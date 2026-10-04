Οι ΗΠΑ απέλασαν δύο μέλη της αντιπροσωπείας του Ιράν στον ΟΗΕ

Αμερικανός αξιωματούχος επισήμανε σε δηλώσεις του πως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «δεν αστειεύεται»

Η αμερικανική κυβέρνηση απέλασε δύο μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε το Σάββατο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



«Διαπιστώθηκε πως δύο μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας παρέμεναν στη Νέα Υόρκη μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πλέον έχουν εκδιωχθεί από τις ΗΠΑ», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επισημαίνοντας πως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «δεν αστειεύεται».



Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ζητήσει από τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και την αντιπροσωπεία του να εγκαταλείψουν τη χώρα την περασμένη Δευτέρα. Ωστόσο, ενημερώθηκε από την ιρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη ότι δύο μέλη της παρέμεναν στις ΗΠΑ και προχώρησε στην απέλασή τους.



Σύμφωνα με το ιστότοπο Axios, ένα μέλος της ιρανικής αντιπροσωπείας αναχώρησε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ το δεύτερο εγκατέλειψε τις ΗΠΑ το πρωί του Σαββάτου.



Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και το Ιράν είχαν συναντηθεί την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει πρόταση της Τεχεράνης που αποσκοπούσε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ανέμενε επανέναρξη των συνομιλιών τις προσεχείς ημέρες.



Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει προγραμματίσει νέο γύρο απευθείας συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.