«Ο Μαρσιάλ ξανά στην Premier League;» Ποιά είναι η ομάδα που τον εξετάζει

Μία ακόμη επιλογή για την επιθετική της γραμμή αναζητά η Έβερτον και ο Αντονί Μαρσιάλ βρίσκεται ανάμεσα στους ελεύθερους ποδοσφαιριστές που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον της