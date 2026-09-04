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«Ο Μαρσιάλ ξανά στην Premier League;» Ποιά είναι η ομάδα που τον εξετάζει
«Ο Μαρσιάλ ξανά στην Premier League;» Ποιά είναι η ομάδα που τον εξετάζει
Μία ακόμη επιλογή για την επιθετική της γραμμή αναζητά η Έβερτον και ο Αντονί Μαρσιάλ βρίσκεται ανάμεσα στους ελεύθερους ποδοσφαιριστές που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον της
Ο πρώην φορ της ΑΕΚ εξετάζεται από τα «ζαχαρωτά», τα οποία θέλουν να προσθέσουν ακόμη μία λύση στο ρόστερ τους.
Όπως αναφέρει η Sun, σε δημοσίευμα που μεταφέρει και το BBC, η ομάδα του Λίβερπουλ έχει ξεχωρίσει ορισμένους επιθετικούς που είναι αυτή τη στιγμή χωρίς συμβόλαιο. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο 30χρονος Γάλλος, αλλά και ο πολύπειρος Τζέιμι Βάρντι.
Η Έβερτον θέλει να κινηθεί για έναν επιθετικό που θα μπορεί να δώσει επιπλέον επιλογές στον Ντέιβιντ Μόγιες. Ο προπονητής των «ζαχαρωτών» είναι εκείνος που θα έχει και τον τελευταίο λόγο, όταν έρθει η στιγμή να επιλεγεί ο ποδοσφαιριστής που θα αποκτηθεί.
Ο Μαρσιάλ έχει μείνει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Μοντερέι, στην οποία αγωνίστηκε από τον Σεπτέμβριο του 2025. Η περιπέτειά του στο Μεξικό, ωστόσο, δεν είχε την εξέλιξη που θα ήθελε, καθώς δεν μπόρεσε να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα.
Στο διάστημα της παρουσίας του στο Μεξικό μέτρησε 20 εμφανίσεις, με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Όπως αναφέρει η Sun, σε δημοσίευμα που μεταφέρει και το BBC, η ομάδα του Λίβερπουλ έχει ξεχωρίσει ορισμένους επιθετικούς που είναι αυτή τη στιγμή χωρίς συμβόλαιο. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο 30χρονος Γάλλος, αλλά και ο πολύπειρος Τζέιμι Βάρντι.
Η Έβερτον θέλει να κινηθεί για έναν επιθετικό που θα μπορεί να δώσει επιπλέον επιλογές στον Ντέιβιντ Μόγιες. Ο προπονητής των «ζαχαρωτών» είναι εκείνος που θα έχει και τον τελευταίο λόγο, όταν έρθει η στιγμή να επιλεγεί ο ποδοσφαιριστής που θα αποκτηθεί.
Ο Μαρσιάλ έχει μείνει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Μοντερέι, στην οποία αγωνίστηκε από τον Σεπτέμβριο του 2025. Η περιπέτειά του στο Μεξικό, ωστόσο, δεν είχε την εξέλιξη που θα ήθελε, καθώς δεν μπόρεσε να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα.
Στο διάστημα της παρουσίας του στο Μεξικό μέτρησε 20 εμφανίσεις, με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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