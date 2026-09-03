Ρούμπεν Πέρεθ: Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ο Ισπανός

Ο Ισπανός αποσύρεται στα 37 του έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στον Παναθηναϊκό με τη φανέλα του οποίου κέρδισε 2 Κύπελλα Ελλάδας





Ο Ισπανός μέσος σε ηλικία 37 ετών αποφάσισε να αποσυρθεί από τα γήπεδα στα οποία έπαιξε μεταξύ άλλων με τις φανέλες των Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Τορίνο, Μπέτις, Έλτσε, Λεγανές.







Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rubén Pdm (@rubenperez_21_)









Το μήνυμα του Ρούμπεν Πέρεθ



«Σήμερα έφτασε η στιγμή να πω αντίο.



Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ζωής μέσα στο ποδόσφαιρο, αποφάσισα να βάλω τέλος στην καριέρα μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.



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Στη συνέχεια ήρθε η Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου μεγάλωσα ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος, από τις ακαδημίες μέχρι να πραγματοποιήσω το όνειρο να φορέσω τη φανέλα της πρώτης ομάδας.



Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα αξέχαστο ταξίδι: Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Χετάφε, Ρεάλ Μπέτις, Έλτσε, Τορίνο, Γρανάδα, Λεγανές, Παναθηναϊκός και Κηφισιά. Κάθε ομάδα, κάθε πόλη και κάθε φανέλα αποτελούν μέρος της ιστορίας μου.



Είχα επίσης το τεράστιο προνόμιο να εκπροσωπήσω την Ισπανία και να στεφθώ πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική ομάδα U21 το 2011.



Τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα έβαλε ο Ρούμπεν Πέρεθ. Ο Ισπανός μέσος σε ηλικία 37 ετών αποφάσισε να αποσυρθεί από τα γήπεδα στα οποία έπαιξε μεταξύ άλλων με τις φανέλες των Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Τορίνο, Μπέτις, Έλτσε, Λεγανές.Στην Ελλάδα έπαιξε από το 2021 έως το 2025 στον Παναθηναϊκό με τον οποίον κέρδισε τα Κύπελλα του 2022 και του 2024.Ο Ισπανός που πέρσι αγωνίστηκε στην Κηφισιά ανακοίνωσε το τέλος μέσω μηνύματος στο Instagram, στο οποίο θυμήθηκε την καριέρα του και ευχαρίστησε όσους τον βοήθησαν.«Σήμερα έφτασε η στιγμή να πω αντίο.Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ζωής μέσα στο ποδόσφαιρο, αποφάσισα να βάλω τέλος στην καριέρα μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.Όλα ξεκίνησαν στην Écija Balompié, την ομάδα της πόλης μου, όπου γεννήθηκε το όνειρο εκείνου του παιδιού που ποτέ δεν φανταζόταν μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει.Στη συνέχεια ήρθε η Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου μεγάλωσα ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος, από τις ακαδημίες μέχρι να πραγματοποιήσω το όνειρο να φορέσω τη φανέλα της πρώτης ομάδας.Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα αξέχαστο ταξίδι: Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Χετάφε, Ρεάλ Μπέτις, Έλτσε, Τορίνο, Γρανάδα, Λεγανές, Παναθηναϊκός και Κηφισιά. Κάθε ομάδα, κάθε πόλη και κάθε φανέλα αποτελούν μέρος της ιστορίας μου.Είχα επίσης το τεράστιο προνόμιο να εκπροσωπήσω την Ισπανία και να στεφθώ πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική ομάδα U21 το 2011.

Όμως το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδρομής ήταν οι άνθρωποι.



Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τα τεχνικά επιτελεία και όλους τους εργαζόμενους που ήταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια.



Και, πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ την οικογένειά μου. Ήσασταν μαζί μου σε κάθε απόφαση, σε κάθε αλλαγή πόλης, στις χαρές και στις πιο δύσκολες στιγμές. Πίσω από κάθε αγώνα και κάθε επίτευγμα, ήσασταν πάντα εσείς.



Αυτό το όνειρο είναι και δικό σας».