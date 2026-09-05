Μίλτος Τεντόγλου: Το χρηματικό έπαθλο για τη δεύτερη θέση στο Diamond League
Μίλτος Τεντόγλου: Το χρηματικό έπαθλο για τη δεύτερη θέση στο Diamond League
Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε 12.000 δολάρια για την εμφάνισή του στον τελικό των Βρυξελλών – Έφτασε τα 100.000 ευρώ από τα Diamond League του 2026
Μπορεί να έχασε το «διαμάντι» στο τελευταίο άλμα, όμως ο Μίλτος Τεντόγλου έφυγε από τις Βρυξέλλες με σημαντική αγωνιστική και οικονομική συγκομιδή.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό του Diamond League στο άλμα εις μήκος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με επίδοση 8,40 μέτρα. Ο Τεντόγλου βρισκόταν στην κορυφή μέχρι την τελευταία προσπάθεια, όταν ο Τατζέι Γκέιλ έκανε το μεγάλο άλμα στα 8,46 μέτρα και πήρε την πρώτη θέση.
Για τη δεύτερη θέση στον τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων στίβου, ο Τεντόγλου εξασφάλισε χρηματικό έπαθλο ύψους 12.000 δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 10.300 ευρώ.
Τα χρήματα που έχει κερδίσει ο Τεντόγλου
Αναλυτικά, τα ποσά που έχει συγκεντρώσει ο Μίλτος Τεντόγλου στις διοργανώσεις του Diamond League μέσα στη χρονιά είναι:
Σιαμέν – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
Ρώμη – 2η θέση: 5.167 ευρώ (6.000 δολάρια)
Μονακό – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
Λωζάνη – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
Ζυρίχη – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
Τελικός Diamond League – 2η θέση: 10.344 ευρώ (12.000 δολάρια)
Έτσι, ο Τεντόγλου έχει συγκεντρώσει συνολικά 100.000 ευρώ από τα χρηματικά έπαθλα των Diamond League το 2026.
Πλέον, η προσοχή του στρέφεται στη συμμετοχή του στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό του Diamond League στο άλμα εις μήκος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με επίδοση 8,40 μέτρα. Ο Τεντόγλου βρισκόταν στην κορυφή μέχρι την τελευταία προσπάθεια, όταν ο Τατζέι Γκέιλ έκανε το μεγάλο άλμα στα 8,46 μέτρα και πήρε την πρώτη θέση.
Για τη δεύτερη θέση στον τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων στίβου, ο Τεντόγλου εξασφάλισε χρηματικό έπαθλο ύψους 12.000 δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 10.300 ευρώ.
Τα χρήματα που έχει κερδίσει ο Τεντόγλου
Αναλυτικά, τα ποσά που έχει συγκεντρώσει ο Μίλτος Τεντόγλου στις διοργανώσεις του Diamond League μέσα στη χρονιά είναι:
Σιαμέν – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
Ρώμη – 2η θέση: 5.167 ευρώ (6.000 δολάρια)
Μονακό – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
Λωζάνη – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
Ζυρίχη – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
Τελικός Diamond League – 2η θέση: 10.344 ευρώ (12.000 δολάρια)
Έτσι, ο Τεντόγλου έχει συγκεντρώσει συνολικά 100.000 ευρώ από τα χρηματικά έπαθλα των Diamond League το 2026.
Πλέον, η προσοχή του στρέφεται στη συμμετοχή του στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης.
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