβεντρι 0


Στουτγκάρδη-Κολωνία 4-1 (39΄ Ελ Χανούς, 60΄ Πρέμελ 75΄ Ντεμίροβιτς, 90+1΄ Φάγκνομαν - 81΄αυτ. Χέντρικς)

Στουτγκάρδη-Κολωνία: 4-1 (MD 2, 04/09/2026)

Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-3 (45΄ Αβντουλάχου, 54΄ Λέμπερλε - 61΄ Γκιρασί, 66΄ Φάμπιο Σίλβα, 87΄αυτ. Χαϊντάρι)

Comeback Complete! | HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Matchday 2 – Bundesliga 2026/27
Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 4-0 (1΄ Φερνάντες, 28΄ Μεδίνα, 48΄ Σικ, 66΄ Μάσα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γκλάντμπαχ-Έλφερσμπεργκ 3-4 (12΄, 44΄ Μπόλιν, 56΄ Σκάλι - 29΄ Μόκουα, 66΄, 90+2΄ Κρατενμάχερ, 80΄ Κάιντελ) 

They Just Do It Again! | BORUSSIA M'GLADBACH - SV ELVERSBERG | Highlights | Matchday 2 – Bundesliga

Βέρντερ Βρέμης-Λειψία 3-1  (4΄ Ντινκτσί, 68΄ Φίλκρουγκ, 80΄ Γκριλ - 90+6΄ Μπάκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Πάντερμπορν-Φράιμπουργκ 0-1 (26΄ Εγκεστάιν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου 0-0 

S04 Earn A Hard-Fought Point! | SCHALKE 04 - FC BAYERN | Highlights | Matchday 2 – Bundesliga 26/27

Αμβούργο-Μάιντς 06/09

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 06/09


Η βαθμολογία  (σε 2 αγώνες)
Φράιμπουργκ 6
Ντόρτμουντ 6
Έλφερσμπεργκ 6
Μπάγερν Μονάχου 4
Λεβερκούζεν 3
Άουγκσμπουργκ 3 -1αγ.
Λειψία 3
Στουτγκάρδη 3
Βέρντερ Βρέμης 3
Κολωνία 3
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1 -1αγ.
Μάιντς 1 -1αγ.
Πάντερμπορν 1
Σάλκε 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Χοφενχάιμ 0
Αμβούργο 0 -1αγ.
Γκλάντμπαχ 0


La Liga (4η αγωνιστική)

Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 (81΄ Πάροτ)

REAL BETIS 1 - 0 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 (46΄ Νίκο Γουίλιαμς, 48΄ Ναβάρο, 90΄ Σάνθετ)

ATHLETIC CLUB 3 - 0 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ράγιο Βαγεκάνο-Σανταντέρ 3-2 ( 17' Ράτιου, 43',47' Καμέγιο - 4' Κανάλες, Γκαρσία 27')

RAYO VALLECANO 3 - 2 R. RACING CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βιγιαρεάλ-Λα Κορούνια

Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 06/09

Αλαβές-Οσασούνα 06/09

Μάλαγα-Λεβάντε 06/09

Εσπανιόλ-Σεβίλη 06/09

Χετάφε-Θέλτα 07/09

Ελτσε-Σοσιεδάδ 07/09



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 9

Ρεάλ Μαδρίτης 9 -4αγ.

Μπέτις 9 -4αγ.

Αλαβές 7

Οσασούνα 7

Ατλέτικο Μαδρίτης 7 -4αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 6 -4αγ.

Σεβίλλη 6

Λα Κορούνια 5

Ράγιο Βαγιεκάνο 4 -4αγ.

Σανταντέρ 4 -4αγ.

Λεβάντε 4

Σοσιεδάδ 4

Εσπανιόλ 3

Χετάφε 3

Βιγιαρεάλ 2

Θέλτα 2

Βαλένθια 1

Έλτσε 1

Μάλαγα 1 


Serie A (3η αγωνιστική)

Τζένοα-Κόμο 1-4 (19΄ Όσμαγιτς - 25΄ Μπατούρινα, 30΄,78΄ Ντιαό, 40΄ Πας)

Como Firing On All Cylinders | GENOA-COMO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Φιορεντίνα-Τορίνο 1-2 (47' Πελεγκρίνο - 73' Μαντράγκορα, 82' Άνταμς)

Crazy Comeback at the Franchi! | FIORENTINA-TORINO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Ίντερ-Νάπολι 3-2 (56',90'+1 Μαρτίνες, 82' Τιράμ - 50' Πολιτάνο, 53' Χόιλουντ)

Unreal Second Half at San Siro! | INTER-NAPOLI | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Ρόμα-Αταλάντα 

Φροζινόνε-Βενέτσια 6/9

Πάρμα-Μόντσα 6/9

Μπολόνια-Σασουόλο 6/9

Γιουβέντους-Μίλαν 6/9

Κάλιαρι-Λέτσε 7/9

Ουντινέζε-Λάτσιο 7/9



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Ίντερ 9 -3αγ.

Κόμο 7 -3αγ.

Ρόμα 6

Μίλαν 6

Γιουβέντους 6

Αταλάντα 6

Λάτσιο 6

Ουντινέζε 4

Φροζινόνε 3

Νάπολι 3 -3αγ.

Σασουόλο 3

Κάλιαρι 3

Λέτσε 3

Τορίνο 3 -3αγ.

Μπολόνια 0

Τζένοα 0 -3αγ.

Πάρμα 0

Μόντσα 0

Βενέτσια 0

Φιορεντίνα 0 -3αγ.

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