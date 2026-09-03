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Ο Νόα Άλεν πήρε μεταγραφή από την Ίντερ Μαϊάμι στη Σικάγο Φάιερ
SPORTS
Νόα Άλεν MLS Ίντερ Μαϊάμι

Ο Νόα Άλεν πήρε μεταγραφή από την Ίντερ Μαϊάμι στη Σικάγο Φάιερ

Ο 22χρονος διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, αριστερός μπακ, θα συνεχίσει στο MLS με άλλη φανέλα

Ο Νόα Άλεν πήρε μεταγραφή από την Ίντερ Μαϊάμι στη Σικάγο Φάιερ
Στο MLS θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νόα Άλεν αλλά με άλλη φανέλα. 

Ο 22χρονος διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, αριστερός μπακ, αποχώρησε από την Ίντερ Μαϊάμι και η Σικάγο Φάιερ ανακοίνωσε την απόκτησή του. 

Η μεταγραφή έγινε με τη μορφή δανεισμού ενώ υπάρχει και option προκειμένου να εξελιχθεί σε μόνιμη για την επόμενη σεζόν. 

Ο Άλεν ακόμα δεν έχει καταγράψει συμμετοχή με την Εθνική Ανδρών της Ελλάδας αλλά έχει οκτώ στο βιογραφικό του με την U21  της χώρας μας.

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