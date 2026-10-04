Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα της Κυριακής
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα της Κυριακής
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:48 της Κυριακής στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου στην Κρήτη, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βισταγής Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βισταγής Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα