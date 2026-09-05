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Ανατροπή πρωταθλήτριας για την Ίντερ, 3-2 τη Νάπολι, 3-0 η Μπιλμπάο την Ατλέτικο, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Ανατροπή πρωταθλήτριας για την Ίντερ, 3-2 τη Νάπολι, 3-0 η Μπιλμπάο την Ατλέτικο, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Ο Τζολάκης κράτησε ξανά το «0» κόντρα στην Άστον Βίλα, η Ράγιο 3-2 την Σανταντέρ, η Μπάγερν γκέλαρε στην έδρα της Σάλκε, η Ντόρτμουντ με βασικό τον Καρέτσα πέρασε με ανατροπή 3-2 από την έδρα της Χόφενχαϊμ
Ο Τζολάκης συνέχισε το φοβερό του σερί στην Premier League αφού κράτησε για τρίτο συνεχόμενο ματς σε ισάριθμες αγωνιστικές το 0 στην άμυνα, με τη Χαλ να μένει στο 0-0 κόντρα στην Άστον Βίλα.
Η Σίτι έκανε την τρίτη της νίκη στο πρωτάθλημα, 1-0 την Κόβεντρι. Η Κρίσταλ Πάλας με ανατροπή νίκησε 3-2 τη Φούλαμ, ενώ στο 1-1 έμειναν Μπράιτον-Λιντς και Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ.
Τότεναμ και Νότιγχαμ Φόρεστ εξουδετέρωσαν ο ένας τον άλλο και το 0-0 το φανερώνει.
Στη Bundesliga η Μπάγερν έχασε τους πρώτους της βαθμούς, 0-0 στην έδρα της Σάλκε. Η Ντόρτμουντ έκανε τεράστια ανατροπή μέσα στη Χόφενχαϊμ, από 2-0, 2-3.
Η νεοφώτιστη Έλβερσμπεργκ έκανε το 2 στα 2 νικώντας, 3-4 στην έδρα της Γκλάντμπαχ, Η Λεβερκούζεν 4-0 την Ουνιόν Βερολίνου.
Στη Serie A η Ίντερ πήρε πρωταθληματική νίκη, με ανατροπή από 0-2, 3-2 κόντρα στη Νάπολι. Η Τορίνο επικράτησε της Φιορεντίνα με 2-1 στο Αρτέμιο Φράνκι.
Στη La Liga η Ατλέτικο γνώρισε την πρώτη της ήττα, με 3-0 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στη χώρα των Βάσκων.
Ματσάρα με νικήτρια τη Ράγιο στη Μαδρίτη, 3-2 την Ράσινγκ Σανταντέρ.
Premier League (3η αγωνιστική)
Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2 (6΄, 9΄ Ισάκ)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2 (37΄ Μπαρνς, 88΄ Ράμσεϊ - 9΄ Ταβέρνιερ, 35΄αυτ. Τιαό)
Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 1-1 (57' Γιάνελτ - 82'πέν. Λε Φι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Λιντς 1-1 (71' Βούσκοβιτς - 15' Μπογκλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-3 (11' Κινγκ, 42' Πέρες - 35',54' Μίτσελ, 77' Τσίλγουελ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 1-0 (26' Χάαλαντ)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 0-0
Χαλ-Άστον Βίλα 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 6/9
Άρσεναλ-Τσέλσι 6/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 9
Χαλ 7
Άρσεναλ 6 -2αγ.
Τσέλσι 6 -2αγ.
Μπρέντφορντ 5
Λίβερπουλ 5
Νιούκαστλ 5
Λιντς 5
Μπράιτον 4
Έβερτον 4 -2αγ.
Σάντερλαντ 4
Μάντσεστερ Γ. 3 -2αγ.
Κρίσταλ Πάλας 3
Ίπσουιτς 3
Μπόρνμουθ 2
Νότιγχαμ Φόρεστ 2
Τότεναμ 1
Άστον Βίλα 1
Φούλαμ 0
Κόβεντρι 0
Στουτγκάρδη-Κολωνία 4-1 (39΄ Ελ Χανούς, 60΄ Πρέμελ 75΄ Ντεμίροβιτς, 90+1΄ Φάγκνομαν - 81΄αυτ. Χέντρικς)
Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-3 (45΄ Αβντουλάχου, 54΄ Λέμπερλε - 61΄ Γκιρασί, 66΄ Φάμπιο Σίλβα, 87΄αυτ. Χαϊντάρι)
Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 4-0 (1΄ Φερνάντες, 28΄ Μεδίνα, 48΄ Σικ, 66΄ Μάσα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γκλάντμπαχ-Έλφερσμπεργκ 3-4 (12΄, 44΄ Μπόλιν, 56΄ Σκάλι - 29΄ Μόκουα, 66΄, 90+2΄ Κρατενμάχερ, 80΄ Κάιντελ)
Βέρντερ Βρέμης-Λειψία 3-1 (4΄ Ντινκτσί, 68΄ Φίλκρουγκ, 80΄ Γκριλ - 90+6΄ Μπάκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Πάντερμπορν-Φράιμπουργκ 0-1 (26΄ Εγκεστάιν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου 0-0
Αμβούργο-Μάιντς 06/09
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 06/09
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Φράιμπουργκ 6
Ντόρτμουντ 6
Έλφερσμπεργκ 6
Μπάγερν Μονάχου 4
Λεβερκούζεν 3
Άουγκσμπουργκ 3 -1αγ.
Λειψία 3
Στουτγκάρδη 3
Βέρντερ Βρέμης 3
Κολωνία 3
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1 -1αγ.
Μάιντς 1 -1αγ.
Πάντερμπορν 1
Σάλκε 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Χοφενχάιμ 0
Αμβούργο 0 -1αγ.
Γκλάντμπαχ 0
La Liga (4η αγωνιστική)
Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 (81΄ Πάροτ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 (46΄ Νίκο Γουίλιαμς, 48΄ Ναβάρο, 90΄ Σάνθετ)
Ράγιο Βαγεκάνο-Σανταντέρ 3-2 ( 17' Ράτιου, 43',47' Καμέγιο - 4' Κανάλες, Γκαρσία 27')
Βιγιαρεάλ-Λα Κορούνια
Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 06/09
Αλαβές-Οσασούνα 06/09
Μάλαγα-Λεβάντε 06/09
Εσπανιόλ-Σεβίλη 06/09
Χετάφε-Θέλτα 07/09
Ελτσε-Σοσιεδάδ 07/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 9
Ρεάλ Μαδρίτης 9 -4αγ.
Μπέτις 9 -4αγ.
Αλαβές 7
Οσασούνα 7
Ατλέτικο Μαδρίτης 7 -4αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 6 -4αγ.
Σεβίλλη 6
Λα Κορούνια 5
Ράγιο Βαγιεκάνο 4 -4αγ.
Σανταντέρ 4 -4αγ.
Λεβάντε 4
Σοσιεδάδ 4
Εσπανιόλ 3
Χετάφε 3
Βιγιαρεάλ 2
Θέλτα 2
Βαλένθια 1
Έλτσε 1
Μάλαγα 1
Serie A (3η αγωνιστική)
Τζένοα-Κόμο 1-4 (19΄ Όσμαγιτς - 25΄ Μπατούρινα, 30΄,78΄ Ντιαό, 40΄ Πας)
Φιορεντίνα-Τορίνο 1-2 (47' Πελεγκρίνο - 73' Μαντράγκορα, 82' Άνταμς)
Ίντερ-Νάπολι 3-2 (56',90'+1 Μαρτίνες, 82' Τιράμ - 50' Πολιτάνο, 53' Χόιλουντ)
Ρόμα-Αταλάντα
Φροζινόνε-Βενέτσια 6/9
Πάρμα-Μόντσα 6/9
Μπολόνια-Σασουόλο 6/9
Γιουβέντους-Μίλαν 6/9
Κάλιαρι-Λέτσε 7/9
Ουντινέζε-Λάτσιο 7/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ίντερ 9 -3αγ.
Κόμο 7 -3αγ.
Ρόμα 6
Μίλαν 6
Γιουβέντους 6
Αταλάντα 6
Λάτσιο 6
Ουντινέζε 4
Φροζινόνε 3
Νάπολι 3 -3αγ.
Σασουόλο 3
Κάλιαρι 3
Λέτσε 3
Τορίνο 3 -3αγ.
Μπολόνια 0
Τζένοα 0 -3αγ.
Πάρμα 0
Μόντσα 0
Βενέτσια 0
Φιορεντίνα 0 -3αγ.
Η Σίτι έκανε την τρίτη της νίκη στο πρωτάθλημα, 1-0 την Κόβεντρι. Η Κρίσταλ Πάλας με ανατροπή νίκησε 3-2 τη Φούλαμ, ενώ στο 1-1 έμειναν Μπράιτον-Λιντς και Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ.
Τότεναμ και Νότιγχαμ Φόρεστ εξουδετέρωσαν ο ένας τον άλλο και το 0-0 το φανερώνει.
Στη Bundesliga η Μπάγερν έχασε τους πρώτους της βαθμούς, 0-0 στην έδρα της Σάλκε. Η Ντόρτμουντ έκανε τεράστια ανατροπή μέσα στη Χόφενχαϊμ, από 2-0, 2-3.
Η νεοφώτιστη Έλβερσμπεργκ έκανε το 2 στα 2 νικώντας, 3-4 στην έδρα της Γκλάντμπαχ, Η Λεβερκούζεν 4-0 την Ουνιόν Βερολίνου.
Στη Serie A η Ίντερ πήρε πρωταθληματική νίκη, με ανατροπή από 0-2, 3-2 κόντρα στη Νάπολι. Η Τορίνο επικράτησε της Φιορεντίνα με 2-1 στο Αρτέμιο Φράνκι.
Στη La Liga η Ατλέτικο γνώρισε την πρώτη της ήττα, με 3-0 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στη χώρα των Βάσκων.
Ματσάρα με νικήτρια τη Ράγιο στη Μαδρίτη, 3-2 την Ράσινγκ Σανταντέρ.
Premier League (3η αγωνιστική)
Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2 (6΄, 9΄ Ισάκ)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2 (37΄ Μπαρνς, 88΄ Ράμσεϊ - 9΄ Ταβέρνιερ, 35΄αυτ. Τιαό)
Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 1-1 (57' Γιάνελτ - 82'πέν. Λε Φι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Λιντς 1-1 (71' Βούσκοβιτς - 15' Μπογκλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-3 (11' Κινγκ, 42' Πέρες - 35',54' Μίτσελ, 77' Τσίλγουελ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 1-0 (26' Χάαλαντ)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 0-0
Χαλ-Άστον Βίλα 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 6/9
Άρσεναλ-Τσέλσι 6/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 9
Χαλ 7
Άρσεναλ 6 -2αγ.
Τσέλσι 6 -2αγ.
Μπρέντφορντ 5
Λίβερπουλ 5
Νιούκαστλ 5
Λιντς 5
Μπράιτον 4
Έβερτον 4 -2αγ.
Σάντερλαντ 4
Μάντσεστερ Γ. 3 -2αγ.
Κρίσταλ Πάλας 3
Ίπσουιτς 3
Μπόρνμουθ 2
Νότιγχαμ Φόρεστ 2
Τότεναμ 1
Άστον Βίλα 1
Φούλαμ 0
Κόβεντρι 0
Στουτγκάρδη-Κολωνία 4-1 (39΄ Ελ Χανούς, 60΄ Πρέμελ 75΄ Ντεμίροβιτς, 90+1΄ Φάγκνομαν - 81΄αυτ. Χέντρικς)
Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-3 (45΄ Αβντουλάχου, 54΄ Λέμπερλε - 61΄ Γκιρασί, 66΄ Φάμπιο Σίλβα, 87΄αυτ. Χαϊντάρι)
Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 4-0 (1΄ Φερνάντες, 28΄ Μεδίνα, 48΄ Σικ, 66΄ Μάσα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γκλάντμπαχ-Έλφερσμπεργκ 3-4 (12΄, 44΄ Μπόλιν, 56΄ Σκάλι - 29΄ Μόκουα, 66΄, 90+2΄ Κρατενμάχερ, 80΄ Κάιντελ)
Βέρντερ Βρέμης-Λειψία 3-1 (4΄ Ντινκτσί, 68΄ Φίλκρουγκ, 80΄ Γκριλ - 90+6΄ Μπάκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Πάντερμπορν-Φράιμπουργκ 0-1 (26΄ Εγκεστάιν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου 0-0
Αμβούργο-Μάιντς 06/09
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 06/09
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Φράιμπουργκ 6
Ντόρτμουντ 6
Έλφερσμπεργκ 6
Μπάγερν Μονάχου 4
Λεβερκούζεν 3
Άουγκσμπουργκ 3 -1αγ.
Λειψία 3
Στουτγκάρδη 3
Βέρντερ Βρέμης 3
Κολωνία 3
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1 -1αγ.
Μάιντς 1 -1αγ.
Πάντερμπορν 1
Σάλκε 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Χοφενχάιμ 0
Αμβούργο 0 -1αγ.
Γκλάντμπαχ 0
La Liga (4η αγωνιστική)
Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 (81΄ Πάροτ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 (46΄ Νίκο Γουίλιαμς, 48΄ Ναβάρο, 90΄ Σάνθετ)
Ράγιο Βαγεκάνο-Σανταντέρ 3-2 ( 17' Ράτιου, 43',47' Καμέγιο - 4' Κανάλες, Γκαρσία 27')
Βιγιαρεάλ-Λα Κορούνια
Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 06/09
Αλαβές-Οσασούνα 06/09
Μάλαγα-Λεβάντε 06/09
Εσπανιόλ-Σεβίλη 06/09
Χετάφε-Θέλτα 07/09
Ελτσε-Σοσιεδάδ 07/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 9
Ρεάλ Μαδρίτης 9 -4αγ.
Μπέτις 9 -4αγ.
Αλαβές 7
Οσασούνα 7
Ατλέτικο Μαδρίτης 7 -4αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 6 -4αγ.
Σεβίλλη 6
Λα Κορούνια 5
Ράγιο Βαγιεκάνο 4 -4αγ.
Σανταντέρ 4 -4αγ.
Λεβάντε 4
Σοσιεδάδ 4
Εσπανιόλ 3
Χετάφε 3
Βιγιαρεάλ 2
Θέλτα 2
Βαλένθια 1
Έλτσε 1
Μάλαγα 1
Serie A (3η αγωνιστική)
Τζένοα-Κόμο 1-4 (19΄ Όσμαγιτς - 25΄ Μπατούρινα, 30΄,78΄ Ντιαό, 40΄ Πας)
Φιορεντίνα-Τορίνο 1-2 (47' Πελεγκρίνο - 73' Μαντράγκορα, 82' Άνταμς)
Ίντερ-Νάπολι 3-2 (56',90'+1 Μαρτίνες, 82' Τιράμ - 50' Πολιτάνο, 53' Χόιλουντ)
Ρόμα-Αταλάντα
Φροζινόνε-Βενέτσια 6/9
Πάρμα-Μόντσα 6/9
Μπολόνια-Σασουόλο 6/9
Γιουβέντους-Μίλαν 6/9
Κάλιαρι-Λέτσε 7/9
Ουντινέζε-Λάτσιο 7/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ίντερ 9 -3αγ.
Κόμο 7 -3αγ.
Ρόμα 6
Μίλαν 6
Γιουβέντους 6
Αταλάντα 6
Λάτσιο 6
Ουντινέζε 4
Φροζινόνε 3
Νάπολι 3 -3αγ.
Σασουόλο 3
Κάλιαρι 3
Λέτσε 3
Τορίνο 3 -3αγ.
Μπολόνια 0
Τζένοα 0 -3αγ.
Πάρμα 0
Μόντσα 0
Βενέτσια 0
Φιορεντίνα 0 -3αγ.
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