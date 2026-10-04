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Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς στο Μενίδι, άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροβολισμοί Μενίδι

Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς στο Μενίδι, άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου

Στο ΚΑΤ διακομίστηκε ένας 26χρονος που χειρουργείται

Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς στο Μενίδι, άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου
Κώστας Στάμου
24 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής, πιθανότατα έπειτα από συμπλοκή.

Γύρω στις 3 τα ξημερώματα άγνωστοι πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές κατά αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων, στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν τέσσερις κάλυκες στο σημείο.

Ο νεαρός, που πιθανόν είναι Ρομά, μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο μπήκε στο χειρουργείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση.
Κώστας Στάμου
24 ΣΧΟΛΙΑ

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