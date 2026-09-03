Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Ο Νόα Άλεν πήρε μεταγραφή από την Ίντερ Μαϊάμι στη Σικάγο Φάιερ
Ο Νόα Άλεν πήρε μεταγραφή από την Ίντερ Μαϊάμι στη Σικάγο Φάιερ
Ο 22χρονος διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, αριστερός μπακ, θα συνεχίσει στο MLS με άλλη φανέλα
Στο MLS θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νόα Άλεν αλλά με άλλη φανέλα.
Ο 22χρονος διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, αριστερός μπακ, αποχώρησε από την Ίντερ Μαϊάμι και η Σικάγο Φάιερ ανακοίνωσε την απόκτησή του.
Η μεταγραφή έγινε με τη μορφή δανεισμού ενώ υπάρχει και option προκειμένου να εξελιχθεί σε μόνιμη για την επόμενη σεζόν.
Ο Άλεν ακόμα δεν έχει καταγράψει συμμετοχή με την Εθνική Ανδρών της Ελλάδας αλλά έχει οκτώ στο βιογραφικό του με την U21 της χώρας μας.
Ο 22χρονος διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, αριστερός μπακ, αποχώρησε από την Ίντερ Μαϊάμι και η Σικάγο Φάιερ ανακοίνωσε την απόκτησή του.
Η μεταγραφή έγινε με τη μορφή δανεισμού ενώ υπάρχει και option προκειμένου να εξελιχθεί σε μόνιμη για την επόμενη σεζόν.
Ο Άλεν ακόμα δεν έχει καταγράψει συμμετοχή με την Εθνική Ανδρών της Ελλάδας αλλά έχει οκτώ στο βιογραφικό του με την U21 της χώρας μας.
From Miami to the Midwest ✈️— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) September 3, 2026
We have acquired South Florida native Noah Allen from Inter Miami CF on loan, with a permanent trade option following the 2026 season. #cf97 pic.twitter.com/AGJHhEefC8
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