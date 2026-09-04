Cycling Greece: Πέντε πρωταθλητές Ελλάδας, 70 ποδηλάτες στην Ανάβαση Βελουχίου

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Πέντε πρωταθλητές Ελλάδας του 2026, κάτοχοι συνολικά εννέα εθνικών τίτλων, και περίπου 70 ποδηλάτες θα βρεθούν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στην εκκίνηση του «Cycling for All – Ανάβαση Βελουχίου», με τερματισμό στα 1.858 μέτρα.Η Ελευθερία Γιάχου, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, ο Γιώργος Κούσης, ο Μιλτιάδης Γιαννούτσος και ο Ελευθέριος Αποστολόπουλος θα αγωνιστούν δίπλα σε δεκάδες αθλητές και ερασιτέχνες ποδηλάτες, σε μία από τις πλέον απαιτητικές αναβάσεις της ελληνικής ποδηλασίας.Η διοργάνωση αποτελεί την αιχμή του προγράμματος δράσεων της Cycling Greece για τον Σεπτέμβριο. Η Οργανωτική Επιτροπή του ΥΠΑΙΘ. Αθλητισμού για τον ΔΕΗ Tour of Hellas συνεχίζει τη δραστηριότητά της και μετά την ολοκλήρωση του διεθνούς Γύρου του 2026, με πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της ποδηλασίας, την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη σύνδεση του αθλητισμού με τις τοπικές κοινωνίες.Στους βασικούς στόχους της, πέρα από τη διοργάνωση του ΔΕΗ Tour of Hellas, περιλαμβάνονται η ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού, η συμμετοχή των πολιτών σε αθλητικές δραστηριότητες και η προώθηση της ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου.Η φετινή ανάβαση επαναφέρει μία από τις χαρακτηριστικότερες εικόνες του ΔΕΗ Tour of Hellas. Το 2024, η κορυφή του Βελουχίου φιλοξένησε τον τερματισμό του 3ου και «βασιλικού» ετάπ, σε μία από τις πιο απαιτητικές και θεαματικές διαδρομές του Γύρου.Δύο χρόνια αργότερα, η Cycling Greece επιστρέφει στην ίδια κορυφή, αυτή τη φορά με μία συμμετοχική διοργάνωση που φέρνει κοντά πρωταθλητές, αθλητές και ερασιτέχνες ποδηλάτες.Οι δράσεις στην Ευρυτανία αρχίζουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Καρπενησίου. Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στα παιδιά και περιλαμβάνει δραστηριότητες για την κυκλοφοριακή αγωγή, τη σωστή χρήση του ποδηλάτου και την ασφαλή συμπεριφορά στον δρόμο.Το διήμερο ολοκληρώνεται την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με την Ανάβαση Βελουχίου και τον τερματισμό στα 1.858 μέτρα.Η αυλαία ανοίγει την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 20:00, στην πλατεία Δημαρχείου Αγιάς.Τα παιδιά θα συμμετάσχουν με τα ποδήλατά τους σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα δεξιοτεχνίας, αφιερωμένη στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, θα ενημερωθούν για τα «τυφλά σημεία» των μεγάλων οχημάτων, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ποδηλάτες στον δρόμο, τους βασικούς κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας και τα οφέλη της άθλησης και της βιώσιμης μετακίνησης.