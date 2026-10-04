Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς στο Μενίδι, άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου
Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς στο Μενίδι, άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου
Στο ΚΑΤ διακομίστηκε ένας 26χρονος που χειρουργείται
Ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής, πιθανότατα έπειτα από συμπλοκή.
Γύρω στις 3 τα ξημερώματα άγνωστοι πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές κατά αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων, στο Μενίδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν τέσσερις κάλυκες στο σημείο.
Ο νεαρός, που πιθανόν είναι Ρομά, μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο μπήκε στο χειρουργείο.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση.
Γύρω στις 3 τα ξημερώματα άγνωστοι πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές κατά αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων, στο Μενίδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν τέσσερις κάλυκες στο σημείο.
Ο νεαρός, που πιθανόν είναι Ρομά, μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο μπήκε στο χειρουργείο.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση.
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