Μητέρα στο Τέξας σκότωσε τους δύο γιους της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει
Μητέρα στο Τέξας σκότωσε τους δύο γιους της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει
Νεκροί ένας 21χρονος και ο 15χρονος αδελφός του - «Πυροβόλησα και τα δύο μου παιδιά», είπε όταν τη συνέλαβαν
Μια γυναίκα στο βόρειο Τέξας φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον των δύο γιων της μέσα σε τροχόσπιτο, σκοτώνοντας και τους δύο πριν επιχειρήσει να αυτοκτονήσει.
Αστυνομικοί κλήθηκαν στο Γουξάχατσι τα ξημερώματα της Πέμπτης, αναφέρει η New York Post, αφού η 42χρονη Κολίν Λέμον φέρεται να πυροβόλησε τα παιδιά της στο κεφάλι και να χάραξε τους καρπούς της.
Ένα από τα θύματα, ο 21χρονος Κρίστοφερ Πιτρ, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι, ενώ ο 15χρονος αδελφός του, Μπράιαν Πιτρ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση, πριν καταλήξει λίγο αργότερα, μετέδωσε το NBC 5.
Η Λέμον κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα δολοφονίας, τα οποία επισύρουν τη θανατική ποινή, και οδηγήθηκε στο Κέντρο Κράτησης Γουέιν Μακόλουμ στο Γουάξαχατσι.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη Λέμον γεμάτοι αίμα, αυτοτραυματισμένοι στους καρπούς της και ένα πιστόλι κοντά της. Αμέσως ομολόγησε στους αστυνομικούς που έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος: «Πυροβόλησα και τα δύο μου παιδιά».
Το κίνητρο παραμένει ασαφές.
Αστυνομικοί κλήθηκαν στο Γουξάχατσι τα ξημερώματα της Πέμπτης, αναφέρει η New York Post, αφού η 42χρονη Κολίν Λέμον φέρεται να πυροβόλησε τα παιδιά της στο κεφάλι και να χάραξε τους καρπούς της.
Ένα από τα θύματα, ο 21χρονος Κρίστοφερ Πιτρ, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι, ενώ ο 15χρονος αδελφός του, Μπράιαν Πιτρ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση, πριν καταλήξει λίγο αργότερα, μετέδωσε το NBC 5.
Η Λέμον κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα δολοφονίας, τα οποία επισύρουν τη θανατική ποινή, και οδηγήθηκε στο Κέντρο Κράτησης Γουέιν Μακόλουμ στο Γουάξαχατσι.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη Λέμον γεμάτοι αίμα, αυτοτραυματισμένοι στους καρπούς της και ένα πιστόλι κοντά της. Αμέσως ομολόγησε στους αστυνομικούς που έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος: «Πυροβόλησα και τα δύο μου παιδιά».
Το κίνητρο παραμένει ασαφές.
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